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    «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением
    28 января 2025, 16:50 Мнение

    «Биполярку» легко перепутать с плохим настроением

    Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».

    Юлия Басова Юлия Басова

    психолог, писатель

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    Мы живем в эпоху повального увлечения психодиагностикой. Где-то между просмотром «классики» от доктора Курпатова и тиктоков о «токсиках» выучить слова «нарцисс», «пограничник» и «биполярочка» стало таким же важным, как знать, что такое глютен.

    Сегодня человек, который не ответил на ваше сообщение, подозревается не в том, что он занят, а в том, что он «манипулятор». Поссорились с подругой? Она, конечно же, «психопат» или на худой конец «эмоциональный абьюзер». 

    Давайте на секундочку приостановим этот «диагностический» квест и разложим всё по полочкам. Как психолог с несколькими магистерскими степенями, статьями в научных журналах, многолетним опытом работы с самыми тяжелыми случаями аутизма, а также с собственным врожденным СДВГ, я чувствую себя обязанной внести ясность в этот хаос.

    Нарциссы, токсики и другие «диагнозы первой необходимости» 

    Начнем с самого любимого – нарциссов. Легенда гласила, что тот самый первый Нарцисс, с которого всё и началось, был горячо влюблен в свое отражение. На деле, у нарциссического расстройства личности (если оно действительно есть) есть вполне конкретные признаки. Это болезненная потребность в восхищении, патологическое отсутствие эмпатии, грандиозное чувство собственной значимости и безотчетное высокомерие. Если ваш бывший однажды назвал ваш плейлист «примитивным» или с гордостью предложил «заценить» его бицепсы, над которыми он усердно трудился полгода в зале три раза в неделю, это еще не делает его нарциссом. 

    Теперь про токсиков. В интернет-лексиконе токсичность – это всё, что вызывает у нас неприятные эмоции. Но токсичные отношения – это систематическое нарушение ваших границ, манипуляции и обесценивание. Если вы ссоритесь с партнером раз в месяц из-за того, кто забыл купить молоко, это не токсичность. Это… банальный быт.

    Синдром дефицита внимания и гиперактивности: лень или диагноз?

    СДВГ внезапно стал звездой социальных сетей. Каждый, кто забывает ключи дома или откладывает дела до последней минуты, теперь считает себя обладателем гиперактивного мозга. А ведь на самом деле СДВГ – это не просто забывчивость, а нарушение работы исполнительных функций мозга. 

    Да, у взрослого с СДВГ могут быть проблемы с тайм-менеджментом, а еще импульсивные решения и склонность забывать даже самые важные вещи. Но это диагноз, который ставится специалистом, а не видеороликом с хештегом #сдвг

    Итак, если вы подозреваете у себя СДВГ, начните с простого: выдохните и найдите тишину. Если в спокойной обстановке вы способны организовать свои мысли и дела, а отвлекаетесь только из-за внешнего шума и перегрузки, скорее всего, это не СДВГ, а просто жизнь в современном мире. Иногда достаточно отключить уведомления и позволить себе паузу, чтобы вернуть фокус.

    Пограничное расстройство личности: не путать с плохим настроением 

    Пограничное расстройство личности – еще один интернет-хит. Условный партнер, который то зовет вас в загс, то через неделю исчезает, мгновенно классифицируется как «пограничник».

    На самом деле у ПРЛ всё гораздо сложнее. Люди с этим расстройством переживают настоящие эмоциональные бури: от эйфории до отчаяния за несколько минут. Их страх быть отвергнутыми может довести до саморазрушительного поведения. Это не «качели», это огромная эмоциональная боль, которую человек часто не может контролировать. 

    Совет: если вы видите признаки ПРЛ у близкого, не пытайтесь стать его личным психотерапевтом. Помогите найти специалиста.

    Биполярное расстройство: энергия vs апатия 

    Вы когда-нибудь видели человека, который за неделю запускает стартап, пишет роман и одновременно делает ремонт? А потом внезапно оказывается не в состоянии встать с кровати? Это не просто «сложная неделя», это может быть маниакальная фаза биполярного расстройства.

    У биполярочки две стороны: фаза мании и фаза депрессии. Во время мании человек полон энергии, кажется, что он может всё. Но цена за это – депрессивный период, когда даже самые простые задачи становятся невыносимыми. 

    Важно: не путайте это с обычными колебаниями настроения. Настоящее биполярное расстройство – это тяжелое состояние, требующее медикаментозного лечения.

    Как не ошибиться в диагнозе? 

    Первое правило: не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. 

    Второе правило: эмпатия важнее ярлыков. Если кто-то из ваших близких ведет себя странно или раздражает вас, постарайтесь понять, что за этим стоит. Возможно, это просто усталость или стресс, а не «нарциссизм». 

    И наконец, третье: обратитесь к специалисту, если вас что-то беспокоит. Самодиагностика по видео из интернета не поможет вам или вашим близким. 

    А вообще, мои дорогие, мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат». 

    Иногда проще спросить: «Ты в порядке?» – вместо того чтобы гадать, какое у человека расстройство. И если вы хотите действительно разобраться в этих вопросах, начните с себя. О, гарантирую вам много «открытий чудных», не забудьте только пристегнуть ремни. Потому что самое интересное путешествие – это путешествие внутрь себя. 

    Легко ли нам всем жить в эпоху тотальной психодиагностики? Нет. Но с хорошей долей юмора и здоровой осознанностью мы точно справимся!

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