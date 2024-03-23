Последствия теракта в «Крокус Сити Холл»

Спустя несколько часов после трагедии в «Крокусе» в Минске к российскому посольству пришли граждане Белоруссии. Они несли цветы, лампады и небольшие плакаты со словами поддержки (фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости)

Акция в память о погибших прошла также в Якутске (фото: Андрей Сорокин/РИА Новости)

На медиаэкранах столицы в ночь на субботу разместили скорбные надписи в память о жертвах (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

Мемориал в память о погибших в теракте появился и у российского посольства в Сиднее (фото: Анна Аркаева/ТАСС)

Трагедия вызвала мощный резонанс по всей стране и за ее пределами. В ряде городов стали появляться стихийные мемориалы. Так, в Симферополе граждане несут на площадь Ленина цветы и игрушки (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

Когда позволила обстановка, силовики провели обыск парковок «Крокус Сити Холла», взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Позднее один из задержанных рассказал, что за теракт ему пообещали 500 тыс. рублей, половину он получил авансом (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

Ночью на месте ЧП работали свыше 70 бригад скорой помощи. Спасатели на месте оказывали помощь пострадавшим, а также оказывали содействие при госпитализации. Президент Владимир Путин выразил им благодарность (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

По последним данным СК, трагедия в «Крокусе» унесла жизни 133 человек. Еще свыше 100 человек находятся в больницах, 15 из них – в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники ФСБ уже поймали 11 причастных к атаке, среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Ведутся допросы (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности Перейти в раздел

След теракта в «Крокусе» ведет на Украину Президент России Владимир Путин заявил о подготовке на Украине «окна» для побега стрелков из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали недалеко от границы с Украиной. На Западе утверждают, что за терактом стоит «Исламское государство», но появившееся в Сети заявление террористов оказалось фейком. В экспертной среде уверены: Западу выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы «отмазать» Украину от причастности к теракту. Подробности Перейти в раздел

Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности Перейти в раздел

ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл» Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности Перейти в раздел