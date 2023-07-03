Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

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Когда падение рубля остановится

Рубль упал до минимума марта 2022 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российская валюта продолжает падение – теперь за один доллар дают почти девяносто рублей. С чем связан процесс девальвации рубля, при каких условиях в дело может вмешаться российский Центробанк и каким в итоге будет курс российской валюты к концу текущего лета? Подробности...
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Зачем худший для РФ кандидат в президенты США приехал в Киев

Пенс раскритиковал Байдена за затягивание поставок оружия Украине REUTERS
Майкл Пенс, занимавший при Трампе пост вице-президента США, призвал поставлять ВСУ еще больше оружия и раскритиковал Вашингтон за медлительность. Причем сделал он это в Киеве, куда прибыл с необъявленным визитом. Это противоречит позиции Трампа, но он и Пенс теперь враги – бывший «зам» решил сам баллотироваться в президенты и стал самым антироссийским кандидатом из всех. Зачем ему это?  Подробности...
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США создают новые риски для сухопутного коридора в Крым

СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине Arkansas Army National Guard
В США обсуждается вопрос передачи ВСУ ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 км. До этого вооруженные силы Украины получили в свое распоряжение ракеты Storm Shadow, использование которых наряду с HIMARS заставило ВС РФ пересмотреть некоторые подходы к обороне. Как новые боеприпасы повлияют на ход конфликта?  Подробности...
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Польское руководство нашло применение американскому ядерному оружию

Ядерная авиабомба. Именно их хочет видеть на своей территории Польша ZUMA Press/Global Look Press
США крайне прохладно отреагировали на мольбы польского руководства о размещении в их стране ядерных бомб. Казалось бы, странно, что Варшава продолжает проталкивать эту идею, с военной точки зрения для США бессмысленную. Однако для поляков смысл есть, и он имеет отношение к начавшейся в Польше избирательной гонке. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Главным отечественным примером, каким должен быть настоящий клуб, стал «Краснодар» Сергея Галицкого. Бывший владелец «Магнита» построил не только лучший парк в стране, но и едва ли не лучший футбольный стадион на планете. Подробности...

Как и зачем СССР возвращал земли Российской империи

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 июля 1940 года завершился Бессарабский поход Красной армии. Итогом стало образование новой республики в составе Советского Союза и увеличение еще одной. Земли Российской империи медленно, но верно возвращались обратно под контроль. Подробности...

Пора возрождать пограничные войска

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Вокруг России формируется кольцо враждебных государств. Финляндия, которая была нейтральной страной, уже член НАТО. Страны Прибалтики готовят свои диверсионные отряды. Поэтому давно пора вернуться к системе охраны границы, которая была отработана во времена СССР. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Сколько Запад потратил на Украину

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Российскому футболу нужно уходить от госфинансирования

    Денис Миролюбов
    Главный редактор InVoice Media
    3 июля 2023, 11:50

    На прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме впервые был представлен павильон Российского футбольного союза (РФС). На мероприятии присутствовало множество легенд – Егор Титов, Сергей Овчинников, Дмитрий Аленичев и другие. Не обошлось без переговоров и подписания соглашений, направленных на развитие спорта в стране.

    Понятно, что присутствие на ПМЭФ футбола как такового – это показатель, что о нем никто не забыл и какая-то работа в плане развития ведется. Например, у сборной появился новый экипировщик, которым стала российско-немецкая компания Jögel. Президент РФС Александр Дюков подписал соглашение с главой Дагестана Сергеем Меликовым о создании в регионе футбольного центра. Но это всё – задел на будущее, которое, как обычно, должно стать безоблачным и светлым. Болельщиков, да и самих футболистов, больше интересует: а что сейчас или хотя бы завтра?

    Очевидно, что РФС не собирается уходить в Азию, желая остаться под эгидой УЕФА, добиться снятия бана и вернуть отечественные клубы в еврокубки, а сборную – на чемпионаты Европы и мира. И если с Евро-2024 в Германии национальная команда пролетела, ибо отбор на турнир уже начался, то на мундиаль 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде, попасть вполне можно, причем через европейский отбор. Он начнется осенью 2024 года, тогда как в Азии – осенью 2023-го.

    Но работает ли союз над изменениями во внутренней структуре – большой вопрос. При этом одна проблема, без решения которой не стоит надеяться на что-то в принципе, известна – госфинансирование клубов. Для России это вполне привычное явление, в то время как в остальной Европе подобное никто не практикует. Яркий пример – получение пермским «Амкаром» денег из бюджета края. В итоге клуб всё равно «успешно» обанкротился и исчез с футбольной карты. И таких примеров больше, чем должно было быть.

    У госфинансирования клубов есть и более масштабный негативный эффект. Оно не стимулирует менеджеров развиваться и искать другие способы заработка. Зачем прокачивать местные молодые кадры, настраивать селекцию, чтобы потом выгодно продать игрока и наполнить бюджет клуба, когда эти деньги всё равно придут из бюджета региона? По этой же причине нет смысла выстраивать стратегию на годы вперед, заниматься академией и ее воспитанниками – рубли прилетят просто так, пусть и раз в год.

    Фото: Александр Вильф/РИА Новости

    Главным российским примером, каким должен быть частный клуб, стал «Краснодар» Сергея Галицкого. Бывший владелец «Магнита» построил не только лучший парк в стране, но и едва ли не лучший футбольный стадион на планете. А главное – создал бренд, исправно платит многомиллиардные налоги, которые попадают в бюджет Краснодарского края, и дает тысячам мальчишек возможность попасть в академию клуба (также сверхсовременную). В этой истории есть только один минус: массового притока продолжателей частных футбольных инициатив пока не нашлось. Впрочем, и этому есть объяснение: российский футбол продолжает быть убыточным, хотя ситуация радикально поменялась в лучшую сторону с приходом букмекерских контор в качестве спонсоров как клубов, так и первенства РПЛ. Но среди миллиардеров трудно найти людей, искренне любящих футбол и свой город, как это вышло с Галицким.

    Безусловно, были и другие примеры: тот же махачкалинский «Анжи» Сулеймана Керимова. Вложив гигантские деньги в звездных легионеров, он достиг неплохих результатов, в том числе в еврокубках. Но история быстро закончилась, причем не хеппи-эндом. Сегодня про «Анжи» помнят разве что самые преданные фанаты, поднимая тост за воскрешение клуба. 

    Одним из последних примеров вложения частных денег в футбол стал Андрей Чайка, создавший профессиональный клуб не где-то, а в селе Песчанокопское Ростовской области. У клуба «Чайка» уже есть небольшой стадион, и главное – интерес со стороны местных жителей и перспективы.

    Понятно, что решить эту наболевшую проблему может только государство, которому нынче откровенно не до спонсирования профессиональных клубов. Но как скоро в России настанет эпоха частных клубов – большой вопрос. 

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