В Китае открыли самый большой аэропорт в мире

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НОВОСТЬ ЧАСА:Жители Донецка рассказали о вероятных причинах крупного пожара
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Активисты, меняющие свои взгляды в зависимости от того, что скажет «обчество» – не как таковое, а их конкретное общество, потому что обществ у нас как минимум два, либеральное и патриотическое – это фу как плохо. И это очень опасно.
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Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный».
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Список потенциальных инвестиционных проектов, которые президент Зеленский недавно презентовал и которые должны поднять экономику Украины с колен, вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм.
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В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в годПодробности...
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку.
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Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?
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В Китае открыли самый большой аэропорт в мире
В Китае официально начал работу крупнейший по площади терминала аэропорт в мире – пекинский Дасин. В среду он примет первые рейсы. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
(фото: Cai Yang/Global Look Press)
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В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в годПодробности...
Корпорация Boeing провела испытания первого палубного беспилотного самолета-заправщика MQ-25 Stingray («Стингрэй»), который будет базироваться на авианосцах. Один беспилотник способен доставлять примерно 8 тонн горючего для дозаправки в воздухе от четырех до шести истребителей на расстояние до 930 кмПодробности...
В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 годуПодробности...
Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назадПодробности...
Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:TrailПодробности...
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в КрымуПодробности...
Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400Подробности...
Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы Подробности...
Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назадПодробности...
Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудкамиПодробности...
На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачиПодробности...
«Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминистокПодробности...
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