  • Минобороны сообщило об уничтожении дрона над Белгородской областью
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации
    Правда и победа
    23 августа 2023, 12:15 Мнение

    У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма
    Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику

    В последние годы много говорится о кризисе глобализации, о том, что мир непременно распадется на обособленные регионы со своими финансовыми системами, товарными рынками и информационными пространствами. Возникнет новый феодализм или новый изоляционизм. Кто-то радуется этому, кто-то оплакивает уходящий глобальный мир.

    Между тем мы видим и иные, противоположные тенденции. Например, рост влияния БРИКС – объединения стран, не связанных друг с другом исторической, культурной или экономической общностью. Ну в самом деле, много ли общего до недавнего времени было между Бразилией и ЮАР? Разве что нахождение на одной планете. Но ведь это и есть проявление глобализации!

    Взаимосвязь всех мировых процессов уже не спрячешь в чулан. Подобно тому, как крупное землетрясение нередко отзывается эхом в других сейсмоопасных районах мира, конфликты в Сирии, на Украине, вокруг Тайваня, а теперь еще и в Западной Африке перекликаются друг с другом и, возможно, требуют общего решения.

    Сама борьба с глобализмом имеет глобальный характер, начиная с международного движения антиглобалистов и кончая кооперацией стран, противостоящих глобальному диктату Запада.

    Этот последний момент важнее всего. Прежняя глобализация была примерно равна вестернизации, о ее успехах в отдельной стране можно было судить по тому, насколько удобно в ней западному человеку.

    Расхожим символом единого мира считается McDonald's: в любой точке планеты – одни и те же гамбургеры одного и того же качества. Агентами глобализации стали «новые кочевники», проповедником которых был Жак Аттали – граждане мира, не привязанные к одному месту и всюду находящие себе питательную среду. Глобальный мир до пандемии был ориентирован на максимальное использование инфраструктуры «нового кочевничества» – проведение бесконечных конференций и семинаров транснациональных корпораций и международных структур в самых разных странах мира. Международный аэропорт, отель международной сети стали флагманами унификации жизни: новоявленный номад всюду должен был встречать одни и те же бытовые шаблоны.

    Разумеется, вся эта суета была «западной по содержанию, национальной по форме», отсюда повсеместная, бьющая в глаза мода на этнику, не затрагивающая базовые ценности. Мера этого соотношения между формой и содержанием была задана, например, американскими атомными бомбардировками японских городов, после которых японская нация была морально сломлена навсегда, а роль японской культуры в мировом меню была сведена даже не к гарниру, а к приправе, пусть и охотно добавляемой в самые разные блюда. И это несмотря на то, что на довольно значительное время Япония стала второй экономической державой мира.

    Целью и результатом такой глобализации стала самоподдерживающаяся система неравноценного обмена, в которой экономические богатства постоянно перераспределялись в пользу Запада, что позволяло Западу оставаться в глазах населения незападных стран архипелагом благополучия и образцом для подражания, обеспечивая Западу моральное право на дальнейшее навязывание изобретенных им правил. Базовые ценности диктовала американская военная сила, а своеобразным отражением сети забегаловок McDonald's стала глобальная сеть военных баз США.

    При этом за пределами оазисов глобализации и в стороне от маршрутов «новых кочевников» оставались громадные массы мирового населения, чьи страдания от насилия, голода и нищеты были предметом показной заботы гуманитарных организаций и слезливых статей в деловых еженедельниках. Таким образом, западный глобализм стал препятствием на пути к подлинной глобализации, к построению, как говорят китайцы, «человечества единой судьбы». Многополярный мир, о котором мы говорим, предполагает плюрализм культур и свободное взаимообогащение традиций, а не навязывание ценностей, оторванных от традиционной почвы.

    Конечно, нас прежде всего интересует роль России в этой новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Мы уже не будем соревноваться внутри страны и с другими странами в усвоении чужих манер и чужих правил жизни, как это до сих пор делают некоторые кандидаты в члены НАТО или ЕС. Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически, просто в силу того, что есть такая страна, что она обладает громадной территорией и неисчерпаемыми природными ресурсами. И это не значит, что задача, стоящая перед нами сегодня, проще. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.


