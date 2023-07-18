Золото эмигрирует из США и Великобритании

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18 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам

Россия разочаровалась в зерновой сделке ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС
Зерновой сделки больше не будет. Россия ставит точку в этом вопросе. Однако для экспорта российских зерновых и доходов бюджета это не очень печальные новости. Более того, эта сделка изначально приносила России только ущерб, считают в Российском зерновом союзе. Почему отказ от зерновой сделки может оказаться даже выгодным нашим экспортерам? Подробности...
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Киев ударил по Крымскому мосту в результате коварного плана

ВСУ вновь попытались разрушить Крымский мост Следственный комитет РФ
Украина предприняла террористическую атаку по Крымскому мосту. В результате удара погибли два человека – родители девочки, получившей серьезные травмы. Автодорожное полотно моста получило повреждения и требует ремонта. До этого беспилотники ВСУ атаковали Севастополь. Как взаимосвязаны эти нападения и что необходимо сделать ВС РФ для предотвращения подобных ситуаций в будущем? Подробности...
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Модернизированный «Петр Великий» отрезвит любого врага России

Крейсер «Петр Великий» служит всего лишь с 1998 года Григорий Сысоев/РИА Новости
Вновь в СМИ попадают утечки о том, что самый мощный надводный корабль ВМФ России – тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» – будет списан после того, как будут закончены работы по модернизации другого такого корабля – «Адмирала Нахимова». Однако есть и другие утечки – о том, что крейсер будет оставлен в составе флота. Официального решения на этот счет нет. А значит, стоит сказать, какой «Петр Великий» и почему Военно-морскому флоту он остро необходим. Подробности...
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В Польше зреет ненависть к Украине

Польский национализм поднимается против Украины Global Look Press/Keystone Press Agency
Польша считается одним из самых близких и энергичных союзников Украины. Варшава неизменно поддерживает наиболее радикальные шаги киевского режима – и казалось бы, настроения польского населения этому полностью соответствуют. Однако в последнее время среди поляков набирает популярность совсем другая, антиукраинская сила, где даже заявляют, что хотят хороших отношений с Россией. Что происходит? Подробности...
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Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
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Золото эмигрирует из США и Великобритании

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше. Подробности...

Участие в Олимпиаде предложат в обмен на отказ от Родины

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Если на приглашение атлетов на Олимпиаду в Париже некая надежда еще есть, то итоговая форма приглашения вряд ли кому-то понравится. Вероятно, спортсменам предложат поучаствовать в Играх в обмен на критику СВО или действующего политического режима, но при этом позволят выступать только под нейтральным флагом и без гимна. Подробности...

Русский этнограф предупреждал о грядущем нацизме

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Миклухо-Маклаю выпало защищать туземные народы в те времена, когда дорогу к «тотальному господству зла» прокладывали англичане. Сейчас, когда евгенику и нацизм возрождают американцы, его предостережения как никогда актуальны. Подробности...
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Конец зерновой сделки

«Барби» поссорила Китай и Вьетнам

США против «русской партии» Сербии

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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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Итальянский художник нарисовал в Мариуполе мурал в поддержку детей Донбасса

Уличный художник из Неаполя Йорит (настоящее имя Чиро Черулло) нарисовал в Мариуполе мурал – плачущую девочку – для поддержки жителей новых регионов России. «Сопротивление, которое нам следовало поддержать, в Донбассе против режима Киева» – так автор прокомментировал идею рисунка
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Золото эмигрирует из США и Великобритании

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    18 июля 2023, 11:18

    Геополитические риски все больше бьют по финансовым системам западных стран. В надежде стать ключевым выгодоприобретателем международной турбулентности США, Великобритания и финансовые центры поменьше могут упустить из вида риски, связанные с проблемой утраты доверия.

    По данным агентства Reuters, которое ссылается на опрос американской инвесткомпании Invesco, сформировалась устойчивая тенденция по возвращению золотых резервов из хранилищ в западных странах на территории государств, которым эти резервы принадлежат. Данные исследования говорят о том, что 68% организаций, включающих центральные банки и суверенные фонды, хранят золотые запасы у себя. В 2020 году таких организаций было только 50%. Физическое перемещение золота связано с рисками его безопасности, а среди основных причин усиления этого тренда называется заморозка части российских золотовалютных резервов в 2022 году.

