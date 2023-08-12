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    Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    @ Олег Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    12 августа 2023, 19:10 Мнение

    Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

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    Вопреки завету «Не в свои сани не садись», как минимум с середины 17 века отечественные нотабли в погоне за удобствами, а еще больше за статусом, норовили усесться в сани (кареты, автомобили) иностранной выделки.

    Когда в 1991 году окно в Европу было открыто настежь, популярность автомобильных иномарок необычайно выросла. Тем более, что параллельно шла быстрая деградация отечественного автопрома. Весьма многочисленный класс российского чиновничества – наряду с новоявленным российским купечеством – стал увлеченно осваивать «Мерседесы», БМВ и разные прочие «Крайслеры». Не очень патриотично, зато очень приятно.

    Но поскольку такая приятность не во всем соответствует дальнейшим видам России (в особенности ее экономическим видам), в правительстве звучит: «Мы это дело поломаем!».

    Президент на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности сообщил: «Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить, сделать упор на, по сути, автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Нет ничего страшного в том, что автомобиль где-то будет поскромнее. Наоборот, даже хорошо. Всё это чиновничество наше замечательное, оно должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей».

    Сознательные депутаты Федерального Собрания РФ тут же взяли под козырек, изъявив немедленную готовность оседлать железных коней, произведенных в России.

    Однако, педанты (они же зоилы) немедля указали, что у идеи есть давний предшественник. Когда ранней весной 1997 года было сформировано «правительство молодых реформаторов», вице-премьер Б. Е. Немцов тут же выступил с предложением пересадить чиновников с иномарок на «Волги». О чем 1 апреля 1997 года был издан соответствующий указ. Потом дело не очень задалось, но приоритет Немцова несомненен.

    А опальный стрелок И. В. Гиркин, даже из следственной камеры продолжающий комментировать в социальных сетях актуальные события, опубликовал ряд фотомонтажных картинок, изображающих нынешних нотаблей на фоне антикварных автомобилей («ВАЗ 2101», «Ока», «Москвич 2140»). Очевидно, имея в виду, что чиновники будут пересажены на такой же вторчермет.

    Тем не менее подначки бьют мимо цели. В случае с Б. Е. Немцовым получилось так, что даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время. Ведь молодой реформатор апеллировал к общемировой практике. Она заключалась в том, что если в стране существует автомобильная индустрия, то логично и правильно закупать машины для казенных надобностей у отечественного производителя.

    Немецкие госслужащие в зависимости от ранга ездили на «Мерседесах» и «Опелях». Французские – на «Ситроенах» и «Пежо». То же наблюдалось в Италии и США. Поскольку какой-никакой, но автопром в России имелся, логично было последовать примеру передовых стран. В данном вопросе Борис Ефимович выступал не как отмороженный либерал, но как старозаветный консерватор, понимающий важность промышленной политики.

    Другое дело, что в 1997 г. его начинание было малоперспективным. Разрыв в техническом уровне отечественных автомобилей и иномарок был тогда очень велик. Замена была совсем неэквивалентной в смысле надежности и комфорта. А в смысле эксплуатации «Волги» обходились куда дороже – «Проколы, поломки, энтузиазм населения».

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая.

    Тогдашний завышенный курс рубля (6 тыс. руб. за доллар, после деноминации 6 руб.) чрезвычайно угнетал отечественную промышленность, в том числе и автомобильную. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    Наконец, в связи с политикой западных санкций техобслуживание иномарок является дорогостоящей и азартной игрой. Запчасти, расходные материалы приходится добывать неведомо где – и втридорога. Банальная замена тормозных колодок превращается в большую проблему. А напичканность современных иномарок хитрой электроникой позволяет западному производителю в любой момент ее дистанционно отключить, после чего хоть ложись и помирай. Всех этих трудностей во времена Немцова-реформатора не существовало, что дополнительно повышало привлекательность легких европейских изделий – тогда как сейчас проблема встает во весь рост и делает западную иномарку отравленным даром.

    То есть соединенными усилиями как нашего автопрома, что-то сделавшего и делающего, так и западного, который сам закрыл себе дорогу на российский рынок, сегодня идея усадить приказных людей в свои сани выглядит гораздо более реалистической, нежели четверть века тому назад.

    Божьи мельницы мелют медленно – но все-таки мелют. 

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