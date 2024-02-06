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    До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Защитить детей от безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

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    6 февраля 2024, 13:00 • Новости дня

    Эксперт: Аудит ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного

    Политолог Шеслер: Аудит действий ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного

    Эксперт: Аудит ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Зеленского неслучайно затеял ревизию ВСУ. Так он хочет подвести юридическую базу под увольнение Валерия Залужного. При этом главкому ВСУ, вероятно, был предоставлен выбор: либо добровольно оставить пост, либо за непокорность разбираться с последствиями проверки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о первом за два года аудите ВСУ.

    «На мой взгляд, идея организовать аудит действий ВСУ возникла у офиса Зеленского неспроста. Из утечек в СМИ следует, что Валерий Залужный не согласился оставить пост главкома добровольно. Поэтому, по всей видимости, в Киеве сейчас решили создать весомые юридические основания для увольнения генерала», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, аудиторы с легкостью справятся с поставленной перед ними задачей, поскольку проблемных точек в ВСУ довольно много. «Во-первых, очевидны провалы в обороне украинской армии и в организации защитных сооружений. Во-вторых, известны многочисленные коррупционные скандалы. Министерство обороны и вооруженные силы Украины отличаются тем, что там идет массовое расхищение волонтерской помощи, разграбление средств, которые выделяются на приобретение оружия и амуниции. В этих махинациях при необходимости могут обнаружить «след» Залужного», – считает собеседница.

    При этом Шеслер допускает, что результаты проверки будут зависеть от покладистости главкома ВСУ. «Если Залужный без скандала согласится покинуть свой пост, то и итоги аудита будут мягкими, их «спустят на тормозах». Если же Залужный будет упрям и не согласится на условия офиса Зеленского, то на него могут повесить коррупционные дела и все провалы ВСУ. Иными словами, аудит – это попытка шантажа Залужного: либо уходи по-хорошему, либо жди неприятных последствий», – предположила политолог.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года. Он отметил, что по его результатам будут приняты в том числе кадровые решения.

    «Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально», – сказал Подоляк, отметив, что именно об этом говорил Зеленский в интервью RAI. Напомним, накануне Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – заявил Зеленский.

    Впрочем, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ еще 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность. Политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД называл цели слухов об «отставке» Залужного.

    5 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма

    Задержанный пособник СБУ признался в подготовке подрыва кортежа одного из руководителей Крыма

    ФСБ показала кадры задержания подозреваемых в покушении на одного из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ показала кадры задержания и допроса подозреваемых в организации теракта против одного из руководителей Республики Крым. Один из пособников СБУ признался, что привез бомбу в Крым из Запорожья.

    Задержанный пособник СБУ признался, что готовилось нападение на кортеж одного из руководителей Крыма, следует из опубликованного ФСБ видео.

    По словам мужчины, он родом из Запорожья. Сотрудники СБУ сказали ему завезти мину американского или немецкого производства в Мелитополь. Бомбу он провез через границу в газовом баллоне, после чего мужчина нашел гараж, где и оставил свой груз.

    «Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж», – рассказал задержанный.

    Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма. У задержанных изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    5 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ доставили в республику ЗРК Patriot
    Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ доставили в республику ЗРК Patriot
    @ Sebastian Gollnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные доставили на подконтрольную им территорию Донецкой народной республики зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    На оккупированную ВСУ часть территории ДНР прибыли несколько расчетов Patriot, сказал Кимаковский со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Переброска может быть связана с потенциальными провокациями, предположил он.

    До этого представитель силовых структур заявил, что у ВСУ могут быть пять батарей Patriot.

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    5 февраля 2024, 18:37 • Новости дня
    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании

    Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на должность посла в Великобритании

    Депутат Рады: Залужный согласился стать послом в Великобритании
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

    Шевченко утверждает, что отставка Залужного состоится в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    СМИ сообщали, что Пентагон давит на президента Украины, чтобы Залужный был отправлен в отставку.

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    5 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Греция увидела риски в передаче Украине ЗРК С-300
    Греция увидела риски в передаче Украине ЗРК С-300
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Афины не намерены передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и не собираются рисковать из-за этого обороной своей страны, заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

    Представителю кабмина задали вопрос о существовании намерений у правительства передать С-300 на Украину. Маринакис заявил, что должен быть предел в отношении ложных новостей, намерения передать С-300 на Украину не существует ни в коем случае, как и желания правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики, передает ТАСС.

    Ранее правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов. В этот же день Госдеп одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов.

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    5 февраля 2024, 17:36 • Новости дня
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    Украину не испугали риски использования списанных Канадой нестабильных ракет
    @ Marcelloo/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украину не беспокоят возможные риски при использовании списанных авиационных неуправляемых ракет класса «воздух – земля» CRV7, переданных Канадой, сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

    Буданов в интервью канадской телевизионной сети Global News отметил, что передача Украине списанных CRV7 якобы поможет украинской армии противостоять ВС РФ. По данным Global News, на складе боеприпасов канадских вооруженных сил недалеко от города Саскатуна хранится более 83 тыс. этих ракет, пишут «Известия».

    Канадские чиновники в свою очередь предупредили, что не использующиеся уже несколько десятилетий CRV7 могут быть нестабильными, а значит, опасными для использования и транспортировки.

