Путин считает, что США не желают договариваться

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:08  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Зачем США вспомнили про смерть главы ГРУ Сергуна

Коллеги Игоря Сергуна отмечают, что тот мог выполнять задачи в любой точке мираФото: Станислав Красильников/ТАСС
Экс-начальник ГРУ Игорь Сергун в 2016 году скончался не в России, а в Ливане. Такую версию во вторник реанимировали власти США. В Минобороны заявление назвали «конспирологическим бредом». В экспертной среде отмечают: Сергун, согласно должности, мог оказаться в любой точке земного шара. Но в данном случае внезапный ажиотаж вокруг фигуры экс-главы ГРУ продиктован конкретными целями. Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

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Не многие вспомнят, что на протяжении всех девяностых в России действовала подпольная организация – «Реввоенсовет», и еще меньше вспомнят ее лидера, сделавшего ставку на террор. Причем террор не декларативный, но самый настоящий. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
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«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

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          Путин считает, что США не желают договариваться

          Большая часть китайских ракет относятся к ракетам средней и меньшей дальности   18 декабря 2018, 19:40
          Фото: Shen Bohan/Zuma/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, Владимир Путин не только раскритиковал Михаила Горбачева за подписание договора о РСМД, но и упрекнул США за отказ от переговоров по выработке нового, многостороннего договора с участием других ракетно-ядерных держав. Означает ли это изменение позиции России и есть ли здесь намек на Китай?

          На итоговой коллегии Минобороны не могло обойтись без разговора о ДРСМД – предстоящий выход США из договора остается одной из главных тем мировой повестки. Позиция России хорошо известна: мы против разрыва соглашения и уж тем более не принимаем упреков в одностороннем его нарушении. И это притом что изначально договор был нам невыгоден – об этом во вторник Владимир Путин впервые заявил абсолютно четко:

          «Подписанный в 1987 году договор что означал? Он означал, что ликвидировались ракеты наземного базирования, а у Советского Союза не было других, у США – были и морского, и воздушного базирования, а у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Непонятно, зачем руководство Советского Союза пошло на это односторонне разоружение – одному Богу известно. Но это было сделано, а наши партнеры продолжали развивать такие системы, повторяю, морского и воздушного базирования».

          Но в последние годы Россия также создала подобные системы – которые не нарушают договор. Понятно, что Америке это не нравится – но это не является основанием для разрыва договора. Если бы, конечно, США не руководствовались другими мотивами – главным из которых является как раз желание развязать себе руки в противостоянии с Китаем, у которого основная часть ракет как раз и является ракетами средней и меньшей деятельности. Путин, не называя прямо Китай, упрекнул США в нежелании договариваться:

          «Действительно, с этим договором есть определенные сложности. В нем не участвуют другие страны, обладающие ракетами средней и меньшей дальности. Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению? Или приступить к обсуждению параметров нового договора?»

          В конце заседания Путин еще раз вернулся к теме ДРСМД:

          «Понимаете, да, меняется ситуация, она поменялась. Но не за счет того, что мы нарушили договор. Мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружения. Их много, таких стран, на самом деле. Ну попробовали бы начать переговоры с этими странами. Нет. Просто, видимо, это сдерживает определенные устремления, причем вряд ли это устремления миролюбивого характера. Это наращивание вооружения, это еще один толчок к гонке вооружений».

          Содержится ли в этих словах призыв к расширению ДРСМД – за счет включения в него других стран?

          Нет – буквально вчера глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что «мы категорически против такой инициативы». Потому что еще два месяца назад Дональд Трамп, объявляя о предстоящем выходе США из договора, заявил, что Китай «должен быть включен» в договор. В Пекине тогда это вызвало резко негативную реакцию – в китайском МИДе заявили, что США хотят выйти из договора и «такого рода безосновательные рассуждения по перекидыванию вины на других понять невозможно»: «Китай не потерпит никакого шантажа ни от одной из стран».