    Иными словами, за российским флагом должно стоять нечто большее, чем Россия как таковая. И у нас есть для этого предпосылки. Прежде всего Россия сформировалась как целостная цивилизация, испытавшая влияние и Запада, и Востока, но вместе с тем самобытная. Когда мы говорим о традиционных ценностях, то речь идет об очень глубокой традиции. И это традиция как взаимодействия с западными ценностями, так и противостояния им. Именно в русской традиции этот вопрос был осмыслен лучше всего.

    Во-вторых, российское государство, в отличие от западных колониальных держав, никогда не руководствовалось принципами этнического эгоизма. Его идеалом было гармоничное многоголосье народов, и теперь кажется, что это была практика, так сказать, «на вырост»: есть чем поделиться с человечеством.

    В-третьих, в советское время у нас был опыт поиска справедливости, который на какое-то время сделал нашу страну надеждой всех угнетенных. Этот моральный капитал еще до сих пор где-то котируется. Сегодня запрос на справедливость в мире столь высок, что если мы хотим войти в число мировых лидеров, справедливость должна стать русским брендом.

    Наконец, на нашей стороне – человечность русской культуры. Попытки отменить эту культуру на Западе лишь привлекают к ней внимание большинства человечества. Борьба ведь идет прежде всего за достоинство человеческой личности, за сохранение человека разумного как биологического вида, против дегуманизации под маской прогресса. Поэтому если иметь в виду утверждение роли России в будущем миропорядке, любые осмысленные вложения в культуру окупятся стократно.

    Уже сегодня мы можем сказать, что российский флаг в этом мире становится символом определенных ценностей. Наши флаги шьют в Нигере и других африканских странах. Теперь это знак борьбы за свободу от иностранного диктата. Борьбы за право народов самим распоряжаться своими природными богатствами. Это флаг восстания против Запада, и мы видим, что сам факт этого восстания был с надеждой воспринят большинством человечества.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российскому игроку греческого ФК не выдали визу для игры в Британии
    В ДТП в Петербурге погибли военнослужащие Росгвардии
    ВСУ посоветовали не использовать танки Abrams и Leopard
    Перегрузочный комплекс загорелся в Одесской области
    Финские СМИ сообщили о «российской подлодке» у берегов Ханко
    Экс-агент ЦРУ сказал, кого Зеленский винит в провале контрнаступления
    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании

    Отказ от российского газа обернулся для Германии катастрофой

    Германия сменила зависимость от российского газа на зависимость от российских удобрений. Экспорт удобрений из России в ЕС вырос в пять раз. При этом немецкие чиновники винят Россию вместо признания собственных ошибок как в геополитике, так и в энергетике. Цена их ошибок налицо – из лидера роста немецкая экономика превратилась в аутсайдера с глубокой рецессией, из которой будет с трудом выходить как минимум пять тяжелых лет. Подробности

    Перейти в раздел

    БРИКС и «Большую семерку» готовят к соперничеству

    Пекин намерен превратить БРИКС в геополитического соперника G7, сообщают западные СМИ. Организация уже превзошла по экономическим показателям «Большую семерку», а о желании присоединиться к объединению заявило порядка 20 государств. Что еще предстоит сделать БРИКС на этом пути, все ли страны-участницы готовы к противостоянию с Вашингтоном и насколько этот путь соответствует интересам России? Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевая российская магистраль снова потребовала героизма

    Срочные меры по восстановлению ключевого транспортного маршрута России оказались эффективными. В среду вновь начат пропуск поездов по участку БАМа, всего три дня назад разрушенному стихией. Что произошло, почему этот маршрут настолько принципиален и как удалось столь быстро восстановить движение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Вучич унизил Зеленского в Греции

    Президент Украины Владимир Зеленский уговорил президента Сербии Александра Вучича встретиться с ним и поговорить «наедине». Эта встреча состоялась в Афинах, обе стороны оценили ее как «хорошую», но Зеленский о ней теперь наверняка жалеет. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............