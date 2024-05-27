Четырежды кавалер ордена Мужества: Спецоперация стала для меня точкой озарения

Четырежды кавалер ордена Мужества Алексей Кондратьев: Программа «Время героев» откалибрует навыки героев СВО под новые задачи

Tекст: Матвей Мальгин

Общественный совет президентской кадровой программы «Время героев» утвердил первые кандидатуры для участия в обучении. Организаторы единогласно отметили, что выбор оказался невероятно сложным. На конкурс было подано 44 тыс. заявок. Каждый из претендентов обладал высоким уровнем компетенции, имел незаурядные боевые заслуги и даже управленческий опыт. В числе победителей больше всего военнослужащих Вооруженных сил РФ, но представлены и другие ведомства, а также добровольцы, мобилизованные и уволившиеся в запас ветераны СВО.

Отбор проходил с учетом нескольких критериев – управленческий опыт, заслуги в специальной военной операции, а также результат комплексной оценки лидерского потенциала. Участники, предварительно попавшие на первый уровень обучения, имеют высокие показатели по всем указанным направлениям.

Одним из победителей конкурса стал ветеран СВО Алексей Кондратьев. За его плечами колоссальный боевой опыт. В 2023 году он стал одним из 20 человек в России, четырежды удостоенных ордена Мужества. При этом до начала спецоперации он занимал пост главы Тамбова, а также представлял регион в Совете Федерации. В интервью газете ВЗГЛЯД он рассказал о своей службе в рамках спецоперации, а также поделился ожиданиями от программы «Время героев».

ВЗГЛЯД: Алексей, до начала СВО ваша карьера по линии госслужбы шла полным ходом. Почему решили отправиться в зону конфликта?

Алексей Кондратьев: Я всегда придерживался простой логики: в минуту опасности для страны настоящий офицер должен встать на защиту Родины. Спецоперация создала запрос на людей с военным и жизненным опытом. Пришлось отвечать на него без колебаний и лишних раздумий. В зону конфликта я отправился в качестве добровольца. На оформление в Вооруженные силы не было времени. Уже на поле боя я создал казачью бригаду, с ней и воевал.

ВЗГЛЯД: Как на вас повлияла спецоперация? Какие перемены в своем характере, во взглядах на жизнь вы заметили?

А. К.: Если честно, особых изменений я не чувствую. У меня богатый боевой опыт. Успел навоеваться еще до 2022 года. Характер формировался на протяжении всей жизни. В свое время служил в частях Воздушно-десантных войск и формированиях специального назначения. Мы всегда следовали принципу: невыполнение приказа оправдывает только смерть.

Суть жизни солдата – реализовать поставленную задачу. Страх, опасность – все это отходит на второй план.

Конечно, война во все времена являлась событием, которое выводит наружу не только лучшие, но и худшие человеческие качества. В то же время она закаляет доблесть и честь. Формирует крепкую дисциплину, приверженность которой остается с тобой до самого конца.

Но потом я еще больше убедился в верности политики России. До участия в СВО я не мог себе и представить, насколько беспринципно и бесчеловечно украинское руководство. Однако затем буквально каждый день я становился свидетелем их преступлений против гражданского населения.

Раньше я все-таки надеялся на то, что представители братского народа найдут в себе силы осознать собственные ошибки. Увы, чуда не случилось. Спецоперация стала для меня своеобразной точкой озарения. В ней аккумулировался весь предшествующий жизненный путь. Каждый навык, каждая черта характера отточились до максимума.

ВЗГЛЯД: Со стороны западных и украинских СМИ мы слышим критику, что российские солдаты не понимают, за что они сражаются. Можете ли вы, основываясь на опыте общения с сослуживцами, разбить данный тезис пропаганды противника?

А. К.: С легкостью! Но перед этим отмечу, что текущий конфликт проходит в том числе и на информационном фронте. Недооценивать врага в этом плане не стоит. Еще в советские времена в военно-политическом училище во Львове был факультет военной журналистики. В других уголках страны этой специальности не было.

Конечно, данное учреждение успело выпустить немало профессионалов, способных осуществлять масштабные пиар-акции, очерняющие ВС РФ. Все это накладывается на колоссальную поддержку западных медиаресурсов. Сформировалась значимая угроза, осознавать которую необходимо как гражданскому населению России, так и ее солдатам.

Что касается наших ребят: они прекрасно осознают, где в этом конфликте «черное», а где «белое».

