Нужна ли России сегодня «суперторпеда Сахарова»

Неужели Россия возрождает идею создания сверхмощного термоядерного оружия, предложенного еще академиком Сахаровым? По крайней мере, подобные сообщения появились в последнее время в СМИ. Каков принцип действия такого оружия, почему его решили не создавать в 1960-е – и нужно ли оно России сегодня?

Российские специалисты вернулись к рассмотрению идеи академика Андрея Сахарова, высказанной еще в начале 1960-х, о создании сверхмощной торпеды с ядерным боевым зарядом. Об этом сообщил один из разработчиков и создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев. По словам Алиева, в России наметилась тенденция возврата к тем идеям, которые ранее не были реализованы. «Сейчас заново пересматриваются взгляды Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 километров», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

Добавим, что Сахаров предполагал задействовать торпеду с термоядерным зарядом в десятки мегатонн. По идее Сахарова, высказанной в 1961 году, такое оружие при помощи взрыва в воде должно было уничтожать объекты противника на суше, вызвав волну цунами. Но эта идея не была реализована не потому, что плохо работала, а потому, что «тогда не было денег», сказал Алиев.

Торпеда планировалась к установке на первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский Комсомол»; при этом торпедный аппарат должен был занимать сразу три отсека, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

«Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Конечно, разрушение портов – как надводным взрывом «выскочившей» из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом – неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами», – вспоминал лауреат Нобелевской премии мира и видный правозащитник. По словам Сахарова, одним из первых, с кем он обсуждал этот проект, был вице-адмирал Владимир Фомин, курировавший разработку 50-мегатонной бомбы. Фомин был шокирован «людоедским характером» проекта Сахарова. Но идея встречала и встречает возражения не только гуманитарного характера.

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«Проект Сахарова» иногда называют советским проектом искусственного цунами, но это заблуждение. Чтобы произвести подобный взрыв, источник должен находиться на больших глубинах, и не в полусотне, а хотя бы километрах в ста от берега. Речь идет не о запуске торпеды с прорвавшейся к берегу подлодки, а о взрыве подводной «цунами-бомбы». Такого рода испытания велись, например, американцами еще в 1946 году на атолле Бикини. Но они не дали особых результатов: 20-килотонная бомба вызвала 300-метровую волну на расстоянии 30 метров, но уже через 3 километра от эпицентра волна не превышала 3 метров. Уже к концу 1960-х Пентагон высказал сомнение в том, что цунами можно спровоцировать даже посредством взрыва бомбы. Наконец, как напомнил газете ВЗГЛЯД декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов, естественное цунами «образуется от подводных сдвигов дна, а не от взрывов в воде».

Как уже говорилось выше, в случае «супероружия Сахарова» речь идет не о цунами-бомбе, а о торпеде, запускаемой, в сущности, вблизи берега. «Для подводной лодки приблизиться к побережью вероятного противника на дистанцию менее 50 километров – задача тогда и сейчас весьма проблематичная, – констатирует подводник Игорь Курдин. – Мощная противолодочная оборона, в которую входят системы дальнего гидроакустического наблюдения, самолеты, корабли и подводные лодки, просто не дадут этого сделать.

С военной точки зрения вероятность такого прорыва крайне мала. Таким образом, и подлодка, и ее оружие будут уничтожены до того, как войдут в зону применения этого оружия».

Так что изначально от идеи Сахарова отказались не из-за отсутствия финансирования – ведь «денег на оборону никогда не жалели», а из-за ее нецелесообразности, подчеркивает Курдин.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков тоже считает, что идея создания подобной торпеды была актуальна для 60-х годов прошлого века. Проблема не только в дальности в 50 километров, но и в полутораметровом диаметре, который выходит за мыслимые стандарты и потребует создания специального носителя.

Он подчеркнул, что идея Сахарова была реализована в другом изделии, о существовании которого впервые рассказал президент Путин в послании Федеральному собранию весной этого года. Речь о подводном беспилотнике «Посейдон», который обладает большей дальностью. «По скоростным характеристикам и мощности заряда, который может нести «Посейдон», торпеда академика Сахарова не идет ни в какое сравнение», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

По его словам, если рассматривать вопрос, чем штурмовать берег, «то у флота есть комплексы «Калибр». «По берегу стреляли из «Ониксов». И результаты стрельбы были отмечены на отлично. Нам есть чем штурмовать берега, если мы говорим об обычных средствах вооружения», – пояснил он.

Для остановки авианесущей группировки кораблей, заверил эксперт, Россия обладает противокорабельными комплексами. Более того, среди новейших разработок есть «Кинжал» с дальностью полета до двух тысяч километров. Комплекс может нести разные виды боезарядов, в том числе и ядерные. «Все современные комплексы вооружений опередили идею академика Сахарова», – уверен Леонков.

Впрочем, он не исключил, что в России будут рассматривать создание торпед с большим радиусом поражения и оснащением специальной боевой частью. «В России вновь возрождена торпедная тематика. Ее прорабатывают, чтобы создать комплекс, не уступающий зарубежным аналогам. Возможно, в этом ключе будет рассмотрена та идея академика Сахарова. Но судя по тому, что у нас имеется в арсенале флота и авиации, реализация идеи Сахарова как таковой абсолютно непригодна, она устарела», – подытожил эксперт.