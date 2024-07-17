  • Новость часаИз украинского плена возвращены 95 российских военнослужащих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Виртуальная жестокость победу не приблизит

    @ Павел Колядин/ТАСС

    17 июля 2024, 13:54 Мнение

    Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    МИД: США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России

    Украинская армия не делает различий между военными и мирными. Мы все для нее враги. Поэтому мирное население приграничных территорий России всё чаще страдает от военных действий. Каждая трагедия, подобная обстрелу севастопольского пляжа или преднамеренному удару беспилотника по детской площадке в Шебекино, вызывает у нас взрыв эмоций. Нужно иметь каменное сердце, чтобы остаться в такие моменты равнодушным.

    Часто первой реакцией становится жажда возмездия. Хочется ударить по врагам с какой-нибудь особой жестокостью. У некоторых мысли сами собой направляются на поиск новых, прежде не виданных способов мести. Хотя и здесь образовался набор типовых идей, высказываемых по любому подобному поводу. Например, раз за разом всплывает предложение «ударить по Банковой», хотя, думаю, не каждый, кто произносит эту фразу, бывал на Банковой улице в Киеве, где стоит фантастический Дом с химерами – шедевр русского модерна, который жаль было бы рушить, даже если бы под обломками оказался Владимир Зеленский.

    Не менее часто звучит и аббревиатура «ТЯО», иные же говорят просто – «бахнуть ядеркой». А в самом деле, чего мелочиться? Раз не всё сразу выходит по-нашему, может, ну его, этот мир вместе со всем человечеством?

    Стандартным информационным продуктом, к сожалению, становятся и призывы ударить в ответ по мирным жителям. Разносить жилые кварталы. Убивать их детей в отместку за наших детей. Бомбить детские больницы. Мало того, что такое можно прочитать в блогах, но ведь подобные эмоциональные протуберанцы, вырывающиеся из горячих голов, добираются и до телеэкранов.

    Слушать кровожадные истерики взрослых людей бывает довольно неловко. Хотя бы по той причине, что это плохая пропаганда. Любая угроза мирному населению обязательно будет использована противником – например, при подготовке фальсификации. Мы говорим, что наши не били по киевской больнице, что разрушения – результат попадания украинской зенитной ракеты, а они нам: ну вот же, ваш известный политолог именно так и предлагал поступать, поэтому кто же вам теперь поверит?

    Но дело не только в том, чтобы не подставляться в информационной войне. В конце концов, нам и самим хочется себя уважать. Россия ведет СВО с позиции моральной правоты, и нельзя зеркально повторять за противником все жестокости и подлости, которые он творит. Иначе чем мы отличаемся от тех, с кем воюем? И будет ли сладка победа, достигнутая ценой перехода на темную сторону?

    Словом, я бы не хотел оказаться в рядах виртуальных мстителей. Но не очень близки мне и те, кто на их фоне выгуливает свое белое пальто. Те, кто любуется своей моральной высотой: мол, мы не таковы, как эти людоеды. Мне кажется, что «людоеды» нуждаются не только в выволочке, но и в сострадании, в понимании. Может быть, даже в помощи.

    Что заставляет человека с пеной на губах выкрикивать безумные угрозы? Природная жестокость? А вдруг это совесть его терзает? А вдруг он сходит с ума от чувства вины перед теми же жителями Белгородской области – процветавшего региона, жизнь которого разрушена войной?

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    В такие минуты маленький человек подобен ребенку. Хочется сказать волшебное слово, чтобы разрушить чары и прогнать всех плохих. Хочется верить в чудо-оружие, в то, что после очередной трагедии чаша терпения переполнится и наше государство достанет из своих арсеналов какой-то решающий аргумент.

