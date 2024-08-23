У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

Всякая беда и трагедия – а репрессия канонического православия на Украине на наших глазах становится трагедией и для миллионов современников, и на большой временной дистанции – всегда имеют в своем основании человеческое измерение, имя, судьбу и разогнанную до вселенских масштабов обиду и страсть. В данном случае это имя широко известно. Но частная судьба Михаила Антоновича Денисенко (он же лжепатриарх Киевский и всея Украины с 1995 года; он же – митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший экзарх всея Украины с 1966 по 1990 год; он же – местоблюститель Патриаршего престола РПЦ в мае-июне 1990 года) перерастает даже границы церковной катастрофы. В ней в какой-то степени и вся история украинского конфликта, когда из греха (ошибки – если брать греческое значение) отдельного человека вырастает глобальный разлом. Раскрывается зловонным цветком гниющая рана, для которой, конечно, были и предпосылки, и причины, но которая, так или иначе, раскрылась только при его участии, от его обид, гордыни и своеволия.

23 августа 1929 года в селе Благодатном Амвросиевского района нынешней ДНР, в шахтёрской семье родился мальчик. Нарекли Михаилом, фамилия Денисенко. Будущий патриарх Филарет.

В 2015 году, в начале войны на востоке Украины, лже-патриарх Киевский Филарет заявил: «Корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе».

Между этими двумя событиями – вся карьера этого церковного деятели, полная лжи, компромиссов, сделок с властью, клятвопреступлений и простого человеческого предательства. Типический набор для пионеров украинской «незалежности».

Отец Михаила погиб на войне. Это обратило подростка к Церкви. Наверное, это самый человеческий, вызывающий сочувствие факт, который можно вычитать из его биографии.

Церковная карьера молодого человека развивалась стремительно. В 21 год он принял монашество. В 30 с небольшим был хиротонисан во епископа. Чрезвычайно быстрой – особенно по церковным меркам – карьере способствовали теснейшие контакты способного и властолюбивого иерарха со спецслужбами. Впрочем, уже провозгласив себя Киевским патриархом, и сам гражданин Денисенко этих контактов не отрицал, говорил, что все советские епископы вынуждены были оставаться на короткой ноге с уполномоченным по делам религий, ну и так далее. Однако, – по сведению многих источников, – Филарет был всё же случай особый. Он не гнушался участвовать и в прямой оперативной работе ведомства, а в дни хрущевских гонений сам гнал священников из храмов, убеждая людей в непогрешимости власти.

Так или иначе, уже в 1966 году, в 37 лет, мы видим Филарета Денисенко Патриаршим Экзархом Украины, фактически – вторым человеком в иерархии Московского патриархата.

Как он служил на своём поприще и жил в Киеве поздние советские годы, – оставим на его совести. Скажем просто: доброй славы ни среди духовенства, ни среди мирян не оставил. Возможно, власть портит людей, возможно, портить было уже нечего.

В мае 1990 года скончался Патриарх Пимен. Филарет по чину был назначен местоблюстителем Патриаршего престола. Он был уверен, что станет Патриархом. Ходил тогда к председателю Верховного Совета СССР Лукьянову, говорил, что ЦК именно его рекомендовал патриархом. Лукьянов отвечал: «Михаил Антонович, теперь мы вам никак помочь не можем, как решит Собор, так и будет».

На тех выборах победил Алексий (Ридигер). Владимир (Слободан), будущий глава УПЦ МП, стал вторым. Филарет получил меньше всех голосов и уехал в Киев с затаенной обидой.

Так зависть и обида стали причиной многих и многих бед.

После провозглашения «незалежности» Филарет тут же пошёл на контакт с националистически настроенными украинскими политиками и заговорил об автокефалии Украинской церкви. Москва не стала упорствовать. Но Собор, предоставивший Киеву автокефалию в 1992 году, вновь закончился не в пользу Филарета. Украинские епископы обвинили его в аморальном поведении. Филарет целовал Крест и Евангелие, дав клятву перед Церковью добровольно оставить пост Киевского первоиерарха. Однако, вернувшись в Киев, тут же взял свои слова обратно. Так он стал ещё и клятвопреступником.

Дальше в украинской церковной жизни началась полная катавасия. Собор украинских епископов отстранил Филарета от служения. Собор в Москве лишил его священнического сана. Сам Филарет собрал верных ему священников (ни единого епископа там не было) и пошёл на поклон к эмигрантской Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), громившей в конце 80-х – начале 90-х годов православные приходы на Западной Украине. К той самой УАПЦ, которую сам обвинял во всех смертных грехах в 90-м – начале 91-го года.

Украинские власти, уже начинавшие строить анти-Россию, поддержали этот дьявольский союз. Так, на прямом предательстве и клятвопреступлении была основана никем в православном мире не признанная церковь Киевского патриархата, патриархом которой Филарет считает себя до сих пор.

Любопытно, что гражданин Денисенко оказался серьёзной проблемой и для Константинополя. Дело в том, что в 1992 году Константинополь полностью поддержал извержение Филарета из сана. В 2018-м, при образовании ПЦУ, им пришлось идти на попятную. Чтоб сохранить лицо, они хотя бы пытались добиться от Денисенко ухода на покой. Но не на того напали. Престарелый лис тут же заявил: «Я патриарх. Есть, был и буду».

Трудно представить, каких только мерзостей против Церкви и России не совершил Михаил Денисенко в образе Киевского лже-патриарха. Понятно, что он поддержал майдан. Понятно, что призывал «закрыть границу с Донбассом и перестрелять всех сепаров». Понятно, что после Крыма сравнивал Россию с Германией конца 30-х годов и предрекал нашему государству бесславный конец. Но молитвенный завтрак с Бараком Обамой и православный церковный орден Святого Владимира 1 степени сенатору Маккейну выбиваются даже из этого ряда.

…Филарет ещё жив, ему 95 лет. В ближайшее время он, один из главных гонителей канонического православия на Украине и разжигатель вражды между нашими народами, завистник, предатель и клятвопреступник, сможет увидеть плоды своего труда. Но выйдет срок, и история всё и всех расставит по местам.