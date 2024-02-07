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    Зачем США сдают Залужного

    @ AP/TASS

    7 февраля 2024, 09:02 Мнение

    Зачем США сдают Залужного

    Если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок. Звучит логично, но не все так просто.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Украинский депутат Евгений Шевченко заявил, что по имеющейся у него информации, главком ВСУ Валерий Залужный согласился на должность посла Украины в Великобритании. Гонконгское издание Asia Times утверждает, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд срочно прибыла в Киев, чтобы убедить Залужного не использовать армию против Зеленского в их политическом противостоянии. Проще говоря, ее главной целью было предотвратить военный переворот. А французское издание Le Temps пишет, что Пентагон требует от властей Украины отправить Залужного в отставку. По мнению неких экспертов, его действия привели к сегодняшней плачевной для ВСУ ситуации на фронте.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходима «перезагрузка и новое начало», потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере. Понятно, что речь идет прежде всего о Залужном. А советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, нынешняя говорящая голова ЗЕ-команды, сказал о готовящемся аудите деятельности ВСУ. Вероятно, результаты аудита станут основанием для отставки Залужного или, что более вероятно, должны оправдать ее постфактум. Зеленский не заинтересован в затягивании решения вопроса.

    Запад и Белый дом решили «сдать» Залужного ЗЕ-команде?

    На протяжении 2023 года американцы не позволяли Зеленскому лишить главкома его должности. А Залужный, в свою очередь, не позволял главе офиса президента Украины Андрею Ермаку распространить свою вертикаль власти на армию. Это устраивало Белый дом, так как на Украине американцы придерживаются известного принципа сдержек и противовесов – конечно, с учетом хуторянской специфики. Так, в правление Петра Порошенко сначала его власть ограничивал Арсений Яценюк на посту премьер-министра, затем Арсений Аваков, будучи главой МВД. Последний был альтернативным центром силы некоторое время и при Зеленском. Затем Ермак стал строить свою вертикаль власти, которая, по его замыслу, должна стать тотальной на Украине. И если Ермак сможет контролировать основные процессы в государственном управлении, то даже американцы не рискнут его тронуть, боясь крушения этой системы, что перед президентскими выборами команде американского президента Джо Байдена не нужно.

    Но Белому дому всемогущий диктатор на Украине также не нужен, американцам необходимы послушные марионетки. Несмотря на то, что Ермак пользуется поддержкой британцев, США стараются ограничить его власть. И Залужный является альтернативным центром силы, так как имеет власть в армии и высокий политический рейтинг. Однако если в США узнали, что готовится военный переворот, то могли посчитать главкома источником опасности для Байдена. Ведь если военный переворот на Украине состоится и, тем более, он будет кровавый, это станет демонстрацией того, что команда американского президента не контролирует своих сателлитов. Республиканцы, разумеется, воспользуются ситуацией: «Байден давал сотни миллиардов долларов для защиты демократической Украины, а в результате у власти оказался диктатор – военный, который уничтожил все гражданские свободы». А если в ходе переворота на Украине начнется гражданская война между сторонниками Залужного и Зеленского, это может похоронить все шансы Байдена на второй президентский срок. Масштабнейший провал внешней политики США – куда серьезней, чем уход из Афганистана. Поэтому если в Белом доме решили, что в украинской берлоге Зеленский и Залужный вместе быть не могут, то сольют Залужного. Америке важно продемонстрировать, что на Украине порядок, сохраняется государственная иерархия, а президент контролирует ситуацию.

    Звучит логично, но не все так просто. Американское издание Financial Times в своем материале утверждает, что на Западе и в частности в США боятся планов Зеленского по кадровым перестановкам. В Вашингтоне опасаются реакции украинских военных на отставку Залужного. Financial Times считается изданием, близким к американским демократам – а значит, к Белому дому. И данную публикацию можно считать сигналом того, что команда Байдена против снятия Залужного, несмотря на заявления официальных американских лиц, что это внутреннее дело Украины. В британской The Times вышел материал, в котором Залужного называют железным генералом, а Зеленского успешным торговцем. Подтекст ясен: торгаш хочет отправить генерала в отставку.


    Почему в СМИ поступают диаметрально разные сигналы о позиции Запада по вопросу отставки Залужного? То, что Нуланд приехала примирить президента с главкомом, не означает, что второй уже готовит военный переворот, но американцы не могут не понимать, что потенциально у Залужного такая возможность есть. Источником информации Le Temps был высокопоставленный украинский военный, нельзя исключить, что он служит ЗЕ-команде и специально предоставил французским журналистам дезинформацию. Хотя полагать, что мнение источников Financial Times является концентрированным мнением всех американских чиновников, тоже неправильно. Похоже на то, что политическое противостояние Залужного и Зеленского – это вершина айсберга, и является отражением борьбы внутри западной элиты. Например, собеседники Financial Times высказывали опасения, что новым главкомом ВСУ станет глава украинского ГУР (военной разведки) Кирилл Буданов, в СМИ и Telegram-каналах есть мнение, что он является протеже Скотта Берриера, шефа РУМО (военной разведки США), и это ведомство лоббирует его на пост главкома. Возможно, что именно от представителей американской разведки исходили призывы отправить Залужного в отставку. Однако публикация Financial Times свидетельствует о том, что политики американской Демпартии против этого.

    В любом случае политические разборки внутри Украины и западных политиков вокруг нее нам на руку. Важно, с одной стороны, следить за происходящим, чтобы понимать тенденции и использовать их, но, с другой стороны, нельзя заниматься самоуспокоением и надеяться, что враги сожрут друг друга сами, им надо помогать, чтобы они уничтожали друг друга быстрей.

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