    Ранее канадские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны страны сообщили, что Канада может передать Украине CRV7, которые были разработаны в 1980-е годы и сняты с вооружения в начале 2000-х.

    В декабре парламент Болгарии ратифицировал соглашение между МВД страны и Минобороны Украины о безвозмездной передаче ста списанных бронетранспортеров.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    5 февраля 2024, 20:55 • Новости дня
    На западе Украины отказались демонтировать панно с советскими солдатами

    Горсовет Тернополя отказался демонтировать панно с изображением советских солдат

    Tекст: Дарья Григоренко

    Городской совет Тернополя (запад Украины) не стал демонтировать панно с изображением советских солдат со здания местного Дворца спорта, следует из письма исполнительного комитета горсовета.

    Как пишет «Деколонизация. Украина» со ссылкой на письмо, в Тернопольский городской совет поступало обращение от граждан города с предложением демонтировать панно-мозаику на фасаде здания Дворца спорта. Отмечается, что соответствующая комиссия после обсуждения данного вопроса пришла к выводу, что изображение на панно-мозаике не подлежит декоммунизации, передает ТАСС.

    Свой отказ горсовет также обосновывает тем, что союз художников Украины признал панно с изображением красноармейцев объектом, представляющим культурную ценность. Внесение же изменений в него, равно как и демонтаж, возможен только с разрешения автора панно, ныне покойного.

    На панно изображена группа красноармейцев, двое из которых сидят верхом на белых конях на фоне развевающихся красных знамен.

    Ранее сообщалось, что на Украине власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения.

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    5 февраля 2024, 19:48 • Новости дня
    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма

    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма в Симферополе

    ФСБ предотвратила подрыв машины с одним из руководителей Крыма
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Крымском полуострове предотвратили террористический акт, его целью было убийство одного из руководителей региона, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники ФСБ задержали группу, которая получила задание от СБУ. Это граждане России Боднарь В. А., Шевченко О. В. и Ананьев В. В., они намеревались подорвать машину одного из представителей органов власти в Симферополе, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Сейчас задержанные уже дали признательные показания. У них изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили из «доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства Германии», оно имеет заряд бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 кг.

    Также у подозреваемых нашли радиопередающее устройство, треножный станок для размещения пускового устройства мины, перьевой стабилизатор мины; СВУ осколочно-фугасного действия из брикета пластичной взрывчатки зарубежного производства на основе гексогена С-4 массой 3,05 кг, электродетонатора ЭДП-р и радиореле; дистанционный взрыватель с подключением мобильного телефона.

    Уголовное дело завели по статьям о покушении на теракт, о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатки или взрывных устройств.

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    5 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт России и Украины продолжается «почти два года» и «конца этому не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц призвал Европу продолжить поддерживать Украину, отметив, что Берлин направит на поддержку украинских войск поставками вооружений свыше 7 млрд евро в 2024 году. Шольц заверил, что поддержка Киева продолжится, пока это необходимо. Он также выразил надежду, что Конгресс США «примет решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Коментарии (13)
    6 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области

    В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности

    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за возможных атак украинских беспилотников в морских портах Ленинградской области вводится режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря.

    Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.

    Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».

    Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.

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    6 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области

    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали город Губкин, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».

    Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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    5 февраля 2024, 18:45 • Новости дня
    Украинка отказалась от титула «Мисс Япония»

    Украинка Каролина Сиино отказалась от титула «Мисс Япония»

    Украинка отказалась от титула «Мисс Япония»
    @ Kazuki Oishi/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Модель украинского происхождения Каролина Сиино, одержавшая победу в конкурсе «Мисс Япония», решила отказаться от своего титула из-за личных мотивов.

    В заявлении на сайте организаторов конкурса указано, что Сиино уведомила, что отказывается от титула по личным причинам, подробности не уточняются, передает ТАСС.

    По данным агентства Kyodo, украинка оказалась замешана в скандале из-за ее якобы связи с женатым мужчиной.

    Ранее победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» возмутила японцев.

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    5 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за удара украинских военных по Лисичанску, сообщил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

    Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску, ожидается, что его назначат на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) 6 февраля, сообщил Полянский, передает РИА «Новости».

    Украинские военные в конце прошлой недели нанесли удар с помощью РСЗО по Лисичанску, погибли 28 человек, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил удар.

    Коментарии (33)
    5 февраля 2024, 14:45 • Новости дня
    Кличко выступил против отставки Залужного

    Мэр Киева Кличко выступил против отставки главкома ВСУ Залужного

    Tекст: Ольга Никитина

    Мэр Киева Виталий Кличко выступил против возможной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, призвав действующие власти Украины прекратить политические интриги и внутреннюю борьбу.

    Кличко, комментируя сообщения о планах президента Украины Владимира Зеленского подписать указ об увольнении Залужного, заявил, что «политика может перевесить здравый смысл и интересы государства». Он призвал власть осознать «всю полноту своей ответственности» и заявил о необходимости укреплять боеспособность вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский заявил, что видит необходимость «перезагрузки и нового начала», а потому планирует заменить ряд руководящих лиц государства, причем не только в военной сфере.

    Коментарии (5)
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