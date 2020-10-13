Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности (фото: Григорий Сысоев/ТАСС)

