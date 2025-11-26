Россия перестает быть нерусской

Нерусской Россию сделали, как известно, коммунисты. В наследство от них нам достались «этническое» территориальное деление и взгляд на русских, по меткому выражению Владимира Путина, как на «неисчерпаемый материал для социальных экспериментов». Усугубил положение русских и Ельцин со своим предложением национальным республикам «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Проглотили. Да так, что до сих пор икается. Но опубликованная новая Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года даёт осторожную надежду, что Россия станет страной русской.

Впервые за долгие годы в официальном документе слово «русский» не обходят стороной и не замыливают. Достаточно вспомнить, что ещё пять лет назад, при поправках к Конституции, слово «русский» не включили, и «государствообразующий народ» так и остался безымянным. В нынешней же Стратегии слово «русский» на каждой странице. Причём государство играет честно: в русских не записывают всех подряд и не отказывают в этнической самобытности. Государство чётко разделяет: любой, кто мыслит по-русски, живёт в русском культурном коде и ощущает себя частью нашей исторической общности, – относится к российской цивилизации. Но русский народ как этнос выделен отдельно и документ фиксирует, что нас 80,85% от населения страны. Это принципиально. Это под ковёр не уберёшь.

Главной целью национальной политики названо единство многонационального народа России. А ведь могло быть и «многообразие», но нет – единство. Следующим логичным шагом может стать преобразование ФАДН в Министерство национального единства. При этом в стратегии чётко сказано: «многонациональный народ» – это население страны, гражданская общность, а не какой-то «плавильный котёл». И никто не пытается представить русских как «многонациональный народ». Русские – это стержень, ядро, этнос, на котором держится страна. Всё остальное – широкая общность людей, живущих в рамках русского культурного кода. Это практически дословная цитата из Стратегии.

Русский народ, который десятилетиями фактически отодвигали, впервые назван тем, кем он и является – опорой государства. И любой чиновник теперь обязан работать именно в этой логике. Так написано в документе – это уже нельзя проигнорировать. И чтобы никто не решил, что это «просто слова», введён конкретный показатель: не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре.

И, конечно, Стратегия затрагивает два важнейших на сегодня аспекта национальной политики – сепаратизм и миграцию. Одной из прямых угроз названа гиперболизация региональных и этнических интересов. Она адресована не внешним игрокам – с ними всё понятно, Турция давно работает по Поволжью и исламским регионам. Главный акцент – на внутренних политиках и «активистах», которые годами раздували этничность ради собственных амбиций.

Стратегия прямо говорит: проблема исходит не только извне, но и изнутри. Это серьёзный сигнал всем внутренним националистам, русофобам и этническим шовинистам из числа малых народов. Их попытки политизировать этничность и превращать её в инструмент давления государство больше терпеть не собирается. Пыл придётся остудить.

И наконец миграция. Она не решает проблему демографии. Это зафиксировано чёрным по белому. Более того, изменение национального и этнического состава регионов признано угрозой. Государство видит, что происходит в Москве, Петербурге и других мегаполисах: массовая миграция меняет культурную и этническую структуру населения. Если это угроза – значит, с ней будут работать. И не точечно, а системно. Это важнейший поворот в оценке миграции. Раньше её старались представить как нейтральный процесс: «ничего страшного», «адаптация всё исправит». Теперь прямо сказано: слишком быстрые демографические изменения опасны для страны. И соответственно, меры адаптации – больше не про раздачу льгот приезжим, а про защиту интересов коренного населения.

Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства, а не вопреки ему. Это документ, который фиксирует реальные приоритеты: укрепление русского ядра страны, защита культурного пространства, пресечение этнического шантажа и пересмотр миграционной модели.

Да, это только начало. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.