Во время службы они, как и я, имеют возможность воочию увидеть зверства украинской армии. Никаких сомнений в правильности действий высшего руководства страны на фронте нет. Воюют, не побоюсь этого слова, настоящие патриоты.



Они понимают, что нашим противником являются приверженцы нацистской идеологии. Фактически мы доделываем то, что было начато еще нашими дедами во времена Великой Отечественной. И это осознание преемственности подвига дает очень многое всем участникам спецоперации.

ВЗГЛЯД: Возвращаясь к вашему военному опыту: знаем, что вы были награждены медалью НАТО «За службу миру». Как относитесь к этой награде сегодня?

А. К.: Собственно, есть и есть. Она выдается за пребывание служащего в зоне миротворческой операции. Тогда мы входили в состав KFOR (Косовские силы по поддержанию мира). Между Российской Федерацией и альянсом действовали особые договоренности, целью которых была стабилизация напряженности в этом неспокойном регионе, бывшей Югославии.

Я служил не НАТО. Я защищал сербское население. Поэтому награду для себя и интерпретирую как знак качественной работы в рамках оказания помощи братскому народу. Мне и вручили ее уже по возвращении в Россию. Сейчас ее не надеваю. Если нужно – выхожу в свет только с государственными медалями.

Но с опытом пребывания в KFOR у меня связан другой примечательный случай. Когда работал в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), я был одним из основных кандидатов на роль докладчика по ситуации в Косово. Западные «коллеги» сделали все возможное, чтобы итоговый выбор пал на представителя Германии.

Началась активная кампания по очернению как российского присутствия в зоне конфликта, так и меня лично. Уже тогда в отношении НАТО мне стало все предельно понятно. Это агрессивный блок, прикрывающийся ширмой оборонного объединения. В свое время Слободан Милошевич назвал Запад «злобной собакой». Такой же собакой является и сам альянс.

ВЗГЛЯД: Поговорим об участии в программе «Время героев». Ее цель – подготовка ветеранов СВО для работы в сфере госуправления. Кажется, у вас опыта на управленческих должностях хоть отбавляй. Почему все-таки решили принять участие в проекте?

А. К.: Я всю жизнь учусь. У меня пять высших образований. Военное училище, Военная академия, курсы Генштаба. Окончил магистратуру по направлениям «юриспруденция» и «международные отношения». Позже стал курировать в администрации региона вопросы природопользования. Пришлось осваивать специальность «лесное дело».

В общем, непрерывное обучение, постоянное осваивание необходимых для работы навыков – это привычное дело для человека ХХI столетия. Да и от гражданской отрасли управления эти два года я был в отрыве. Необходимо пополнить профессиональный багаж новыми знаниями. Думаю, курсы от РАНХиГС позволят осуществить это в лучшем виде.

Наша страна быстро меняется. Значительные трансформации произошли в экономической жизни России. Чтобы быть полезным в текущие времена, необходимо детально понимать эти процессы, иметь в своей голове объемную картинку происходящего.

ВЗГЛЯД: Чем, на ваш взгляд, отличается управленец с военным опытом от «гражданского менеджера»?

А. К.: Думаю, у людей с военным опытом более глубокое понимание средств и задач, а также способов их достижения. Все-таки речь идет о людях, которые не побоялись взять на себя ответственность в сложных условиях боевых действий. Там, на линии фронта, стоимость ошибки командира невероятно высока. На кону стоят жизни бойцов, которых дома ждут дети, жены и матери.

Подчеркну, что среди участников программы много представителей офицерского состава. Фактически эти люди уже являются готовыми управленцами. То есть речь идет о героях, составляющих «золотой резерв» нашей страны. Они уже успели проявить себя в ультратяжелых условиях. Осталось лишь откалибровать их навыки под задачи «гражданского фронта».

На мой взгляд, цель программы заключается не столько в воспитании кадров, сколько в адаптации их навыков под требования государственной системы. Ведь она имеет собственную специфику. Если на поле боя офицер действует при помощи приказов, за невыполнение которых с подчиненных можно жестко спросить, то в мирных условиях важно понимать методы достижения компромисса.

ВЗГЛЯД: Мы уже можем говорить о начавшемся процессе формирования новой элиты?

А. К.: Однозначно. Президентская программа «Время героев» ориентирована на то, чтобы отобрать лучших из лучших, найти людей с выдающимися навыками управления. Помимо своих заслуг перед страной, они в целом являются крайне талантливыми кандидатами на руководящие посты. Осталось лишь снабдить их необходимыми знаниями в сфере экономики и в политике. Уверен, получившиеся кадры сумеют дать России очень многое.