          На днях японское агентство Nikkei написало со ссылкой на неназванные источники, якобы близкие к российские правительству, что Россия якобы призывает Китай принять участие в переговорах о судьбе ДРСМД – предложение поступило в октябре и «по-видимому, Пекин не отверг эту идею». Якобы Путин мог коснуться и темы привлечения Китая к переговорам в разговоре с Трампом в Буэнос-Айресе на саммите G20.

          Цель этого вброса понятна – посеять недоверие между Москвой и Пекином. Но Россия еще до этого раскрыла детали переговоров с США на тему ДРСМД – Сергей Лавров рассказал, что «прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы все-таки компенсировать «несправедливое» отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности». Об этом, по его словам, во время визита в Москву заявлял помощник Трампа Джон Болтон – американцы запрашивали Россию касательно вовлечения в процесс ограничения ракет Китая, Индии, Пакистана и Ирана. В ответ в Кремле предложили американцам самостоятельно выяснить у этих стран их позицию.

          Действительно, Россия не заинтересована в том, чтобы подыгрывать американцам в их противостоянии с Китаем – напротив, с Пекином нас связывают отношения стратегического взаимодействия, в то время как США открыто называют нас противником и всячески пытаются нас прессинговать.

          Поэтому слова Путина о расширении договора нужно понимать как риторический вопрос – мол, если бы США хотели сохранить договор, они могли бы предпринять какие-то шаги по вовлечению в него третьих стран. Да, Китай не пошел бы на присоединение к ДРСМД – но Вашингтон мог бы хотя бы предложить Пекину, как выразился Путин, «приступить к обсуждению параметров нового договора». Этого сделано не было – Трамп предпочел давить на Китай через Москву, угрожая порвать договор РСМД. Если США нужно было просто выйти из договора – то такая манера понятна. Но если бы они хотели достичь какого-то соглашения с Китаем, то подобные действия совершенно контрпродуктивны. Ведь в результате Вашингтон обострит отношения с Москвой и ничего не добьется от Пекина. А заодно и еще больше сцементирует и так крепнущий российско-китайский геополитический альянс – сам факт существования которого лишь ускоряет процесс отступления США с позиции мирового гегемона.

          Но существует ли вообще хотя бы теоретический вариант заключения нового, заменяющего ДРСМД, соглашения, на сей раз многостороннего? Конечно, нет – мир стал другим. Ни Китай, ни Индия и Пакистан, ни Иран, ни Северная Корея никогда не откажутся от ракет средней и малой дальности – потому что они составляют основу их ракетно-ядерных вооружений. Только США и Россия имеют все виды ракет – ну еще и Китай активно развивает свою ракетную программу. Учитывая, что противостояние Китая и США является главным противостоянием 21-го века и будет только нарастать, обе стороны совершенно резонно не доверяют друг другу. Китай будет расширять свое влияние как глобальной державы – и уж тем более делать все для своего доминирования в регионе, который всегда был и будет для него регионом «номер один», то есть в Юго-Восточной Азии и, шире, Тихоокеанском регионе, от Кореи и Японии до Малайзии и Индонезии. США же всеми силами пытаются сдержать Китай в первую очередь именно в этом регионе – где у них имеется множество военных баз, включая «непотопляемые авианосцы» типа острова Окинава. И где американский флот курсирует вдоль китайского побережья, включая стратегически важное для Пекина Южно-Китайское море.

          В этих условиях Китай никогда не пойдет на заключение соглашения с США – ни на невыгодных «горбачевских», ни даже на равных условиях. Как минимум до тех пор, пока он не достигнет с США паритета – как в ракетно-ядерных, так и в военно-морских силах. На это уйдет пара десятилетий – но в каком состоянии к этому времени будут сами США? Им будет уже не до сдерживания Китая – не говоря уже о глобальных амбициях. Тогда можно будет подписывать новый ДРСМД – вот только смысла в нем уже не будет никакого.


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