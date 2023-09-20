Всемирные игры дружбы – идеальный ответ Западу

Отечественных болельщиков ждут Всемирные игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Кто будет участвовать в них – пока не очень понятно, но суперкозырь у Игр дружбы точно будет – деньги.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке стало известно, что призовые в этом турнире будут приравнены к олимпийским – а это неплохо. Причем финансовый аспект будет применим и к зарубежным атлетам, которые, безусловно, тоже приедут. Очевидно, что основная масса отечественных спортсменов пропустит Олимпийские игры в Париже по заветам знаменитой хартии и демократического утверждения «спорт вне политики». Но многие иностранцы также не попадут во Францию по тем или иным причинам. А значит они наверняка захотят принять участие в Играх дружбы.

Если всё так, как заявляли на ВЭФ, то за золото атлет получит 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн, а за бронзу – 1 млн 700 тыс. Но есть важный момент – эти цифры берутся из опыта предыдущей Олимпиады в Токио. Но тогда и курс был совершенно другой, а будет ли равенство в долларах – неизвестно. В любом случае суммы более чем приличные. Условный гимнаст или лыжник, победивший на этапе Кубка мира, может заработать в районе 100-150 тыс. рублей в пересчете на наши деньги. А на Всемирных играх дружбы – в 20-40 раз больше. Правда, раньше олимпийским призерам из России дополнительно давали автомобили Mercedes и BMW, что в 2024 году будет маловероятно. Но «Москвич» – тоже неплохо.

Еще один важный фактор, который поспособствует приезду зарубежных атлетов – положительный имидж России как минимум в спортивном плане. Чемпионат мира по футболу 2018 года тому яркий пример.

Примечательно, что Игры дружбы в последний раз проводились в Советском Союзе в 1984 году, когда отечественных спортсменов ровно так же не пустили на Олимпиаду. И спустя 40 лет история повторяется. Тогда в соревнованиях приняли участие 49 государств, или почти 31% членов Организации Объединенных Наций. В СССР приехали даже американцы и британцы, не говоря уже о членах Восточного блока. Хотя важно отметить, что Игры дружбы – 1984 проводились во многих странах, что облегчало логистику для иностранцев.

В любом случае, как бы горько не было болельщикам и спортсменам от откровенно негодяйских выходок Запада, России нужно двигаться вперед, в том числе в спортивном плане. А Игры дружбы выглядят едва ли не лучшим вариантом из всех возможных. Даже в случае снятия бана и желания Запада снова с нами «подружиться», Игры дружбы будут не лишними. Просто как альтернатива насквозь политизированным Олимпийским играм.

И без нее никак – российские спортсмены уже не смогли отобраться на Олимпиаду через Азиатские игры 2023 года. Как заявили в Международном олимпийском комитете (МОК): «По техническим причинам». При этом ни один западный спортивный чиновник не удосужился объяснить, а с какой, собственно, «техникой» случились неожиданные проблемы. Это говорит об очевидном – МОК не хочет или не способен убрать руки от отечественных атлетов и прекратить незаконное давление на них. Таков нынче Запад, и другого в обозримом будущем не предвидится. А если он вдруг изменится – ничто не помешает России вернуться на Олимпиаду, но уже имея в загашнике собственные привлекательные мировые соревнования.

Поэтому Игры дружбы – правильное решение. Тем более, что глава оргкомитета Игр Алексей Сорокин выразил уверенность, что всё будет организовано на лучшем уровне, а итоговый список приехавших спортсменов будет очень высокого уровня.

Но в чем точно не приходится сомневаться: Россия создаст «стерильные» соревнования. На них не будет места политическим распрям и притеснениям атлетов из той или иной страны. Примечательно, что Украина тоже будет в списке приглашенных стран. Вполне возможно, что этот разумный шаг покажет иностранной публике, кто из какого теста. И если Россия сможет реализовать эти планы, адекватные мира сего увидят, где на самом деле спорт может жить вне политики.