    Между тем реальность оказывается сложнее плоских представлений как диванных извергов, так и показных гуманистов. Война, к сожалению, не дает выбора: убивать или не убивать. Речь идет только о выборе цели, оружия и момента. Поэтому самый верный способ оценить любые предлагаемые варианты возмездия – обратиться к военным специалистам. Люди, имеющие отношение к фронту, говорят, что удары по мирному населению в военном смысле неэффективны, они не работают на победу. Во-первых, это нецелевой расход боеприпасов, которые лучше потратить на борьбу с армией противника. Во-вторых, гибель мирных сплачивает общество, причем ровно за счет тех же эмоций гнева и желания мести, которые испытываем мы сами. В-третьих, киевским властям наплевать на судьбу своего населения, зато гибель мирных – лишний повод для Запада усилить поддержку ВСУ, там ведь любят жонглировать понятием «гуманитарная катастрофа».

    А вот нам как раз не наплевать. Илья Эренбург мог искренне призывать Красную армию к мести немецкому народу; все-таки немцев русские никогда братьями не считали. Но когда российские блогеры кричат о том, что по ту сторону фронта нет больше наших, что там все покусанные, все зомби, жалеть некого – это же они себя пытаются убедить. И никто никогда не сможет убедить себя в этом до конца.

    Жалко же не только мирных. Тех, кто вчера был мирным, а сегодня против своей воли оказался в рядах ВСУ – разве не жалко? Идет война за души людей, и упоение жестокостью в этой войне – оружие противника.

    Помимо прочего, виртуальных мстителей подводит возможность немедленного публичного высказывания. Причем возможность, осознаваемая ими как необходимость: надо же как можно быстрее отреагировать на событие, раньше всех оседлать волну хайпа. Поэтому так много говорится на горячую голову. Но прежде чем высказываться, нужно как следует остыть.

    Может быть, эта простая истина давалась бы легче, если бы каждый чувствовал себя не просто индивидуумом, одиноким и потерянным на фоне грозных событий, а частью страны, каждый день неуклонно работающей на победу. Больше дронов, больше артиллерии, больше РЭБ, больше ФАБ. Больше и лучше. Это работа постепенная и, может быть, даже скучная, не дающая быстрых и эффектных результатов, но это единственный рецепт победы. Чудо-оружия не будет, волшебник не прилетит. Пора взрослеть всей страной, заботясь друг о друге. Повзрослел сам – помоги товарищу. Пойми его, поговори с ним, и вы непременно найдете то общее, что вас объединяет. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти
    Греция передала США 32 F-16 для отправки Украине
    Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас
    В России впервые использовали спутник для управления дроном
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    Против растоптавшего христианский крест дагестанского блогера завели дело

    Прибалтика дорого заплатит за разрыв советской энергосвязи

    Латвия, Литва и Эстонии официально уведомили Россию о разрыве последних энергетических связей. Прибалтика не продлит соглашение и выйдет из энергокольца БРЭЛЛ, созданного еще в Советском Союзе. Политическое решение может обойтись прибалтийским странам очень дорого: от роста цен и энергетического кризиса до рецессии всей экономики и уличных протестов. Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство Зеленского нарушило важнейшие правила восточной политики

    У лидера киевского режима Владимира Зеленского «начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам». Такими словами политологи описывают причины целой серии скандалов, спровоцированных украинским руководством с ключевыми державами Глобального Юга. Как именно и почему Зеленский оскорбил руководство Китая и Индии? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия становится страной новых и скоростных дорог

    Россия впервые в своей истории получила бессветофорное скоростное сквозное движение от Петербурга через Москву до Казани. Это стало возможным после ввода в строй участка автомагистрали М-11, которая обходит Тверь. Параллельно с этим запущен и «обход Тольятти», который станет частью коридора «Европа – Западный Китай». «Раньше такие темпы строительства дорог невозможно было себе представить», – говорят эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Как понимать желание украинцев «вести переговоры с Россией»

    Сенсационными оказались результаты проведенного на Украине соцопроса по поводу возможных переговоров с Россией. Чуть менее половины опрошенных считают, что они необходимы. Однако перед нами вовсе не опрос как таковой, а политический сигнал, причем не Москве, а Киеву. О чем идет речь и как это понимать? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

      0 комментариев
    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

      7 комментариев
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Сырский готов к капитуляции»

      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............