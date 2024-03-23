Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.7 комментариев
Последствия теракта в «Крокус Сити Холл»
По последним данным СК, трагедия в «Крокусе» унесла жизни 133 человек. Еще свыше 100 человек находятся в больницах, 15 из них – в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники ФСБ уже поймали 11 причастных к атаке, среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Ведутся допросы (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
В результате пожара, также устроенного террористами, в здании «Крокус Сити Холла» рухнула крыша (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Ночью на месте ЧП работали свыше 70 бригад скорой помощи. Спасатели на месте оказывали помощь пострадавшим, а также оказывали содействие при госпитализации. Президент Владимир Путин выразил им благодарность (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Когда позволила обстановка, силовики провели обыск парковок «Крокус Сити Холла», взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Позднее один из задержанных рассказал, что за теракт ему пообещали 500 тыс. рублей, половину он получил авансом (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)
Спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии (фото: Пресс-служба губернатора Московской области/РИА Новости)
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он также пообещал возмездие и забвение террористам (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Трагедия вызвала мощный резонанс по всей стране и за ее пределами. В ряде городов стали появляться стихийные мемориалы. Так, в Симферополе граждане несут на площадь Ленина цветы и игрушки (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Мемориал в память о погибших в теракте появился и у российского посольства в Сиднее (фото: Анна Аркаева/ТАСС)
На медиаэкранах столицы в ночь на субботу разместили скорбные надписи в память о жертвах (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)
Акция в память о погибших прошла также в Якутске (фото: Андрей Сорокин/РИА Новости)
Спустя несколько часов после трагедии в «Крокусе» в Минске к российскому посольству пришли граждане Белоруссии. Они несли цветы, лампады и небольшие плакаты со словами поддержки (фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости)