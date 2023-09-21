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    Станут ли украинцы новыми готами

    @ Michal Fludra/NurPhoto/Reuters

    21 сентября 2023, 11:34 Мнение

    Станут ли украинцы новыми готами

    Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, как будто им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное – получать пособие.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist, отвечая на вопрос, что произойдет в случае сокращения военной помощи Украине, ответил: «Это создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросят. Украинцы в целом вели себя хорошо и очень благодарны тем, кто их приютил. Они не забудут эту щедрость. Но это не было бы хорошей историей для Европы, если бы она загнала этих людей в угол».

    Почему Зеленский решил угрожать ЕС бунтом украинцев? Есть три версии. Согласно первой, он намеренно хочет запугать правительства и общественность Европейского союза, чтобы те выдали украинских мужчин, которые находятся на территории ЕС. В Венгрии, Австрии и Германии заявили, что не будут экстрадировать украинских уклонистов на родину, так как это противоречит их законам. ЗЕкоманде же нужно «мясо» для продолжения контрнаступления, поэтому кто-то из приближенных посоветовал Зеленскому напугать европейцев, чтобы те сами решили избавиться от потенциальной опасности в лице украинских мужчин.

    Вторая версия – в ЗЕкоманде началась паника после того, как в декларацию G20 о конфликте на Украине были внесены очень сбалансированные и обтекаемые формулировки. Издание Financial Times даже пишет, что декларация в пунктах по украинскому вопросу «стала ударом для западных стран», так как они не смогли протолкнуть формулировки против Москвы и в поддержку Киева. Но думается, еще большим ударом декларация стала для ЗЕкоманды. Ведь ради общего коммюнике США, Канада и страны ЕС согласились забыть о своем патронате киевского режима. Общая резолюция стала дипломатической победой хозяина саммита Индии. И чтобы не портить отношения с Нью-Дели и продемонстрировать миру, что ведущие государства могут пойти на взаимные уступки, страны Запада согласились на компромиссные формулировки. Кроме этого, на саммит очень хотел попасть Зеленский, но индийцы его не пригласили, указав на место третьеразрядного политика, просто раскрученного западными СМИ. Украинские дипломаты и политики, как заклинание, продолжают повторять: «Ни слова об Украине без Украины» – но, конечно, они понимают, что не в том положении, чтобы диктовать условия. И поэтому в Киеве есть осознание того, что если вчера Запад, Россия, Китай смогли найти компромисс по резолюции, завтра, может, они придут к консенсусу по украинскому вопросу, а если это произойдет, то места Зеленскому, его серому кардиналу Андрею Ермаку и другим «зеленым» в новых политических реалиях не будет.

    Отсюда  угрозы Зеленского, хамство его министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который на пресс-конференции заявил своей немецкой коллеге Анналене Бербок, что Германия в любом случае даст Украине Taurus, и не стоит терять время на разговоры.

    Раздражением и страхом за свое будущее вызвано расистское заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который сказал, что у Китая и Индии слабый интеллектуальный потенциал и что в этих странах не понимают современного мира. Слова Подоляка являются квинтэссенцией недовольства ЗЕкоманды из-за резолюции G20 и того, что Глобальный Юг не поддерживает майданный режим. И поэтому адепты режима Зеленского уже даже не скрывают свою нацистскую сущность, высокомерно отзываясь о людях других национальностей.


    Ну или украинский президент получил карт-бланш от Белого дома давить на ЕС с целью извлечь максимальную выгоду для себя. В США начинается политический кризис, официально стартовало расследование Конгресса действий президента Джо Байдена, которое является первым шагом в процедуре импичмента. Понятно, что в такой ситуации Конгресс не даст дополнительно 24 миллиарда для Украины. Если противостояние в США наберет обороты, то Украина уйдет на периферию интересов команды Байдена. Плюс контрнаступление ВСУ, которое, если полностью не провалилось, то близко к этому. Ничего так не отпугивает инвесторов как экономических, так и политических, как неудачи. Поэтому пока контрнаступление полностью не выдохлось, а в Белом доме стало окончательно не до Украины, Зеленскому нужно выжать из ЕС как можно больше оружия и денег.

    В истории Европы была ситуация, когда готы, теснимые гуннами, переселились в Восточную Римскую империю как беженцы. Но из-за голода и коррупции римских чиновников подняли восстание, разбили армию римлян и сожгли живьем императора Валента. Могут ли украинцы стать новыми готами? Сомнительно. Постоянно появляются новости об ужасном поведении украинских беженцев в Европе, которые ведут себя так, что им все должны. Но не верится, что миллионы украинцев устроят акции протеста, если ЕС перестанет давать оружие режиму Зеленского. Ведь главное для большинства украинских беженцев – получать пособие и другую помощь от европейских стран как можно дольше. Очень многие беженцы не хотят больше возвращаться на Украину, а желают остаться в сытой Европе. Да, найдется несколько тысяч бандеровцев, которые постараются устроить майданы в европейских городах, если ЕС перестанет поддерживать Киев. Но большинство будут вести себя очень и очень тихо, чтобы не потерять льготы. Скорее, бунты могут начаться в странах ЕС, если действительно массово начнут депортировать украинских мужчин-уклонистов. Вот тогда они, их жены, матери реально могут выйти на улицы, поскольку это будет касаться их шкурного интереса, а не спасения майданного режима.

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