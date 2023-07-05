Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

Взгляд
5 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

Российской экономике требуется все больше грузовиков Виталий Невар/РИА Новости
Продажа и регистрация тяжелых грузовиков переживает взлет такого масштаба, который Россия не видела долгие годы. Это явление оказалось неожиданным для многих западных аналитиков, которые предрекали России коллапс из-за санкций. Выдвигаются разные версии происходящего, но самой верной из них является самая простая: российская экономика стремительно меняется. Причем в лучшую сторону. Подробности...
Перейти в раздел…

Иран открывает новые перспективы для ШОС

Артем Иванов/ТАСС
Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства? Подробности...
Перейти в раздел…

Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

В результате нападения Елена Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук кадр из видео
В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили даже ее оппоненты и критики.  Подробности...
Перейти в раздел…

Иностранный бизнес не покинул Россию из-за Украины

80% западных компаний продолжают работать в России Maksim Konstantinov/Global Look Press
Оставшиеся в России иностранные компании за 2022 год заработали больше той суммы, которую западные страны направили на Украину в рамках оказания помощи. Несмотря на усилия Вашингтона, около 80% фирм, включая американские, до сих пор продолжают деятельность на рынке РФ. С чем связана подобная политика иностранных компаний?  Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Одни остаются в стране потому, что не имеют возможности покинуть ее на продолжительный срок, но есть и такие, кто целенаправленно остается, хотя имущественный уровень позволяет ему примкнуть к числу уехавших и спокойно прожить за границей продолжительный срок. Отличает их именно экзистенциальная установка. Подробности...

Станет ли Кеннеди могильщиком Байдена

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Отдавать власть демократы, точнее, стоящие за ними глобалистские элиты, вовсе не собираются. Так что время, оставшееся до американских выборов, обещает быть жарким, а сами выборы стать судьбоносными. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Холодный ад» неоязычества

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди вообще могут верить в странные и неправдоподобные вещи. Но чем же плохо именно неоязычество? Тем, что оно создает идентичность и лояльность, чуждую исторической России. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

Перейти в раздел…

Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
Подробности...

Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
Подробности...

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Беспорядки во Франции:
  • Выгодны России

  • Вредны России

  • Не играют никакой роли для России
Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
  • Тревога

  • Спокойствие

  • Равнодушие

  • Интерес

  • Другое (укажите в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
  • Мало

  • Много

  • Достаточно
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об усилении ВСУ под Кременной и Сватово
    Названа дата удара Украиной ракетой с ядерными отходами по ЗАЭС Georgian Airways анонсировала рейсы из Москвы в Ниццу Россия заинтересовалась восстановлением плантаций сахарного тростника на Кубе Сексолог предупредил об опасности летней жары для репродуктивной функции мужчин
    Макрон допустил отключение соцсетей во Франции Медведев назвал число принятых на контрактную службу в армию с начала года Медведев призвал передать конфискованные у браконьеров катера в зону СВО Румыния захотела разместить в стране немецкие войска на постоянной основе
    В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву Саакашвили вернут в тюрьму по рекомендации врачей Украинцам пообещали резкий рост цен на бензин В Белоруссии выразили готовность приютить монахов Киево-Печерской лавры

    Главная тема


    Эксперты объяснили, почему западным компаниям невыгодно покидать российский рынок

    под обстрелом


    Макеевка получила «колоссальные повреждения» в результате удара ВСУ

    бесконечная поддержка


    Канцлер Германии призвал готовиться оказывать помощь Украине годами

    карикатура


    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    Видео

    расширение организации


    Иран открывает новые перспективы для ШОС

    обострение отношений


    Саакашвили вынудил Зеленского оскорбить Грузию

    неожиданный взлет


    Российская экономика показала безошибочный признак оздоровления

    мировой рынок


    Зачем Россия сокращает экспорт нефти и свои доходы

    массовые беспорядки


    Французская элита увидела «смерть нации»

    Наступление к саммиту НАТО


    В новое наступление Зеленский бросит последние резервы

    яркая лексика


    Игорь Караулов: Переход к новому миропорядку займёт десятилетия

    главный пример


    Денис Миролюбов: Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

    бессарабский поход


    Тимур Шерзад: Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи
    Виталий Трофимов-Трофимов

    Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

    Виталий Трофимов-Трофимов
    политический аналитик
    5 июля 2023, 09:00

    В начале нулевых годов французский экономист, глобалист, писатель и политический деятель Жак Аттали в своей работе «Краткая история будущего» сформулировал образ неокочевника – человека, не привязанного к конкретной стране, часто перемещающегося следом за движениями глобальных капиталов, не имеющего постоянного дома и работы. Это фигура человека без каких-то устойчивых ценностей, чьи приоритеты и выборы определяет меняющаяся рыночная конъюнктура. Человека, не связанного нормами гражданственности, не практикующего верность.

