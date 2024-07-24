  • Новость часаВ результате подрыва автомобиля в Москве пострадал офицер-участник СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путь Запада перестает быть путем прогресса

    @ Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    24 июля 2024, 09:14 Мнение

    Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Что ждет россиян после повышения ставки Банком России
    СГБ Грузии: На Украине готовится убийство Бидзины Иванишвили
    Глава Генштаба Сухопутных войск Британии обозначил срок начала большой войны
    Основательница Wildberries Бакальчук заявила о начале бракоразводного процесса

    Мировой компьютерный сбой 19 июля этого года, который произошел из-за обновления программного продукта компании CrowdStrike на компьютерах с операционной системой Windows, за считанные часы принес человечеству убытки в миллиарды долларов и вызвал чувство облегчения в России: нашу страну эта напасть почти никак не затронула.

    Повезло нам по двум причинам. Во-первых, авиакомпании, банки и другие важные организации в основном успели перейти на отечественное ПО. Во-вторых, те предприятия, которые продолжают пользоваться западными программами, были лишены возможности их обновлять, поэтому их компьютерам вредоносное обновление было попросту недоступно.

    Можно сказать, что страна получила своеобразный урок консерватизма: обновления – вещь потенциально опасная, поэтому к ним нужно подходить осторожно. Семь раз отмерь – один отрежь.

    Вообще-то и без всякого глобального сбоя пользователи компьютеров и других электронных гаджетов давно могли в этом убедиться. Например, в феврале этого года смартфоны Xiaomi начали массово превращаться в кирпичи после автоматического обновления. И даже тогда, когда переход на новую версию, скажем, Windows или MacOS не грозит появлением «синего экрана смерти», всё равно какие-то старые версии других программ могут отказаться работать. Да и вообще на практике нередко оказывается, что новая версия программы, как и новая модель устройства, необязательно лучше предыдущей. Поэтому так важно иметь возможность откатиться к предыдущей версии.

    Однако беды компьютерной техники – это лишь иллюстрация общего положения вещей. Обновления определяют ритмику нашей жизни. Обновления моды на одежду и породы собак, на философские учения и музыкальные стили, обновления советов психологов и диетологов, наконец, навязчиво преследующая некоторых идея о сменяемости власти. Всё это в совокупности называется прогрессом, а те, кто противостоит этому, причисляются к ретроградам или даже луддитам. В лучшем случае их считают чудаками – любителями ретро.

    Прогресс, говорят, не остановить. Было бы неправильно с этим спорить. Но дело в том, что нет никакого единого, безличного и объективного прогресса. Всякое движение вперед складывается из отдельных действий конкретных агентов или провайдеров прогресса. И здесь, как в случае страховых агентов или провайдеров услуг связи, хорошо бы иметь выбор. Но такой выбор часто бывает затруднен, а иногда и вовсе отсутствует.

    Те, кто берется вести нас в будущее, стремятся определять за нас и направление, и темп движения. Более того, воображая себя спасителями человечества, они стараются получить монополию на прогресс – и нередко им это удается. Но с течением времени новаторский потенциал монополиста иссякает, на смену творцам приходят имитаторы, и потребители обнаруживают, что оказались в тягостной зависимости от того, кто не оправдал их надежд.

    Это произошло с компанией Microsoft, как и с ее конкурентом Apple, которые уныло высасывают из пальца технологическую новизну. Это произошло и с компанией Boeing, у которой обнаруживается всё больше проблем с безопасностью самолетов.

    Но то же самое происходит и с целыми нациями. Гегель писал о «мировом духе», который вселяется то в один народ, то в другой. Арнольд Тойнби учил о цикличном развитии каждой цивилизации. Можно вспомнить и идею Льва Гумилёва о пассионарных вспышках и их постепенном затухании. Лидерство не может быть вечным. С течением времени каждый лидер обнаруживает, что он уже не соответствует вызовам эпохи, но мало кто может с этим смириться.

    Для российской истории характерна гонка за лидером, в роли которого всегда выступал Запад. Можно сказать, что при Петре Великом Россия приобрела лицензию (путем самозахвата, но тем не менее) на европейские цивилизационные продукты и в течение долгого времени исправно скачивала обновления. При всей осторожности, при всех попытках сохранить самобытность русские признавали, что сад прогресса находится на Западе, пусть и не все плоды из этого сада мы готовы принять прямо сейчас и в готовом виде.

    При этом очередное обновление могло означать поворот на 180 градусов по сравнению с первоначальной версией. Например, если бы Петр, рубивший боярам бороды в начале XVIII века, взглянул на этот вопрос во второй половине XIX века, то он, наоборот, приказал бы их отращивать, ибо тогда в Европе в моде была борода.

    Правда, в 1917 году страна не только перестала скачивать обновления, но и перешла на другую операционную систему (тоже от европейского, но альтернативного поставщика). Зато после распада СССР тотальный переход на западный технический, культурный, юридический и этический софт был поначалу воспринят с энтузиазмом.

    Вот только потом началось странное. Западные провайдеры стали всё чаще выпускать обновления, которые были далеко не так привлекательны, как прежние версии. Вместо буржуазных семейных ценностей нам предлагали скачать пропаганду нетрадиционных отношений, вместо равенства людей перед законом – агрессивное продвижение меньшинств, вместо гуманизма – трансгуманизм, вместо свободы предпринимательства – санкционный беспредел, вместо неприкосновенности собственности – аресты и конфискации имущества, вместо культа белозубой молодости – жалкую геронтократию, какой у нас при Брежневе не было, вместо международного права – «порядок, основанный на правилах». И даже вместо сочных стейков нам норовят скормить суррогат из сушеных сверчков.

    Все эти обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения. Пути Запада и прогресса расходятся, хотя его претензии на монопольное владение ключами от сертифицированной версии будущего еще не изжиты. Деятели типа Урсулы фон дер Ляйен напрямую говорят о том, что мировой порядок непременно должен оставаться «западноцентричным». За свою монополию на прогресс западный мир будет цепляться без конца, но остальное человечество не видит, зачем ему это нужно.

    Таким образом, наш путь в будущее перестает быть гонкой за лидером. С одной стороны, своим умом жить сложнее, а с другой, как показали события 19 июля, это позволяет уберечься от чужих глупостей и ошибок.

    Другие материалы автора

    Главное
    Москва пообещала ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса
    В Берлине предложили отобрать принадлежащую России недвижимость
    Кеннеди-младший предрек революцию в США
    Фигурант дела о теракте в «Крокусе» попытался уничтожить улики
    Режиссеру Вырыпаеву отменили приговор за фейки о ВС России
    Судно с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане
    Потушившего свечи в столичном храме мигранта отправили в психлечебницу

    Что ждет россиян после повышения ставки Банком России

    На этой неделе случится то, что уже давно ждет рынок. Банк России поднимет ключевую ставку, которая держалась с прошлого года на уровне 16%. Два крупных банка повысили ставки, даже не дожидаясь решения ЦБ. Это лишь подтверждает, что на этот раз сомнений в ужесточении политики ЦБ ни у кого нет. Вопрос лишь в том, насколько вырастет ставка. Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

    Перейти в раздел

    Исчезновение Байдена породило в США череду самых фантастических версий

    Где прямо сейчас находится президент США Джо Байден? Почему он не выступил с телеобращением перед народом в связи со своим решением более не участвовать в предвыборной гонке? Почему его встречи и контакты отменены? С одной стороны, для всего этого озвучиваются разумные объяснения. С другой – этим объяснениям верят далеко не все. В итоге прямо сейчас США обсуждают сразу четыре версии исчезновения Байдена, одна таинственнее другой. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............