Золото эмигрирует из США и Великобритании

Геополитические риски все больше бьют по финансовым системам западных стран. В надежде стать ключевым выгодоприобретателем международной турбулентности США, Великобритания и финансовые центры поменьше могут упустить из вида риски, связанные с проблемой утраты доверия.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на опрос американской инвесткомпании Invesco, сформировалась устойчивая тенденция по возвращению золотых резервов из хранилищ в западных странах на территории государств, которым эти резервы принадлежат. Данные исследования говорят о том, что 68% организаций, включающих центральные банки и суверенные фонды, хранят золотые запасы у себя. В 2020 году таких организаций было только 50%. Физическое перемещение золота связано с рисками его безопасности, а среди основных причин усиления этого тренда называется заморозка части российских золотовалютных резервов в 2022 году.

Тенденция примечательна по нескольким причинам. Главная из них лежит в плоскости характера рисков, связанных с хранением золота. Если, например, главным поводом для снижения вложений в американский госдолг для ряда стран является ожидание рецессии в США и серьезных проблем в американской экономике, то в случае с возвращением золота все намного прозаичнее – у стран незападного блока растут подозрения, что золото могут просто не отдать. Иными словами, здесь не про упущенную выгоду, скажем, из-за низкой доходности казначейских бумаг, или диверсификацию вложений, а о банальном пиратстве под благородным предлогом недостаточности демократии, защиты прав человека или агрессивной внешней политики.

Здесь стоит вспомнить горький опыт французов, которые с началом Второй мировой войны вывезли большую часть своего золотого запаса в США. Но запросив золото назад по завершении войны, президент Шарль де Голль получил отказ – вместо половины золота ему была предложена американская резаная бумага, которая после отказа от золотого стандарта успешно насаждалась как альтернативный резервный инструмент. Не мытьем, так катаньем де Голль планомерно возвращал золото из США вплоть до своей вынужденной отставки в 1968 году. А груженные американским долларом французские корабли, отправленные обратно в Нью-Йорк, стали притчей во языцех в мире финансов. Сегодня Франция – одна из немногих европейских стран, которая все свое золото хранит у себя.

И все же, несмотря на бунт де Голля, многие страны мира до сих пор предпочитали хранить золото за рубежом. Основными центрами хранения стали США и Великобритания. Объяснялось это не столько надежностью хранилищ Форт-Нокса в Кентукки или неприступностью Банка Англии, сколько соображениями финансового плана. Именно США и Великобритания продолжают оставаться главными финансовыми центрами мира. Международное кредитование осуществляется посредством их финансовых институтов и в их же валютах, прежде всего – в долларе. И часто залогом по крупным межгосударственным кредитам является золото. С тем, чтобы не перемещать сверхдорогое залоговое имущество за тысячи километров по морю и суше с риском его утраты, с целью упрощенной организации «золотых свопов» многие страны изначально и хранят золото у потенциального кредитора.

Роль США и Великобритании как мировых финансовых центров в долгосрочной перспективе может значительно снизиться. На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.

Впрочем, есть одно веское «но». Можно с большой долей уверенности предположить, что снижение доли хранимого в странах Запада физического металла снижается преимущественно за счет «нового» золота, то есть добытого недавно и оставленного на хранение у себя. Речь идет, прежде всего, о странах, которые обладают весомыми золотыми запасами и при этом являются крупными добытчиками золота. Например, о Китае и России, которые занимают, соответственно, первую и вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей желтого металла. А вот со «старым» золотом не все так очевидно.

Показательный и тревожный случай произошел в 2009 году, когда Китай решил проверить партию золотых слитков, отправленных из США в Поднебесную. Все полученные слитки оказались поддельными: они были сделаны из вольфрама (имеет одинаковый с золотом вес) и покрыты позолотой. Что важно – отправителем золота было американское казначейство, что свидетельствует о махинациях с золотом на государственном уровне. Сомнения тем более велики с учетом того, что аудит золотых запасов США никогда не проводился.

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Махинации с золотом – довольно распространенная практика. Известны случаи, когда и китайские ювелирные компании предоставляли в качестве кредитных залогов фальшивое золото. Этим случаям не придавалось большого значения до тех пор, пока система, функционирующая на доверии, в целом работала. Но в условиях масштабного геополитического кризиса нынешних дней говорить о доверии не приходится. А значит, мы в начале большого бракоразводного процесса с нынешней мировой финансовой системой, в которой дележка совместного и хранимого друг у друга имущества, включая золото, может быть долгим и очень болезненным процессом.