    Довольно быстро этот неокочевник стал чем-то вроде постмодернистского святого. Различные социологи, экономисты и коучи начали продвигать ее как идеальный жизненный выбор. «Инвестируй и живи где хочешь», «Работай в интернете – путешествуй по всему миру», «Ты – креативный класс», – говорили все они. И многим действительно казалось, что краткая история будущего выглядит именно так: государства устареют, все вокруг будут ездить туда-сюда, не связанные никакими обязательствами, а элита и люди творческих профессий и вовсе будут жить на ренту со своих креативов.

    Первые сомнения в грядущем глобальном превращении планеты в одно большое неокочевое пастбище породили дауншифтеры. Стилистически они, конечно, были похожи на неокочевников: обвешанные гаджетами, пропагандирующие свободу, с телами, раскрашенными защитно-опознавательными татуировками своего социального класса, но вели они себя как оседлые. Переезжая на новое место жительства в теплые страны, они не стремились двигаться дальше, а места своего отбытия сохраняли как запасной аэродром, куда всегда можно вернуться.

    Бум дауншифтинга пришелся на начало 2000-х. В то докризисное время найти новую работу было относительно просто, а терять старую – нестрашно. Но уже к 2016 году ситуация на рынке труда изменилась в худшую сторону – и дауншифтеры начали возвращаться с Гоа, из Таиланда и с баунти-островов. Экономический кризис подкосил в первую очередь longsters – тех, кто уезжал надолго, но финансово зависел от России. В первый же год их вернулось около трети.

    К первым ковидным событиям 2019 года по разным оценкам от 50 до 70% дауншифтеров вернулись в Россию, и наметилась небольшая встречная волна вторичного отъезда. Судя по всему, она не отличалась по своему социальному составу и поведению от первой волны 2000-х годов – это были не неокочевники, а временные или постоянные переселенцы. Однако стала очевидна характерная черта дауншифтеров новой формации. Они полностью избавились от комплекса проигравших в холодной войне и воспринимали мир уже не как глобальную деревню – среду преобразования, возможностей и освоения, а как глобальный Нью-Йорк, в котором различные национальные правительства, международные организации и корпорации должны были обеспечить им все условия для премиальной жизни.

    Фото: Sina Schuldt/Global Look Press

    Пандемия коронавируса показала, что в мире еще есть вызовы – рукотворные ли, природные ли, для которых еще нужно сильное и волевое государство. И которые уничтожают государства слабые и сервильные, о которых мечтали неокочевники. Возможно, COVID – самый главный вызов фигуре неокочевника. Он закрыл границы, самоизолировал население, ввел контроль перемещений. Сопротивление граждан и саботаж противоэпидемиологических мер, которых не было век назад – во время вспышки «испанки» – во многом можно связать с тем, что идеи Жака Аттали нашли отклик в среднем классе, а свобода перемещения и выбора места жительства стали большей ценностью, чем свобода политического волеизъявления или даже свободы слова.

    Неокочевника в этом плане стоит считать человеком довольно несчастным. Пандемия уничтожила не только неопастбищную модель мира, но и подорвала кормовую базу на этом глобальном пастбище. Уехавшие из России обвиняли страну в том, что она не может обеспечить своим гражданам нью-йоркские стандарты качества жизни, но после эпидемии коронавируса эти стандарты «глобального Нью-Йорка» не мог обеспечить даже «локальный Нью-Йорк» – тот, что стоит на Гудзоне.

    Этим можно объяснить почему к настоящему моменту больше половины уехавших с началом СВО вернулось обратно в Россию.

    Спецоперация не только довершила удар по фигуре неокочевника, который нанесла пандемия, но и сформировала новый, прямо противоположный тренд, который еще предстоит осмыслить. Это фигура нео-оседлого человека, который абсолютно убежден, что мир – очень неприятное, небезопасное и недружественное место.

