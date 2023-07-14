Взгляд
14 июля, пятница  |  Последнее обновление — 11:44  |  vz.ru
Разделы

Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией Александр Манзюк/ТАСС
Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

PA Images/Reuters
Министр обороны Британии Бен Уоллес рекомендовал украинскому правительству быть более признательным западным странам. Владимир Зеленский язвительно ответил, что может благодарить главу военного ведомства каждый день, а после записал видео, где говорит спасибо 47 раз. Каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Украине грандиозный советский памятник

Так монумент выглядит в фантазиях киевского режима кадр из видео
Похоже, украинские декоммунизаторы добрались-таки до одного из самых сакральных символов Киева – открытого еще Брежневым монумента Родина-мать. Киевский режим готовится убрать советский герб со щита гигантского памятника и заменить его на украинский тризуб. Почему монумент попросту не снесли целиком? На этот вопрос есть сразу несколько ответов. Подробности...
Перейти в раздел…

Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Око за око» против искусственного интеллекта

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
В чем сила бюрократии, почему она засасывает и перемалывает личность любого человека? В обезличивании. Кто виноват в том, что тысячи штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами, автоматически списываются со счетов невиновных людей? Никто. Подробности...

Как Россия может спутать карты Варшаве

Кирилл Аверьянов
Кирилл Аверьянов, политолог
Вы знаете приказ Бандеры «убейте каждого поляка в возрасте от 16 до 60 лет»? Если не знаете, то вы не являетесь украинистами. А если знаете, то вы согласны с ним или нет? Если согласны, то наша дискуссия закончена. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Перейти в раздел…

Киев требует от Запада ядерную бомбу

Зачем Макрон и Байден поменялись местами

Поворот Эрдогана и облом Зеленского

Перейти в раздел…

Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
Подробности...

Достижения научной и конструкторской мысли показали на выставке «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит масштабная международная промышленная выставка «Иннопром-2023». В этом году в ней принимают участие рекордное количество участников – 700 компаний. Белоруссия впервые выступает в качестве страны-партнера с Национальной экспозицией
Подробности...

Новый сегмент крупнейшего терминала открыт в Домодедово

240 тысяч квадратных метров — такова площадь нового сегмента аэропорта Домодедово, только что введенного в эксплуатацию. Терминал Т2 должен стать крупнейшим в Европе пассажирским терминалом под одной крышей, обслуживание рейсов должно начаться 11 июля.
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каковы итоги саммита НАТО в Вильнюсе для России?
  • Скорее, положительные

  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
Удастся ли Эрдогану добиться вступления Турции в ЕС в обмен на разрешение Анкары вступить Швеции в НАТО?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

  • В недостаточной военной помощи Запада Киеву

  • Другое (напишите в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден поручил подготовить три тысячи резервистов для развертывания в Европе
    Решено закрыть консульское агентство Польши в Смоленске Пентагон указал на главную сложность контрнаступления ВСУ Раскрыты детали согласованного НАТО плана атаки на Россию Госдума запретила россиянам менять пол
    ВС России отразили более десяти атак ВСУ на Донецком направлении ЕК решила ужесточить условия финансовой помощи Киеву Bloomberg сообщило о серьезном кризисе в НАТО из-за поддержки Киева Воспитательницу детского сада казнили в Китае за отравление детей
    ВСУ на фоне провалов начали перегруппировку на Запорожском фронте Кулеба заявил о «некомфортной» реакции лидеров НАТО на предложение Киева по интеграции Либералы посмеялись над фото грустного Зеленского на саммите НАТО Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

    частная военная компания


    Путин: ЧВК «Вагнер» юридически не существует

    саммит НАТО


    Власти США хотели наказать Зеленского за взбесивший Белый дом твит

    флагман Северного флота


    Атомный крейсер «Петр Великий» решили списать

    Видео

    неблагодарная Украина


    Зеленский испортил отношения с ключевым союзником в НАТО

    финансовые системы


    Россия выходит из-под финансовых тисков Запада

    «неуместные слова»


    Финскому министру простят «турецких обезьян»

    обзор прессы


    Западные СМИ: Зеленский на саммите НАТО сыграл роль еврейской бабушки

    за и против


    Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

    Волынская резня


    Юрий Васильев: Во что превращается Украина без России

    обычное враньё


    Игорь Караулов: Telegram стал рынком дутых «инсайдов»

    международный легион


    Игорь Мальцев: Боятся ли русские западных наемников

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Нефтяной союз России и саудитов бесит Запад

    МЭА вбивает клин между Россией и Саудовской Аравией
    		  
    14 июля 2023, 11:20
    Фото: Александр Манзюк/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Саудовская Аравия теряет лидерство в ОПЕК+ и отдает его России, уверяет Международное энергетическое агентство. При этом цены на нефть уже стабилизировались, пишут западные СМИ. Однако в реальности Саудовская Аравия не является жертвой России и идет на сокращение добычи осознанно. Именно потому, что на самом деле до стабилизации нефтяных цен еще может быть далеко.

