  • Новость часаМинобороны сообщило об освобождении населенного пункта Белая Гора в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Можно ли оплатить материнство
    20 июля 2025, 12:02 Мнение

    Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов

    публицист, литературный критик

    Запад выдал сроки военной агрессии против России
    Экс-госсекретарь США назвала «поворотным моментом» выдвинутые Трампом к России требования
    Названа причина учащения нападений акул на отдыхающих в Турции
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России

    В Государственной думе предложили платить женщинам за воспитание детей. Вице-премьер Татьяна Голикова предложение не одобрила с формулировкой: «Рождение ребенка – это семейные отношения, это не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка – это в принципе идеологически не очень правильно».

    Есть семья, есть работа, есть государство. Вопрос в том, в каких пропорциях они должны и могут сочетаться? Нужно уточнить, что депутат предлагал установить не плату за рождение детей, а признать труд по воспитанию детей официально оплачиваемым.

    Рождение детей, как мы помним, государством поощряется. Именно введение материнского капитала дало демографический скачок в 2007–2020 годах. Однако эти выплаты строго регламентированы – деньги нельзя просто забрать и потратить на свое усмотрение, как зарплату. Материнский капитал идет на улучшение условий жизни семьи – расширение жилплощади или образование.

    Если же платить зарплату матерям за воспитание, приходится признать таинство семейных отношений частью рынка труда со всеми сопутствующими критериями. Например, на рынке сотрудникам платят зарплату только в том случае, если они исполняют свои обязанности надлежащим образом. В противном случае их увольняют. Кто и как может оценить, насколько хорошо та или иная женщина воспитала своего ребенка? Здесь ведь ключевое слово – своего. Каждый же неповторим и неоценим.

    Трудовые отношения предполагают и присутствие сотрудника на рабочем месте в рабочие часы. А у матери рабочие часы – все, какие есть в жизни. Рабочий день ненормированный на протяжении первых лет восемнадцати – точно. У кого и дольше. Да и рабочее место никем не оборудовано, потому что никто точно не знает, каким оно должно быть для каждой. Кроме того, труд по воспитанию детей действительно самая тяжелая и ответственная работа. По какой ставке оплачивать? Всем матерям платить как топ-менеджерам? Идея надорвалась, не успев расцвести.

    А как государство будет оценивать роль в воспитании отца? Платить обоим родителям поровну? Нельзя ли просто предоставить широкие возможности для заработка и применения профессиональных навыков, чтобы люди уж дальше сами решали, как распоряжаться семейным бюджетом?

    Вернемся к соотношению семьи, труда и государства. Будем честны, государство рождаемость стимулирует и семьям помогает. Льготы, ипотеки, здравоохранение – в целом всё есть. Вымирает же население быстрее, чем воспроизводится, везде – кроме Африки. Уже даже в Азии вымирает. Рождаемость падает обратно пропорционально росту образования. Так устроено – и ничего с этим не поделаешь. С этим нужно постепенно смириться и сосредоточиться на сбережении того, что есть.

    Труд в современном обществе дает широкие возможности для обеспечения семьи. Хоть и говорят, что искусственный интеллект скоро отменит большую часть профессий, пока что мы видим, что рынок труда в России, по крайней мере, это рынок работника – не только у высококвалифицированных специалистов, но и у простых рабочих нет и не может быть проблем с трудоустройством. Есть нюансы, но не проблемы. Недавно писали, что сварщиков по титану на всю страну 70 человек, поэтому они могут требовать любую зарплату. Потому что, знаете, нам много чего надо производить, и в процессе этого производства сваривать титан в том числе.

    В общем, деньги в экономику через зарплаты поступают исправно.

    А что же такое сегодня семья? Татьяна Голикова утверждает, что семья не должна перенимать корпоративные черты – жена не исполнитель функций, чтобы ей платить зарплату. Кажется, мы сейчас живем в то время, когда женщина эмансипирована как никогда в истории – совершенное равенство прав и возможностей. Как в образовании, так и в труде, и в заработке. То есть женщина изначально может себе позволить не быть зависимой от мужчины, ей не нужно выходить замуж, простите, по нужде или, как принято говорить, по расчету.

    Если несколько идеализировать наше общество, то можно сказать, что оно пришло к тому состоянию, где семья является делом сугубо добровольным. Иными словами, настало время, когда жениться нужно исключительно по любви. Потому что, а зачем еще?

    Если честно, я успешных в профессиональном смысле женщин знаю больше, чем мужчин. И не знаю ни одной, которая бы не могла себя обеспечить. И не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен, в реальной жизни это всем понятно. Скажем так, те женщины, с которыми имеет смысл ходить на свидание, прекрасно понимают, что жизнь сложна и многогранна, а свести ее к товарно-денежным отношениям не получится ни на этапе интрижки, ни после получения штампа в паспорте. Не выйдет семьи по расчету, потому что условия этого расчета за последние десятилетия сильно изменились – женщина не нуждается в обеспечении, потому что прекрасно может обеспечить себя сама.

    В конце концов, семья и забота – это идеи, которые существуют на архетипическим уровне, они были всегда, в любую эпоху и при любом экономическом порядке. Идею нельзя купить или вот так прямо поставить ее на службу государству, потому что эта идея превосходит всякий государственный строй и всякую историческую формацию.

    И самое главное – приравнивание материнства к труду это материнство обесценивает. Ведь трудиться может каждый, а вот быть матерью может только мать.

    Другие материалы автора

    Главное
    Пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минводы в «Шереметьево»
    Граждане Германии и Польши создали пробки на въезде в Калининградскую область
    Военный эксперт рассказал, как ВСУ «опоясали» Купянск заградотрядами
    Николая Баскова объявили в розыск на Украине
    РЖД сообщили о задержке 132 поездов из-за происшествия в Ростовской области
    Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС
    Ощущаемость землетрясения на Камчатке достигла 7 баллов

    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза

    Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России, уверяя, что это самый жесткий набор экономических мер. Он действительно касается многих сфер – банков, нефти и газа, однако насколько этот удар критичен для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Президент США вытер ноги о худшего русофоба Капитолия

    Те политики США, кого относят к критикам России, постепенно вытесняют «голубей» из окружения президента Дональда Трампа. Сейчас у него в фаворе такие, как госсекретарь Марко Рубио или глава Минфина Скотт Бессент, а не такие, как Илон Маск. Однако самый злобный враг Москвы в Вашингтоне внезапно совершил ошибку и попал в опалу. Подробности

    Перейти в раздел

    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации