«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

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7 июня, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Европа получила непредсказуемый рынок газа

Новая модель газового рынка дорого обходится Европе Стрингер/РИА Новости
Европейцы столкнулись с бешеными американскими гонками на газовом рынке. Цены на газ скачут туда-сюда не только в течение года, но и в течение нескольких месяцев, недель и даже за один день. На этой неделе случился очередной всплеск: цена за один день упала на 25%, а на следующий день подросла на 10%. Что происходит на европейском газовом рынке?  Подробности...
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Подрывом Каховской ГЭС Украина ввела запасной план контрнаступления

Уничтожение Каховской ГЭС было выгодно только одной Украине IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press
Владимир Зеленский обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС. По его словам, взорвать ГЭС извне нереально, поэтому она была заминирована. Однако объективные данные мониторинга и бахвальство украинских военных в интервью западным СМИ указывают на то, что ВСУ месяцами делали все для разрушения ГЭС. Какие еще доказательства указывают на это?  Подробности...
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Зачем России две новых армии

Россия активно формирует новые войсковые части и системы управления ими Алексей Куденко/РИА Новости
До конца года Минобороны создаст два военных округа, две армии и Азовский военно-морской район. Постановка таких масштабных задач указывает на то, что Россия готовится к длительному периоду противостояния с НАТО и возникновению новых точек напряженности, выходящих далеко за пределы СВО. В чем заключается специфика создаваемых воинских соединений и какие усилия для этого потребуются?  Подробности...
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Украина превратилась в страну стариков

На Украине пенсионеров скоро будет в два раза больше, чем работающих Zuma/ТАСС
Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Ситуация с низкой рождаемостью усугубилась после того, как с началом СВО страну покинули миллионы человек. Если в 1991 году численность населения составляла 52 млн человек, то сейчас – 29 миллионов. Однако и эта цифра, по мнению экспертов, является чрезвычайно оптимистичной.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства. Подробности...

Большой брат следит за тобой, сидя у тебя в кармане

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Для обычного человека тут уместно простое сознание того, что ничто из того, что вы не хотели бы демонстрировать посторонним, не должно попадать ни в какие электронные устройства. Если это что-то потенциально более опасное, чем фотографии любимой собаки, этого не должно быть в телефоне. Подробности...

Китай и Россия готовы вытеснить США и Европу из Центральной Азии

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
За влияние в Центральной Азии борются отнюдь не только Китай и Россия. Если за Китаем можно условно закрепить роль крупнейшего кредитора, за Россией – крупнейшего торгового партнера, то Евросоюз – это крупнейший инвестор, а США и Турция оказывают мощнейшее политическое влияние. Подробности...
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ФБР ведет дело против Байдена

Неовласовцы в Новой Таволжанке

Кому нужен украинский язык в России

Обсуждение: 9 комментариев
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
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    «Разорванная в клочья» российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    7 июня 2023, 12:04

    То, что с «разрыванием в клочья» российской экономики у него не сложилось, Запад в целом уже осознал (отдельных политиков, продолжающих нести своим согражданам идейно выверенную чушь, в расчет не берем). Однако теперь ему предстоит перейти на новую стадию принятия – того факта, что беспрецедентный по жесткости санкционный режим не просто не повредил, а пошел нашей стране на пользу.

    Открыто проговаривать подобную возмутительную ересь пока решаются, разумеется, немногие, но мировые деловые СМИ все чаще пишут о впечатляющих успехах экономики России. Тем более, что писать действительно есть о чем. Статистика сообщает, что промышленное производство бьет все рекорды. Отечественная промышленность успешно преодолела как ковидный кризис, так и прошлогодний санкционный шторм, причем, что характерно, обрабатывающий сектор демонстрирует лучшие результаты, чем сырьевой.

