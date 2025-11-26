  • Новость часаПрезидент Гвинеи-Бисау арестован в результате госпереворота
    Россия перестает быть нерусской

    @ Игорь Онучин/ТАСС

    26 ноября 2025, 19:25 Мнение

    Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко

    политолог

    Нерусской Россию сделали, как известно, коммунисты. В наследство от них нам достались «этническое» территориальное деление и взгляд на русских, по меткому выражению Владимира Путина, как на «неисчерпаемый материал для социальных экспериментов». Усугубил положение русских и Ельцин со своим предложением национальным республикам «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Проглотили. Да так, что до сих пор икается. Но опубликованная новая Стратегия государственной национальной политики России на период до 2036 года даёт осторожную надежду, что Россия станет страной русской.

    Впервые за долгие годы в официальном документе слово «русский» не обходят стороной и не замыливают. Достаточно вспомнить, что ещё пять лет назад, при поправках к Конституции, слово «русский» не включили, и «государствообразующий народ» так и остался безымянным. В нынешней же Стратегии слово «русский» на каждой странице. Причём государство играет честно: в русских не записывают всех подряд и не отказывают в этнической самобытности. Государство чётко разделяет: любой, кто мыслит по-русски, живёт в русском культурном коде и ощущает себя частью нашей исторической общности, – относится к российской цивилизации. Но русский народ как этнос выделен отдельно и документ фиксирует, что нас 80,85% от населения страны. Это принципиально. Это под ковёр не уберёшь.

    Главной целью национальной политики названо единство многонационального народа России. А ведь могло быть и «многообразие», но нет – единство. Следующим логичным шагом может стать преобразование ФАДН в Министерство национального единства. При этом в стратегии чётко сказано: «многонациональный народ» – это население страны, гражданская общность, а не какой-то «плавильный котёл». И никто не пытается представить русских как «многонациональный народ». Русские – это стержень, ядро, этнос, на котором держится страна. Всё остальное – широкая общность людей, живущих в рамках русского культурного кода. Это практически дословная цитата из Стратегии.

    Русский народ, который десятилетиями фактически отодвигали, впервые назван тем, кем он и является – опорой государства. И любой чиновник теперь обязан работать именно в этой логике. Так написано в документе – это уже нельзя проигнорировать. И чтобы никто не решил, что это «просто слова», введён конкретный показатель: не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре.

    И, конечно, Стратегия затрагивает два важнейших на сегодня аспекта национальной политики – сепаратизм и миграцию. Одной из прямых угроз названа гиперболизация региональных и этнических интересов. Она адресована не внешним игрокам – с ними всё понятно, Турция давно работает по Поволжью и исламским регионам. Главный акцент – на внутренних политиках и «активистах», которые годами раздували этничность ради собственных амбиций.

    Стратегия прямо говорит: проблема исходит не только извне, но и изнутри. Это серьёзный сигнал всем внутренним националистам, русофобам и этническим шовинистам из числа малых народов. Их попытки политизировать этничность и превращать её в инструмент давления государство больше терпеть не собирается. Пыл придётся остудить.

    И наконец миграция. Она не решает проблему демографии. Это зафиксировано чёрным по белому. Более того, изменение национального и этнического состава регионов признано угрозой. Государство видит, что происходит в Москве, Петербурге и других мегаполисах: массовая миграция меняет культурную и этническую структуру населения. Если это угроза – значит, с ней будут работать. И не точечно, а системно. Это важнейший поворот в оценке миграции. Раньше её старались представить как нейтральный процесс: «ничего страшного», «адаптация всё исправит». Теперь прямо сказано: слишком быстрые демографические изменения опасны для страны. И соответственно, меры адаптации – больше не про раздачу льгот приезжим, а про защиту интересов коренного населения.

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства, а не вопреки ему. Это документ, который фиксирует реальные приоритеты: укрепление русского ядра страны, защита культурного пространства, пресечение этнического шантажа и пересмотр миграционной модели.

    Да, это только начало. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Зачем Румыния хочет стать второй армией на восточном фланге НАТО

    Восточный фланг НАТО продолжает милитаризацию. В Румынии заявили о намерении стать второй по силе армией в регионе после Польши. Подобное желание вызывает немало вопросов. Один из них – почему из расчета Бухареста выпала Турция, чьи вооруженные силы значительно сильнее любой другой страны на востоке НАТО? С чем связаны амбиции Румынии и как республика планирует их реализовать? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

