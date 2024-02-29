Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

Часто можно слышать утверждение, что президентские послания Федеральному собранию обращены в будущее, являются прогнозом ситуации на годы вперед и программой действий государства в связи с этим. Наблюдение точное, но, честно говоря, для широкой аудитории зачастую неочевидное. Довольно редко складываются ситуации, когда послание становится прямо-таки откровением, вызывая общественное ошеломление от открывающихся перспектив.

В последний раз такое было, наверное, в 2018 году, когда Владимир Путин показал России и всему миру «мультики», представив новейшие отечественные разработки в области вооружений. Это была вторая половина десятых годов: потрясения 2014-2015 годов улеглись, отношения с Западом стали вроде налаживаться и почти все вошло в привычное русло. И вот в этот момент президент взорвал информационную бомбу, от которой мороз пошел по коже у людей даже с самыми крепкими нервами. Стало очевидно, что Москва прогнозирует обострение прямой военной угрозы для страны со стороны Запада и на всех парах готовится отражать ее. По эмоциональному воздействию сегодняшнее выступление президента Путина, пожалуй, сравнимо с тогдашним, вот только с обратным знаком – «плюсом».

Запад все глубже втягивается в военный конфликт с Россией. За прошедшие два года он последовательно принимает решения, которые ведут его все ближе к прямой войне с нашей страной. Теперь вот Европа вынесла на официальный уровень обсуждение открытого ввода натовского контингента на Украину. И не стоит заблуждаться отпором, который получила идея Макрона – со всеми прочими «красными линиями», типа поставок дальнобойных вооружений Киеву, поначалу было ровно то же.

И вот в этой взвинченной ситуации Путин своим посланием фактически сообщил, что Москва вопрос войны с Западом для себя закрыла – не вообще, разумеется, а как самой острой и экзистенциальной опасности для страны. Россия выдержала организованный против нее экономический и военно-политический шторм, ее армия получила ценнейший боевой опыт, ВПК раскочегарен, экономика переведена на новые рельсы, общество консолидировано – страна готова к разным сценариям развития событий на западном направлении.

Россия готова настолько, что может позволить себе сделать своим приоритетом не отражение внешней угрозы, а собственное развитие – ведь именно этому оказалось посвящено президентское послание в наибольшей степени. Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Все эти грандиозные программы и планы, озвученные президентом, все эти колоссальные миллиарды, которые будут влиты в социальную сферу, медицину, образование, науку, газификацию, дорожное строительство, цифровизацию и так далее – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны (потому что работает на лично его, гражданина, благополучие), и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию, он не способен ни победить, ни остановить ее.

Вернее, у Запада остаются только самые радикальные средства в качестве последней надежды нанести поражение нашей стране – правда, ради этого ему самому придется сгореть в глобальном пламени. Потому что у России есть не только все необходимое для защиты себя и своего суверенитета, но и готовность это «все необходимое» применить. На что президент Путин тоже весьма прозрачно намекнул – и на той стороне, судя по реакции тамошних СМИ, его услышали.

Россия превратилась в скоростной бронепоезд, стремительно набирающий ход. Ну и что, что таких раньше не бывало: наша страна традиционно специализируется на невозможном. Броня, защищающая ее от внешних вызовов и угроз – это жизненно важно. Но все-таки самое главное – намеченные цели, к которым она идет. А от обрисованных президентом сегодня перспектив развития дух захватывает даже у опытных людей.

История показывает, что остановить Россию, на всех скоростях прущую к поставленной цели, невозможно. Самое умное для ее противников было бы убраться с ее пути. Ну а если кому-то не хватит на это ума, винить им будет некого, кроме самих себя.