    Саудовская Аравия, как крупнейший производитель нефти в альянсе ОПЕК+, уступает России лидерство по добыче нефти, заявило МЭА. Королевство Персидского залива в последние месяцы сократило добычу нефти и пожертвовало своей долей рынка в попытке поддержать низкие цены на нефть, которые ударили по его доходам, пишет WSJ.

    Reuters считает, что действия Саудовской Аравии и России уже стабилизировали цены на нефть.

    Нефть марки Brent действительно подросла до 80,56 доллара за баррель. Однако российские эксперты уверены, что говорить о стабилизации цен на нефть еще рано, а МЭА специально пытается настроить Россию и Саудовскую Аравию друг против друга. Западные СМИ хотят представить выгодную, с их политической точки зрения, нефтяную картину.

    В реальности Саудовская Аравия совсем не выступает в данных обстоятельствах как жертва России. «МЭА пытается разжечь противоречия между Россией и Саудовской Аравией, что якобы саудитам приходится жертвовать долей рынка в пользу России. Расчет на то, что саудиты это прочитают и будут переживать на эту тему. А в реальности каждый пытается находить рациональные шаги в текущей ситуации. Саудовской Аравии, конечно, лучше поддержать цены на нефть, сократив часть производства, и выиграть на цене. Иначе цены могут просесть при условии не быстрого восстановления китайской экономики или на фоне опасений глобальной рецессии», – рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    Именно поэтому, кроме общего соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, внутри картеля весной были заключены допсоглашения со стороны отдельных его членов. И недавно Саудовская Аравия и Россия заявили о новых добровольных сокращениях. Саудиты сокращают добычу на 1 млн баррелей в сутки в июле и продлили на август, Россия сначала пошла на сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, а с августа намерена сократить еще экспорт на 0,5 млн баррелей.

    «Это уже такие двусторонние взаимные обязательства России и Саудовской Аравии, на которых МЭА просто пытается спекулировать. Если бы Саудовская Аравия, наоборот, увеличила добычу и вытеснила с рынка Россию, то это, конечно, отвечало бы политическим целям Запада. Но Саудовской Аравии это зачем? Зачем ей так рисковать и обваливать цены?

    Чтобы потом и против Саудовской Аравии применили механизм предельных цен и санкции? Саудовская Аравия играет в свою игру, которая для нее более выгодна», – считает Митрахович.

    Падение цен на нефть невыгодно ни бюджету, ни экономике Саудовской Аравии. Поэтому лучше продавать меньше, но по более высокой цене. «Саудовская Аравия отдает России долю рынка по объемам экспорта, но Россия продает свою нефть с дисконтом и увеличенной стоимостью логистики. Саудиты, наоборот, повысили экспортные цены для Азии и Европы в первом квартале 2023 года и еще раз их поднимают для США, северо-западной Европы и Азии с августа 2023 года, куда они поставляют 60% всех своих экспортных объемов. Поэтому в денежном выражении лидерство по доходам от продажи нефти останется за Саудовской Аравией», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Кроме того, саудиты прекрасно понимают, что эти сокращения добычи не навсегда, они – временные.

    «Если посмотреть на долю России на 2024 год по соглашению, то ее доля будет ниже, чем доля Саудовской Аравии. При условии, что Саудовская Аравия прекратит сокращение добычи, которое анонсировала. Поэтому разговоры о том, что Россия съедает долю саудитов – это политические манипуляции, которыми МЭА, Reuters, Bloomberg и прочие с удовольствием занимаются»,

    – отмечает Митрахович.

    А о стабилизации рынка нефти можно будет говорить лишь тогда, когда добыча стабилизируется, и не надо будет ее вынужденно сокращать, как сейчас, а цены на нефть Brent будут выше 80 долларов за баррель, так как ранее страны ОПЕК+ говорили о комфортной для них стоимости нефти около 90 долларов, добавляет Чернов.

    Прогнозы по нефти давать в текущих условиях сложно. «Если цены будут падать в течение нескольких месяцев подряд в силу разных обстоятельств, то, возможно, ближе к осени или осенью мы услышим о новых сокращениях в рамках ОПЕК+. Это может быть даже не продление текущих ограничений, а новое соглашение», – не исключает Митрахович. Такое возможно, если экономика Китая будет восстанавливаться не так быстро, как хотелось бы. Либо грянет глобальная рецессия, которая убьет спрос на черное золото.

    Чернов считает, что Россия и Саудовская Аравия не будут спешить сразу после августа отменять свои ограничения, так как в августе цены должны лишь только закрепиться выше 80 долларов за баррель и начать стабилизироваться.

    «Полагаю, что отменять ограничения они начнут лишь тогда, когда стоимость Brent стабилизируется возле 90 долларов за баррель, или когда увидят увеличение мирового спроса на нефть выше объемов ее предложения на рынке»,

    – полагает экономист.

    Чернов ожидает, что экономика Китая все же начнет восстанавливаться во втором полугодии, поэтому в третьем квартале у стоимости нефти марки Brent есть все шансы закрепиться в диапазоне 80-87 долларов за баррель, а в четвертом квартале 2023 года перейти в диапазон торгов 86-98 долларов за баррель Brent.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •