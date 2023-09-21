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    Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    21 сентября 2023, 17:35 Мнение

    Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    На этой неделе страна вновь наблюдала хоровое исполнение оратории, посвященной тому, кому, что и в каких масштабах она должна. На этот раз поводом стал, разумеется, Нагорный Карабах, который, по мнению высокоморальных критиков, Россия должна была спасти от агрессии Баку, введя в регион войска и вступив в прямой военный конфликт с Азербайджаном.

    Неожиданно (на самом деле – нет) исполнителями этого произведения в значительной части стали люди, яростно обличающие имперский шовинизм Москвы и ее «неспровоцированную агрессию против демократической и свободной Украины».

    Ничего неожиданного и противоречивого в данном факте нет. Для начала это просто проверенная временем политическая технология – перекладывание ответственности с истинного виновника на кого-то другого. В данном случае – с армянских властей и лично Никола Пашиняна на Россию. Мол, это не Ереван за несколько коротких лет собственными руками последовательно сотворил национальную катастрофу. Нет, это Москва предала и не спасла Арцах, хотя была обязана это сделать. Логичные вопросы, в каких документах зафиксированы российские обязательства перед Нагорным Карабахом и в чем они, эти обязательства, заключаются, тонут в яростных воплях и гневных обвинениях со стороны сил, не только поддерживающих армянские власти, но и просто враждебных России.

    Но в то же время, вся эта истерика – нечто большее, нежели просто политтехнология. Это проявление фундаментальных правил и идейно-политических установок, на которых даже не десятилетиями, а столетиями стоял мир. Те правила предполагали, что есть силы (государства, организации, люди) находящиеся на более высокой ступени развития, и в силу своей прогрессивности они обладают неотъемлемым правом учить, управлять и наказывать остальное человечество. Разумеется, в качестве таковой силы выступал Запад – и все остальные должны его слушаться и ему подчиняться.

    Тут есть очень важный момент, который нередко упускается из виду: вот это ощущение себя уберменшем над унтерменшами, «цветущим садом» над «дикими джунглями», сверхчеловеком над быдлом – оно не притворное и не поверхностное. Это действительно базовая установка мировоззрения западного мира – а заодно и его клиентов-вассалов в мире незападном. Данный феномен встречается абсолютно в любой точке планеты: от Африки до Латинской Америки, от Юго-Восточной Азии до постсоветского пространства.

    В общем, люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    Надо признать, что исторически им сильно помогала действительно присущее России острое чувство ответственности за происходящее в мире и потребность помогать тем, кто попал для нашего народа в круг ближних.

    А вот чего почти никто не ожидал (хотя стоило бы) – что этот ресурс для манипуляции окажется конечен и в итоге будет исчерпан. Между тем, произошло именно это. Наверное, это закономерно, учитывая, насколько варварски эксплуатировалась потребность России в установлении более справедливого миропорядка последний век.

    К тому же исчерпание чувства долга нашей страны перед «братскими народами» успешно совпало с моральным и идеологическим банкротством Запада (политическое и финансовое крушение у него еще впереди). А вместе с ним обанкротились его марионетки по всему миру.


    Так что на все буйные истерики о предательстве Москвы и о том, как она должна была действовать в нынешнем карабахском кризисе, спокойно объясняем: Россия в первую, вторую и двадцать пятую очередь должна самой себе. Она должна себе благополучную и безопасную жизнь в настоящем и создание еще более светлого и лучшего будущего для своих детей. Ведение СВО отвечает данной цели, так же как обеспечение продовольственной безопасности страны, импортозамещение, создание гиперзвукового оружия и многое-многое другое.

    Все прочие обязательства России, в частности международные, прописаны в соответствующих официальных документах. В том числе, у нашей страны есть определенные обязательства перед Республикой Армения – и, надо отметить, они соблюдаются безукоризненно, даже несмотря на все более недружественную политику ее властей. Любые попытки Еревана и его группы поддержки переложить на Москву ответственность за карабахскую политику уже даже неинтересны – просто в силу того самого идейного банкротства людей, которые так долго претендовали на роль морального компаса и луча света в темном евразийском царстве.

    В дальнейшем все желающие поучить Россию жизни – в частности, кому и за что она должна – могут писать в Спортлото.

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