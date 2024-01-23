Почему Китай игнорирует Украину

Издание Politico пишет, что во время форума в Давосе украинская делегация пыталась организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьером Китая Ли Цяном. Однако китайцы отказались. По словам источника Politico, это стало неприятным сюрпризом для украинцев.

После того как информация об отказе Ли Цяна от встречи появилась в СМИ, Зеленский заявил, что и не планировал встречаться с китайским премьером, так как это не его уровень, но с удовольствием встретился бы с председателем КНР Си Цзиньпином, так как решения в Китае принимает именно он.

Затем появилась публикация Bloomberg о том, что Украина пытается организовать телефонный разговор Зеленского с Си. Поскольку никакой информации о подобных переговорах нет, то, видимо, Пекин отказал Киеву и в этом.

Отказ Ли Цяна от встречи – это политическая пощечина, тем более премьер отказал президенту. Не так давно Зеленский предлагал встретиться президенту Бразилии Луле да Силве, когда самолет украинской делегации по пути в Аргентину дозаправлялся на бразильской территории. Но бразильский лидер отказал. Зеленскому все чаще указывают на его истинное место в политической реальности, что, естественно, сильно бьет по актерскому самолюбию.

В преддверии международного саммита в Давосе там прошла еще одна встреча – политические советники разных стран обсуждали «формулу мира» Зеленского. Украинские СМИ с упоением писали, что на встрече присутствовали представители 83 стран. Хотя механизм сбора большого количества участников прост. Одним из организаторов обсуждения являлось правительство Швейцарии. Делегация из какой-нибудь страны собирается принять участие в Экономическом форуме в Давосе, а швейцарцы просят: не могли бы вы кого-нибудь отрядить на обсуждение «формулы Зеленского»? Все понимают, что это будет говорильня ни о чем, но отказывать хозяевам неудобно, тем более и так в Швейцарию делегацию отправлять.

Кроме того, участие в таком обсуждении ни к чему не обязывает. Встреча закончилась без результата, никакой резолюции не приняли, да и не планировали. Но даже в таком формате КНР отказалась участвовать в этом мероприятии. Таким образом, Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три.

Это более чем демонстрирует отношение КНР к майданной Украине. Но менее года назад Пекин по-другому относился к Киеву. В апреле 2023 года состоялся телефонный разговор Зеленского и Си. Спецпредставитель Китая по урегулированию украино-российского кризиса прилетал в Киев. Делегация Китая была на обсуждении «формулы Зеленского» в Джидде в августе прошлого года. Правда, в октябре на встрече по этому вопросу на Мальте представителей Китая уже не было.

В феврале 2023 года Пекин представил свой план по мирному урегулированию конфликта из 12 пунктов. Когда китайская инициатива появилась, Зеленский заявил, что с некоторыми пунктами плана можно работать. На встрече в Джидде, по информации западных СМИ, Китай предлагал именно свой план как основу для достижения мира.

Но этому противоречила «формула Зеленского», которая, по сути, является планом капитуляции России перед Украиной и Западом. Против китайского плана выступил и Запад. Один из ключевых пунктов плана – прекращение огня и начало переговоров.

Однако Зеленский выступает против любого перемирия, о чем он снова заявил в Таллине в январе 2024 года.

Возможно, в Пекине полагали, что после провала украинского контрнаступления в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе вспомнят о мирных инициативах Китая. Это могло стать выходом для Украины и ее западных покровителей. Киев мог бы получить перемирие и начать переговоры с Россией. Москва получила бы шанс достичь целей СВО дипломатическим путем. Причем Россия от варианта переговоров никогда не отказывалась. А западные политики могли бы сохранить лицо и перестать швырять деньги в черную дыру под названием Украина.

Пекин же выступил бы модератором мирного процесса. Это стало бы демонстрацией того, что без Китая нельзя решить ни одну серьезную проблему в мире. Си получил бы статус главного миротворца. А быть просто статистами на форумах, где обсуждается «формула Зеленского», китайцы не желают. Ведь любой человек в здравом уме понимает, что поиск мирного решения российско-украинского конфликта без России – это разговоры ни о чем. И подобные встречи нужны только ЗЕкоманде и их западным покровителям, чтобы и первые и вторые в информационной сфере могли проталкивать тезис о том, что весь мир поддерживает Украину.

Что до отказа Ли Цяна встретиться с Зеленским, то китайцы, очевидно, решили не проявлять дипломатическую патетику, а поступили по принципу «зачем разговаривать со слугой, когда надо говорить с хозяином». А хозяева Зеленского – в Вашингтоне и Брюсселе. Кроме этого, даже пятиминутную встречу с китайским премьером украинская пропаганда использовала бы по полной программе: «Китай с Украиной», «Пекин отворачивается от Москвы» и т. п. Это точно бы не понравилось России. А ухудшать отношения с Москвой ради удовлетворения амбиций Зеленского – точно не в интересах Китая.

Также в сравнении с началом 2023 года изменилась геополитическая обстановка. Главный мировой конфликт – уже не российско-украинский, а ближневосточный. На Тайване на президентских выборах победил сторонник независимости, ориентированный на США. Это увеличивает шансы на военное противостояние КНР с островом. А значит, вероятны столкновения флотов, авиации, сухопутных сил КНР и США. И в этом противостоянии Китай сможет опираться прежде всего на помощь России. В такой ситуации ему не до дипломатических игр с Украиной.