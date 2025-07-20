Можно ли оплатить материнство

В Государственной думе предложили платить женщинам за воспитание детей. Вице-премьер Татьяна Голикова предложение не одобрила с формулировкой: «Рождение ребенка – это семейные отношения, это не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка – это в принципе идеологически не очень правильно».

Есть семья, есть работа, есть государство. Вопрос в том, в каких пропорциях они должны и могут сочетаться? Нужно уточнить, что депутат предлагал установить не плату за рождение детей, а признать труд по воспитанию детей официально оплачиваемым.

Рождение детей, как мы помним, государством поощряется. Именно введение материнского капитала дало демографический скачок в 2007–2020 годах. Однако эти выплаты строго регламентированы – деньги нельзя просто забрать и потратить на свое усмотрение, как зарплату. Материнский капитал идет на улучшение условий жизни семьи – расширение жилплощади или образование.

Если же платить зарплату матерям за воспитание, приходится признать таинство семейных отношений частью рынка труда со всеми сопутствующими критериями. Например, на рынке сотрудникам платят зарплату только в том случае, если они исполняют свои обязанности надлежащим образом. В противном случае их увольняют. Кто и как может оценить, насколько хорошо та или иная женщина воспитала своего ребенка? Здесь ведь ключевое слово – своего. Каждый же неповторим и неоценим.

Трудовые отношения предполагают и присутствие сотрудника на рабочем месте в рабочие часы. А у матери рабочие часы – все, какие есть в жизни. Рабочий день ненормированный на протяжении первых лет восемнадцати – точно. У кого и дольше. Да и рабочее место никем не оборудовано, потому что никто точно не знает, каким оно должно быть для каждой. Кроме того, труд по воспитанию детей действительно самая тяжелая и ответственная работа. По какой ставке оплачивать? Всем матерям платить как топ-менеджерам? Идея надорвалась, не успев расцвести.

А как государство будет оценивать роль в воспитании отца? Платить обоим родителям поровну? Нельзя ли просто предоставить широкие возможности для заработка и применения профессиональных навыков, чтобы люди уж дальше сами решали, как распоряжаться семейным бюджетом?

Вернемся к соотношению семьи, труда и государства. Будем честны, государство рождаемость стимулирует и семьям помогает. Льготы, ипотеки, здравоохранение – в целом всё есть. Вымирает же население быстрее, чем воспроизводится, везде – кроме Африки. Уже даже в Азии вымирает. Рождаемость падает обратно пропорционально росту образования. Так устроено – и ничего с этим не поделаешь. С этим нужно постепенно смириться и сосредоточиться на сбережении того, что есть.

Труд в современном обществе дает широкие возможности для обеспечения семьи. Хоть и говорят, что искусственный интеллект скоро отменит большую часть профессий, пока что мы видим, что рынок труда в России, по крайней мере, это рынок работника – не только у высококвалифицированных специалистов, но и у простых рабочих нет и не может быть проблем с трудоустройством. Есть нюансы, но не проблемы. Недавно писали, что сварщиков по титану на всю страну 70 человек, поэтому они могут требовать любую зарплату. Потому что, знаете, нам много чего надо производить, и в процессе этого производства сваривать титан в том числе.

В общем, деньги в экономику через зарплаты поступают исправно.

А что же такое сегодня семья? Татьяна Голикова утверждает, что семья не должна перенимать корпоративные черты – жена не исполнитель функций, чтобы ей платить зарплату. Кажется, мы сейчас живем в то время, когда женщина эмансипирована как никогда в истории – совершенное равенство прав и возможностей. Как в образовании, так и в труде, и в заработке. То есть женщина изначально может себе позволить не быть зависимой от мужчины, ей не нужно выходить замуж, простите, по нужде или, как принято говорить, по расчету.

Если несколько идеализировать наше общество, то можно сказать, что оно пришло к тому состоянию, где семья является делом сугубо добровольным. Иными словами, настало время, когда жениться нужно исключительно по любви. Потому что, а зачем еще?

Если честно, я успешных в профессиональном смысле женщин знаю больше, чем мужчин. И не знаю ни одной, которая бы не могла себя обеспечить. И не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен, в реальной жизни это всем понятно. Скажем так, те женщины, с которыми имеет смысл ходить на свидание, прекрасно понимают, что жизнь сложна и многогранна, а свести ее к товарно-денежным отношениям не получится ни на этапе интрижки, ни после получения штампа в паспорте. Не выйдет семьи по расчету, потому что условия этого расчета за последние десятилетия сильно изменились – женщина не нуждается в обеспечении, потому что прекрасно может обеспечить себя сама.

В конце концов, семья и забота – это идеи, которые существуют на архетипическим уровне, они были всегда, в любую эпоху и при любом экономическом порядке. Идею нельзя купить или вот так прямо поставить ее на службу государству, потому что эта идея превосходит всякий государственный строй и всякую историческую формацию.

И самое главное – приравнивание материнства к труду это материнство обесценивает. Ведь трудиться может каждый, а вот быть матерью может только мать.