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    Мир ждет русских авторов на экспорт

    @ Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    6 июня 2024, 11:48 Мнение

    Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

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    Предположение о том, что современная русская литература могла бы стать важной составляющей «мягкой силы» России за рубежом, сегодняшний чиновник или оператор грантов часто встречает с немалым скепсисом.

    Ну что такое эта ваша литература? Она даже внутри страны непопулярна. Книги ныне живущих авторов издаются подчас тиражами в тысячу, а то и пятьсот экземпляров. Двадцать тысяч – это уже громадная удача. В то же время кино смотрят миллионы людей, а песни популярных исполнителей, таких как Shaman, слушают десятки миллионов.

    Поэтому, когда мы размышляем, во что нам вкладывать деньги, выделяемые на культуру, мы, разумеется, отдаем предпочтение массовым жанрам. Там, по крайней мере, результаты интеллектуальной деятельности налицо, их не нужно потом разыскивать «в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет».

    А если и решаемся подсветить в информационном поле какой-нибудь литературный текст, то снова приходится идти на поклон всё к тем же массовым жанрам. Например, чтобы раскрутить хорошее и правильное стихотворение Влада Маленко «Русские маяки», потребовалось написать на него песню, снять качественный клип, да вдобавок еще привлечь самого Григория Лепса, чтобы он спел один из куплетов. Вот на таких костылях массовых жанров вы, литераторы, еще можете куда-то дойти.

    Что на это можно возразить? Во-первых, нынешнее малотиражье как раз и стало следствием того, что на протяжении десятилетий литература была падчерицей в семье, что ею всерьез не занимались и что даже те скромные ресурсы, которые выделялись на литературу, отдавались на откуп людям, далеким от национальных интересов, зато близким к интересам узкотусовочным. На поле, предоставленном самому себе, выросло не «сто цветов», как предполагалось. Оно заросло однообразными и подчас ядовитыми сорняками. В итоге оказалось, что в трудный момент, когда началась СВО, целый ряд заметных литераторов не поддержал свою страну.

    Во-вторых, если мы говорим о книгах высокого интеллектуального уровня, а не о жвачке про «психологию отношений», то они и рассчитаны на соответствующую аудиторию, которая многочисленной не бывает. Но одно из главных отличий этой аудитории – долгая память. Это значит, что книги, которые запомнятся сегодняшнему читателю, будут оказывать влияние на читающий слой через десятилетия, когда уже все забудут, какие рэперы и поп-певцы были в топе в 2024 году. То есть литературная политика – это политика на дальнюю перспективу.

    В-третьих, именно литература лежит в основе всех прочих видов художественного творчества, она является источником их смыслов.

    В-четвертых, если наши партнеры в мире ждут от нас интеллектуального лидерства или как минимум такого интеллектуального вклада, который был бы соразмерен нашим геополитическим претензиям и нашему экономическому потенциалу, то это в первую очередь касается литературы. Просто потому, что Россия известна прежде всего литературной классикой, а потом уже музыкальной, театральной и т. п. Поэтому партнерам интересно: а что сегодня пишется в стране Толстого и Достоевского? Есть ли что путное?

    На сегодняшний день, если брать дружественные нам страны, литература Китая, например, смотрится на международном рынке весомее, чем наша. Китайцы смогли всерьез заинтересовать мир своими авторами, от магического реалиста Мо Яня до фантаста Лю Цысиня. Что же мешает России превратить свою литературу в эффективную «мягкую силу»? Нет имен? Или плохо работает система продвижения?

    Писатель Герман Садулаев изучил, как работает эта система в КНР и Иране, и пришел к выводу, что нам не помешало бы взять лучшее из опыта этих стран. Да, у нас есть «Институт перевода», который распределяет гранты на перевод русской литературы, но его стратегия: иностранные издательства и переводчики сами должны обращаться за грантами и, соответственно, сами определять ассортимент.

    Нынешнее положение дел могла бы изменить активная, инициативная стратегия. Суть ее в том, что создается специализированное агентство, которое ежегодно с помощью экспертов, объективно представляющих литературно-издательское сообщество, формирует список из 100 наименований книг (художественных и нон-фикшн), которые рекомендуются для перевода и издания за рубежом. На основе этого списка составляется красивый буклет, который переводится на различные языки и рассылается издательствам интересующих нас стран, раздается на книжных ярмарках и фестивалях.

    В этой схеме государство само будет определять, какие проекты иностранных издателей оно будет поддерживать своими деньгами. Разумеется, это должна быть литература, честно отражающая жизнь и историю нашей страны, не подпевающая русофобским мифам. Эти мифы в прошлом были востребованы на Западе, но сегодня, когда мы переориентируемся на рынок Юга и Востока, их продвижение неуместно, даже несмотря на то, что у подобной литературы, равно как и у «литературы травмы» и у романтических книжек про однополые отношения, сохраняется значительное лобби в литературно-издательском сообществе. Вспомним, что в Китае до сих пор популярен роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Можно предположить, что китайский читатель ждет подобных книг о сегодняшнем дне России, и такие книги, написанные на материале СВО, уже начинают появляться. Пора открыть им дорогу к зарубежному читателю.

    Участие России в книжных ярмарках и выставках тоже могло бы приносить намного больше пользы. Это ведь не просто развлечение для чиновников и милых их сердцу литераторов, которые без толку кочуют с одного мероприятия на другое. Показателем успеха здесь могло бы стать количество заключенных договоров и установленных деловых контактов.

    Однако у продвижения литературы есть сторона важнее финансовой. Писатели – это прежде всего публичные интеллектуалы наряду с философами и учеными. Они персонифицируют наши ценности и те смыслы, которые мы стремимся предложить миру. От того, какой набор публичных интеллектуалов мы будем продвигать, зависит восприятие России за рубежом. Это лица нашей страны. На сегодняшний день галерея этих лиц невелика, нужно расширять ее состав. Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

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