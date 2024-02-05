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    Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    @ Chen Junxia/Global Look Press

    5 февраля 2024, 12:02 Мнение

    Защитить детей от вопиющего безумия трансгендерной идеологии

    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств, хотя несомненно таковым является.

    Сергей Худиев Сергей Худиев

    публицист, богослов

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    Правительство России приостановило внедрение Международной статистической классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11), объяснив это «большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также депутатов <...> в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям, защита которых предусмотрена законодательством».

    Такое решение вызвало массу комментариев в стиле «традиционные ценности встали на пути последних медицинских достижений». Такие отзывы, с одной стороны, понятны, с другой – указывают на незнакомство с обсуждаемым предметом.

    Люди еще с советских времен привыкли к картине «борьбы науки и религии». Силы науки и прогресса стремятся сделать жизнь людей лучше, а угрюмые длиннобородые мракобесы, закосневшие в средневековых догмах, им мешают. Сюжет, при всей его фантастичности, прочно застрявший в коллективном бессознательном и постоянно заявляющий о себе. Людям кажется, что в любом конфликте между «традиционным ценностями» и «прогрессом» выбор выглядит не просто очевидным, но почти автоматическим: «традиции» – это плохо, «прогресс» – это хорошо.

    Парадокс в том, что весь трагический опыт ХХ века, обошедшийся глобально в сотни миллионов жизней, указывает на то, что чисто светские идеологии, апеллирующие к «науке» и «прогрессу», могут быть гораздо более разрушительными, чем самые тяжелые случаи «религиозного мракобесия».

    Однако люди предпочитают ужасаться полностью выдуманной религиозной диктатурой из телесериала «Рассказ служанки», а не реальным идеологическим диктатурам, которые человечество пережило относительно недавно. Люди вообще склонны к массовому безумию под любыми знаменами, но в самых тяжелых из известных нам случаев эти знамена были совершенно светскими, даже решительно антирелигиозными. Поэтому принцип «поддерживать все, с чем не согласны церковники», в очередной раз может оказаться ложным. Как это уже было с великими антихристианскими идеологиями ХХ века.

    В истории так уже бывало, да и не раз, что наука приносилась в жертву идеологии, а организации и институты, созданные самыми благонамеренными людьми, перехватывались совсем другими силами и использовались в целях, которые привели бы в ужас их основателей.

    Именно это и происходит на наших глазах с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), документы которой отражают уже не достижения медицинской науки, а чисто идеологические предпочтения – которые многие люди, и далеко не только верующие, находят чрезвычайно ложными и разрушительными.

    В новом МКБ это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств. Это недавно могло бы рассматриваться как чисто психиатрическая проблема, но в наши дни это расстройство оказалось на острие воинствующей политической идеологии.

    «Трансгендер» – это человек с вполне физически здоровым мужским (или, гораздо чаще, женским) телом, который психологически воспринимает себя как члена противоположного пола и тяготится своим «неправильным» телом. Признаки такого расстройства – «гендерной дисфории» – могут довольно часто проявляться у детей, но в абсолютном большинстве случаев проходят сами собой ко времени полового созревания.

    По крайней мере, проходили до недавних пор – пока из этого не сделали политическое знамя и не объявили, что детей и подростков, которые испытывают какие-то трудности со своим телом и сексуальностью, надо подвергать «гендерно-аффирмативной терапии», то есть сначала кормить тяжелейшими гормонами, чтобы затормозить нормальный процесс полового созревания, а потом подвергнуть операции, которая должна будет придать их телу сходство с противоположным полом.

    Если описать это без эвфемизмов и чисто технической терминологии, речь идет о том, что люди оправляют собственных детей на кастрацию – потому что «гендерно-аффирмативные» специалисты внушили им, что иначе дети непременно совершат самоубийство. При этом, повторим, в других условиях эти же дети имели высокие шансы вырасти в мире со своим телом, жить долго и стать счастливыми родителями. Именно адепты такой идеологии и контролируют, увы, Всемирную организацию здравоохранения. Именно они и редактируют справочник болезней.


    Да, первыми против идеологической тенденции, которая привела к такому развитию, выступили верующие люди. Но сейчас вопиющее безумие трансгендерной идеологии побуждает выступать против нее самых разных людей – от вполне либеральной писательницы Джоан Роулинг до яростного атеиста Ричарда Докинза.

    Медицинские власти такой либеральной (и крайне малорелигиозной) страны, как Швеция, столкнувшись с взрывным ростом числа девочек-подростков, которые «идентифицировали себя как юноши», уже отказались от наиболее безумных проявлений «гендерно-аффирмативного» подхода.

    Политика ВОЗ, которая проявляется в новой редакции МКБ, противоречит не только «традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям». Она противоречит медицинской этике и здравому смыслу. Именно поэтому правительство России приостановило внедрение классификации ВОЗ – и, конечно, правильно сделало.

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