    О впечатляюще оптимистичных тенденциях в российском производственном секторе на днях написал Reuters: тринадцать месяцев подряд рост бизнес-активности, стремительное увеличение объема производства и новых заказов, самые быстрые за два десятилетия темпы роста занятости. Кстати, в последнем некоторые – и не только иностранные – эксперты видят и проблемы: в апреле в стране зафиксирован исторический минимум безработицы – 3,3%, и это, мол, не очень хорошо, поскольку свидетельствует, среди прочего, об остром дефиците рабочей силы. Позитивные тенденции в экономике непосредственным образом влияют и на общество – после достаточно длительного периода снижения пошел рост реальных доходов населения.

    В общем, России действительно есть чем гордиться, особенно учитывая обстоятельства, в которых страна демонстрирует эти достижения.

    Но, пожалуй, самый интересный аспект как в отечественной экономике, так и в нашем противостоянии с Западом отметил Economist, причем там очевидно сами не поняли, что именно значит опубликованный ими факт. Издание провело исследование, попытавшись оценить финансовые затраты России на проведение СВО – и по его подсчетам речь идет о сумме в 67 млрд долларов в год, что составляет около 3% национального ВВП. А еще важнее другое: Economist прямо написал, что эта сумма мизерна по историческим меркам, и привел впечатляющий пример – в ходе Великой Отечественной войны Советский Союз тратил на военные нужды 61% ВВП (а США, кстати, около 50%).

    Фото: Эрик Романенко/ТАСС

    И вот тут зарыта главная собака. Между победой и выигрышем есть разница, многими не осознаваемая, но чрезвычайно существенная. СССР стал победителем во Второй мировой, но главный выигрыш в ней получил вовсе не он. Более того, наша страна заплатила такую огромную цену за эту победу, что некоторые последствия – например, демографические – отзываются до сих пор. Про экономику и говорить не приходится: пока Советский Союз очередным мобилизационным рывком восстанавливал страну из руин и выдерживал жесточайшую конкурентную гонку в ключевых отраслях (вроде космоса или ядерных технологий), наши геополитические противники, снявшие самые жирные сливки с выигрыша, имели возможность развиваться равномерно во всех сферах.

    Итог известен: к 1980-м годам разрыв в уровне и качестве жизни людей в СССР и на Западе оказался просто вопиющим, что сыграло свою роль в судьбе Советского Союза. Конечно, к такому результату приложила свою недостаточно гибкую руку и советская власть, но главные причины той пропасти в образах жизни по обе стороны железного занавеса – именно в итогах Второй мировой, которая обошлась нашей стране катастрофически дорого.

    Вот только выбора у наших предков не было – и тут надо отдать должное злому гению коллективного Запада, который тогда, более 80 лет назад, смог создать условия и навязать Советскому Союзу войну на выживание с запредельно высокой ценой.


    И именно в этом с треском проваливается на глазах всего мира современный Запад, ведь в нынешнем противостоянии российская экономика была, есть и будет его главной целью. Что абсолютно логично: как победить ядерную державу, которая способна нанести по вам военный удар с гарантированно неприемлемым ущербом? Экономика – очевидный выбор. В лучшем – для Запада – случае под санкционным ударом российская экономика просто бы рухнула, погребя под собой и государство. Но в принципе его бы устроил и менее радикальный вариант – например, превращение России и ее экономики в вариацию Северной Кореи, в результате чего геополитическое влияние Москвы и ее участие в глобальных процессах радикально снизилось бы.

    Вместо этого мы имеем фантастическую совокупность тенденций: с одной стороны, российская экономика демонстрирует впечатляющие успехи, с другой – страна, вновь вовлеченная в экзистенциальный для себя конфликт с Западом, затрачивает на него какие-то поразительно малые силы и средства, а с третьей – обыденная жизнь российского общества подверглась минимальным изменениям (за исключением, конечно, приграничных территорий, оказавшихся под террористическими ударами Киева).

    И это, конечно, огромная неудача Запада, грозящая стать для него фатальной. То, что русские умеют воевать, там все, кому положено, знают и помнят. Но исторически мы часто проигрывали в экономике и просто в смысле благополучной обыденности, качества повседневной жизни людей. Так что неудивительно, что Запад вновь сделал на это ставку, казавшуюся беспроигрышной.

    Однако выяснилось, что и в эту игру Россия играть научилась.

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