    Тенденция примечательна по нескольким причинам. Главная из них лежит в плоскости характера рисков, связанных с хранением золота. Если, например, главным поводом для снижения вложений в американский госдолг для ряда стран является ожидание рецессии в США и серьезных проблем в американской экономике, то в случае с возвращением золота все намного прозаичнее – у стран незападного блока растут подозрения, что золото могут просто не отдать. Иными словами, здесь не про упущенную выгоду, скажем, из-за низкой доходности казначейских бумаг, или диверсификацию вложений, а о банальном пиратстве под благородным предлогом недостаточности демократии, защиты прав человека или агрессивной внешней политики.

    Здесь стоит вспомнить горький опыт французов, которые с началом Второй мировой войны вывезли большую часть своего золотого запаса в США. Но запросив золото назад по завершении войны, президент Шарль де Голль получил отказ – вместо половины золота ему была предложена американская резаная бумага, которая после отказа от золотого стандарта успешно насаждалась как альтернативный резервный инструмент. Не мытьем, так катаньем де Голль планомерно возвращал золото из США вплоть до своей вынужденной отставки в 1968 году. А груженные американским долларом французские корабли, отправленные обратно в Нью-Йорк, стали притчей во языцех в мире финансов. Сегодня Франция – одна из немногих европейских стран, которая все свое золото хранит у себя.

    И все же, несмотря на бунт де Голля, многие страны мира до сих пор предпочитали хранить золото за рубежом. Основными центрами хранения стали США и Великобритания. Объяснялось это не столько надежностью хранилищ Форт-Нокса в Кентукки или неприступностью Банка Англии, сколько соображениями финансового плана. Именно США и Великобритания продолжают оставаться главными финансовыми центрами мира. Международное кредитование осуществляется посредством их финансовых институтов и в их же валютах, прежде всего – в долларе. И часто залогом по крупным межгосударственным кредитам является золото. С тем, чтобы не перемещать сверхдорогое залоговое имущество за тысячи километров по морю и суше с риском его утраты, с целью упрощенной организации «золотых свопов» многие страны изначально и хранят золото у потенциального кредитора.

    Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

    Роль США и Великобритании как мировых финансовых центров в долгосрочной перспективе может значительно снизиться. На роль альтернативных финансовых центров претендуют Китай, ОАЭ и ряд других развивающихся государств, в том числе из разрастающегося БРИКС. Если занимать можно в Шанхае, Гонконге и Дубае, и занимать в юанях и дирхамах, то и поводов хранить золото на Западе остается все меньше.

    Впрочем, есть одно веское «но». Можно с большой долей уверенности предположить, что снижение доли хранимого в странах Запада физического металла снижается преимущественно за счет «нового» золота, то есть добытого недавно и оставленного на хранение у себя. Речь идет, прежде всего, о странах, которые обладают весомыми золотыми запасами и при этом являются крупными добытчиками золота. Например, о Китае и России, которые занимают, соответственно, первую и вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей желтого металла. А вот со «старым» золотом не все так очевидно.

    Показательный и тревожный случай произошел в 2009 году, когда Китай решил проверить партию золотых слитков, отправленных из США в Поднебесную. Все полученные слитки оказались поддельными: они были сделаны из вольфрама (имеет одинаковый с золотом вес) и покрыты позолотой. Что важно – отправителем золота было американское казначейство, что свидетельствует о махинациях с золотом на государственном уровне. Сомнения тем более велики с учетом того, что аудит золотых запасов США никогда не проводился.


    Махинации с золотом – довольно распространенная практика. Известны случаи, когда и китайские ювелирные компании предоставляли в качестве кредитных залогов фальшивое золото. Этим случаям не придавалось большого значения до тех пор, пока система, функционирующая на доверии, в целом работала. Но в условиях масштабного геополитического кризиса нынешних дней говорить о доверии не приходится. А значит, мы в начале большого бракоразводного процесса с нынешней мировой финансовой системой, в которой дележка совместного и хранимого друг у друга имущества, включая золото, может быть долгим и очень болезненным процессом.

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