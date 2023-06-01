Как многодетность спасёт Россию

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1 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
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Рубль стал меньше реагировать на внешние факторы

Что мешает рублю укрепляться Светлана Денисова/ТАСС
Российский рубль снова ведет себя необычно. В последние недели мая курс практически не менялся по отношению к доллару, не выходя за пределы 80 рублей за доллар. Это довольно низкая волатильность. Но в конце месяца рубль, наоборот, начал слабеть. Хотя это время налогового периода, который, как правило, укрепляет курс рубля. Что же происходит и какие прогнозы у экспертов? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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ВКС России добили украинский флот в порту Одессы

«Юрий Олефиренко» изначально принадлежал СССР, но был передан Украине при разделе Черноморского флота Константин Сазончик/ТАСС
Украина лишилась последнего крупного корабля. Российские ВКС высокоточным ударом уничтожили в порту Одессы десантный корабль украинских ВМС «Юрий Олефиренко». Это судно с богатой историей впервые заявило о себе во время израильско-египетского вооруженного конфликта в начале 1970-х годов. Как уничтожение «Юрия Олефиренко» скажется на боеспособности ВСУ?  Подробности...
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Запад хочет включить Армению в «дугу сдерживания» России

Алиев и Пашинян – кто из них на самом деле хочет мира? Петр Ковалев/ТАСС
Уже сегодня, 1 июня ожидалось подписание исторического документа – мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И хотя это намерение в итоге было дезавуировано, нет сомнений, что обе страны близки к урегулированию отношений как никогда ранее. Почему более всего к установлению мира в регионе стремятся Россия и Азербайджан – и кто и зачем в итоге мешает им в этом? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как многодетность спасёт Россию

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
Сценарий всегда один: сначала агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год растет. Затем бывшие мигранты попадают во власть, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения. Подробности...

Мы воюем на два фронта – на Украине и внутри страны

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Наш враг взращивает внутри России подленькую «себялюбивую мразь» и ее «благородный протест», чтобы уничтожить русских их же руками. Делает ставку именно на внутренний конфликт, на наши эмоции. Подробности...
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Оружие в руках неподготовленного населения для своих опасней, чем для чужих

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вместо создания отрядов самообороны гораздо действенней было бы разместить вдоль границ с безумной Украиной лагеря отдыха и переподготовки ЧВК «Вагнер». Подробности...
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Первый в мире президент-гей

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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Как многодетность спасёт Россию

    Алексей Ярошенко
    политолог
    1 июня 2023, 16:00

    Во всём западном мире, безусловной частью которого является Россия, проявляется устойчивая социальная тенденция – вырождение нации. Причём в самом что ни на есть прямом смысле: снижается количество носителей национальной идентичности – становится меньше французов, немцев, итальянцев, русских и других представителей западного мира.

    Если не вдаваться в подробности, то вырождение является закономерным демографическим итогом социально-экономического развития, которое ускоряет осовременивание и урбанизацию, а современные городские жители слишком заняты для того, чтобы рожать и растить детей.

    В этой связи у России, континентальной Европы и англосаксов примерно одинаковые проблемы – старение населения и наплыв мигрантов: у нас из Средней Азии, у Европы – с Ближнего Востока. Ну а США остаются традиционным пристанищем искателей лучшей жизни. Эти хронические для нас проблемы совершенно неведомы незападным странам, они прекрасно иллюстрируют, что демография тесно связана с созданием общественного блага. Государство может нормально функционировать, а общество достойно жить, пока количество трудоспособных, то есть участвующих в создании коллективного блага, больше нетрудоспособных – тех, кто не участвует в создании, но не может быть исключён. Это старики и дети.

    Большие общества без должного количества рабочих просто не смогут себя прокормить. Коллективное благо в широком смысле представляет собой создание экономического благосостояния и освоение пространства. Это строительство городов, дорог, домов, заводов, фабрик, шахт, электростанций и электросетей и прочих атрибутов цивилизации. Если население стареет, то есть два пути: отказаться от атрибутов цивилизации – то есть перестать строить, ремонтировать и что-то производить. Или восстановить баланс трудовых ресурсов экономики стареющего общества с помощью мигрантов.

    Сценарий в последнем случае всегда один: сначала будет агония стареющего общества с привлечением мигрантов, количество которых каждый год будет расти. После этого они начнут натурализовываться, то есть переставать быть мигрантами, получая права, но не интегрируясь в общество. Затем бывшие мигранты начнут попадать во власть и околовластные структуры, и когда их там станет большинство – начнут проводить политику по ускорению вымирания некогда коренного населения.

    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

    Построенные же нами и нашими предками города, дороги и прочие объекты инфраструктуры, и всё освоенное пространство, отвоёванное, можно сказать, у суровой природы, перейдут на службу новым хозяевам. В конечном счёте, освоенному пространству всё равно, кто его использует: варвары пришли и стали жить в римских городах, ездить по римским дорогам и использовать римские акведуки. Правда, варвары остались варварами и поэтому процесс цивилизации пространства уступил место процессу его «варваризации», но это другая история.

    Выход из фазы старения для общества один: улучшение демографии. Попросту говоря: необходимо больше рожать, чтобы не пришлось завозить мигрантов или отказываться от благ цивилизации. Поэтому на самом деле многодетные семьи вносят огромный вклад в создание коллективного блага – в том числе и в России, где такие семьи – вообще давняя, требующая возрождения, традиция. Пока одни развлекаются или строят карьеры, руководствуясь только своими интересами, другие кладут жизнь на воспитание нового поколения граждан, чтобы на нашей земли жили мы. Не секрет, что многодетные родители, по сути, отказываются от собственной жизни, посвящая себя полностью детям. Те, у кого есть хотя бы один ребёнок, понимают, насколько тяжело его растить, но забывают, насколько трудно приходится многодетным семьям. Поэтому широкая государственная поддержка многодетных семей – это вклад в общее будущее.

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