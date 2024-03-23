  • Новость часаМВД: Все задержанные по подозрению в теракте в «Крокусе» – иностранцы
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    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть этой атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    7 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    0 комментариев
    Сталина Гуревич Сталина Гуревич Русский мир – это мы все

    Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.

    0 комментариев
    23 марта 2024, 18:15 • Фоторепортаж

    Последствия теракта в «Крокус Сити Холл»

    По последним данным СК, трагедия в «Крокусе» унесла жизни 133 человек. Еще свыше 100 человек находятся в больницах, 15 из них – в крайне тяжелом состоянии. Сотрудники ФСБ уже поймали 11 причастных к атаке, среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Ведутся допросы (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    В результате пожара, также устроенного террористами, в здании «Крокус Сити Холла» рухнула крыша (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

    Ночью на месте ЧП работали свыше 70 бригад скорой помощи. Спасатели на месте оказывали помощь пострадавшим, а также оказывали содействие при госпитализации. Президент Владимир Путин выразил им благодарность (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Когда позволила обстановка, силовики провели обыск парковок «Крокус Сити Холла», взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было. Позднее один из задержанных рассказал, что за теракт ему пообещали 500 тыс. рублей, половину он получил авансом (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии (фото: Пресс-служба губернатора Московской области/РИА Новости)

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он также пообещал возмездие и забвение террористам (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

    Трагедия вызвала мощный резонанс по всей стране и за ее пределами. В ряде городов стали появляться стихийные мемориалы. Так, в Симферополе граждане несут на площадь Ленина цветы и игрушки (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    Мемориал в память о погибших в теракте появился и у российского посольства в Сиднее (фото: Анна Аркаева/ТАСС)

    На медиаэкранах столицы в ночь на субботу разместили скорбные надписи в память о жертвах (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

    Акция в память о погибших прошла также в Якутске (фото: Андрей Сорокин/РИА Новости)

    Спустя несколько часов после трагедии в «Крокусе» в Минске к российскому посольству пришли граждане Белоруссии. Они несли цветы, лампады и небольшие плакаты со словами поддержки (фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости)

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    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

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    Разрушительные удары по энергетике Украины ослабят боеготовность ВСУ

    Россия нанесла масштабную серию ударов по объектам энергетики Украины. По всей стране фиксируются проблемы с интернетом, в ряде городов нет света. Пострадал и Днепрогэс: угрозы прорыва плотины нет, но восстановительные работы, по словам местных властей, займут немало времени. Какие задачи решают российские военные с помощью подобных ударов? Подробности

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    След теракта в «Крокусе» ведет на Украину

    Президент России Владимир Путин заявил о подготовке на Украине «окна» для побега стрелков из «Крокуса». Четырех участников нападения задержали недалеко от границы с Украиной. На Западе утверждают, что за терактом стоит «Исламское государство», но появившееся в Сети заявление террористов оказалось фейком. В экспертной среде уверены: Западу выгодно возложить ответственность на ИГ, чтобы «отмазать» Украину от причастности к теракту. Подробности

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    Спецслужбы Сербии заподозрили релокантов из России

    Сербские власти внезапно увидели угрозу национальной безопасности в специфической активности лиц из числа российских граждан, которые в значительном числе переехали в эту страну. Кто именно эти люди, почему они привлекли внимание сербских спецслужб? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участника атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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    • Как развивается Российская Арктика

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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