    Вспышки русофобии, коммунальный ад, мигранты, диктующие европейцам свои порядки, глубокая нищета некорпоративной части Америки и Европы, украинские беженцы и зреющая в их недрах преступность, продолжающееся ковидобесие, плавно переходящее в оспу обезьян, тотальные прослушки ЦРУ через айфон – вот как видится нео-оседлому человеку глобальный мир. И он выбирает оставаться дома. Ковидную самоизоляцию, правда, он тоже не очень принял, но лишь потому, что эта самоизоляция была выполнена не на его собственных условиях.

    Фигуры неокочевника и нео-оседлого не привязаны к каким-то имущественным уровням. Жак Аттали считал, что неокочевников бывает два типа – богатые и обеспеченные всеми необходимыми гаджетами, а также мигранты, движущиеся по миру от безысходности в поисках хоть какой-то работы. То же самое мы можем сказать и о нео-оседлых. Кто-то остается в стране потому, что не имеет возможности покинуть ее на продолжительный срок, но есть и такие, кто целенаправленно остается, хотя имущественный уровень позволяет ему примкнуть к числу уехавших и спокойно прожить за границей продолжительный срок. Отличает их именно экзистенциальная установка, вытекающие из нее ценности и соответствующие этим ценностям жизненные стратегии.

    В настоящий момент мы можем наблюдать, как фигура неокочевника терпит крах, а последователи этой философии становятся жертвами различных глобальных политических событий.

    Неокочевником является молодой предприниматель из России, который продавал курсы по инвестированию и считал себя инвестором по недвижимости, а сейчас живет в Грузии и вынужден искать в интернете пятого участника для аренды двухкомнатной квартиры в Тбилиси.

    Неокочевником является украинская беженка, которой сердобольные молдаване всем селом скидывались на жизнь, а она тратит эти деньги в Германии на брови и ноготочки и рассказывает в соцсетях как быть беженкой с комфортом. Неокочевники – это небольшая немецкая компания из Вестфалии, которая релоцируется в США, потому что газа из России больше не будет. Это нигерийский студент, который называет себя «трансмигрантом» – немецкой душой, заключенной в черном нигерийском теле – и требует предоставить ему на этом основании немецкое гражданство без очереди и процедуры. Все они становятся контентом для новостей и мемами, уходя куда-то на периферию общественной жизни.

    Какой теперь будет краткая история будущего? Вместе с восходом фигуры нео-оседлого, судя по всему, будут воскрешаться и старые оседлые ценности, практики и стратегии. «Сильные связи» людей друг с другом станут снова важны, а концепция американского социолога Марка Грановеттера о значимости слабых связей и легких знакомств отойдет в прошлое. Важны станут и родственники – возможности добиться всего самому исчезают прямо на наших глазах. Отсюда устойчивый интерес бизнеса к наследованию, генеалогии и передачи компаний следующим поколениям управленцев, который сохраняется последние пять лет. Если раньше полки с деловой литературой были завалены книгами про успешный успех (success), то теперь появляются книги и про наследование (succession).


    Возможно, окажутся успешными проекты частичного расселения городов и создания новых сетей поселений – как элитных, так и экологических, родовых, может даже и корпоративных. Они будут очень чувствительны к избыточному государственному контролю, и, если его удастся сбалансировать, проблему демографического «опустынивания» страны можно будет решить.

    Само отношение к ландшафту как к чему-то, что тебе должно, постепенно уйдет в прошлое. Ее заменит установка, что если ты что-то создаешь на земле, то имеешь привилегии. Второе дыхание могут получить проекты вроде «Дальневосточного гектара», «Арктического гектара». Возможно, их даже получится успешно расширить, выделяя не просто земли сельскохозяйственного назначения, но и создать возможности для перевода их в ЛПХ (личное подсобное хозяйство) и ИЖС. Стоит тут законодательно проработать и такую форму собственности как фамильная собственность. Первые шаги в этом направлении – создание семейных фондов – уже сделаны. Возможно, на этом фоне местное самоуправление получит развитие и станет настоящей силой, с которой считаются.

    События последних трех лет привели к слому не только политической парадигмы. Сама философия постмодерна находится под вопросом, а значит под вопросом оказывается и главный герой постмодерна – неокочевник. И именно в этот момент российская философия и антропология могут ответить на вопрос – кто его заменит. Не только для нас – для всего неанглосаксонского мира.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •