Китай борется за сохранение экономического чуда

Запад надеется на закат китайской экономики

Китайская экономика разочаровывает экономистов. Они ожидали бурный рост после отмены ковидных ограничений, а теперь ждут конца китайского экономического чуда. Почему китайцы стали меньше тратить, что за структурные проблемы тянут китайскую экономику вниз и какое влияние это оказывает на другие экономики, а также на нефть и металлы?

В прошлом 2022 году экономика Китая уже не дотянула до цели в 5,5%, и ВВП страны вырос лишь на 3%. Для понимания: в 2021 году экономика Китая выросла на 8,1%, а до этого были еще более высокие показатели.

Однако провал 2022 года списали на политику нулевого ковида, поэтому ее отмена в 2023 года создала воодушевленные ожидания по быстрому восстановлению китайской экономики. Мировая экономика очень надеялась на Китай, который должен был подтянуть спрос на сырье вместе с ценами на него, а также в целом подтянуть мировую экономику. Ведь это одна из крупнейших экономик мира. И сначала все шло, как надо, но данные за апрель напугали экономистов. Как-то очень быстро показатели китайской экономики начали показывать замедление. Эпоха быстрого роста в Китае закончилась, констатировали экономисты Bloomberg.

«Весь первый квартал 2023 года китайская экономика росла лучше ожиданий. Проблемы начались в мае, когда мы начали постепенно узнавать экономические данные КНР за апрель. Сначала апрельский индекс PMI оказался ниже 50, а затем вышли данные, которые показали существенное сокращение импорта, в том числе ресурсов. Инвесторам также не понравились практически нулевая инфляции, очень низкие объемы кредитования и не такой высокий рост розничных продаж в апреле, как ожидалось», – рассказывает Роман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global.

Что же произошло с китайской экономикой? Что же тянет ее назад и не дает развиваться? Во-первых, разочаровывает спад потребительской активности: сначала китайцы действительно стали больше ходить в рестораны и путешествовать, чего долго не могли делать. Но этот ажиотаж начинает спадать, и китайцы начинают снова экономить.

По словам Лукьянчикова,

китайцы стали меньше потреблять из-за страха потерять работу, так как рецессия в западных странах приводит к снижению спроса на китайский экспорт, в результате чего уменьшается загруженность китайских заводов, на которых работает большинство китайского населения.

«В конце концов обычный китайский рабочий не видит роста зарплат и предпочитает экономить «на всякий случай», особенно после многократных, длительных и порой неожиданных локдаунов во время пандемии коронавируса в КНР», – добавляет он.

Бум на рынке недвижимости и чрезмерные инвестиции, которые подпитывают экономический рост более десяти лет, закончились. Здесь накопились огромные долги. Это одна из многочисленных структурных проблем страны. Однако власти Китая намерены действовать и планируют оживить рынок недвижимости: они объявили, что разрабатывают новые меры поддержки, в частности, может быть снижен первоначальный ипотечный взнос и другое.

На эту тему

На фоне текущих экономических данных, экономисты вспомнили про фундаментальные проблемы Китая, которых на самом деле довольно много. В числе структурных проблем Китая, которые называет экономист, зависимость страны от экспорта, который может снижаться из-за рецессии основных торговых партнеров США и ЕС. В Китае более дорогая рабочая сила по сравнению с остальными странами Южной и Юго-Восточной Азии. «Производственный рабочий в Таиланде согласен получать на 40% меньше, чем китайский коллега, а в Индии труд работника такой же квалификации будет стоить на 80% дешевле, чем в Китае», – говорит Лукьянчиков. Отсюда падение иностранных инвестиций в китайскую экономику. Никуда не делась и демографическая проблема – население сокращается и стареет, рабочих рук будет не хватать.

Еще одна важная долгосрочная проблема Поднебесной – быстрорастущий долг как самого государства, так и корпоративного сектора. «Проблема заключается в том, что значительную часть инвестиций осуществляет госсектор, который заметно менее эффективен, чем китайский частный бизнес. Госсектор владеет почти 40% активов страны, но производит только около 25% ВВП. Вместо интенсивного развития госкомпании выбирают более легкий экстенсивный путь, который для достижения необходимого экономического роста требует куда больших инвестиций – а значит, и заимствований», – объясняет аналитик Freedom Finance Global.

По его мнению, все эти проблемы приближают Китай к «ловушке среднего дохода». «Единственным известным способом для преодоления этой «ловушки» являются серьезные институциональных преобразования (независимый суд и свободные СМИ, децентрализация политической власти и т.д.). Именно эти шаги позволили Японии, Южной Корее и Тайваню преодолеть «ловушку среднего дохода» и превратиться в высокоразвитые страны. А большинство стран, которые отказались от таких реформ в итоге попрощались и с высоким экономическим ростом. Если Китай не повторит путь своих успешных соседей, то на его место придут пока менее успешные, но уже подающие надежды Индия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Филиппины», – считает Лукьянчиков.

Некоторые западные экономисты считают, что вместо роста на 6-8% в год, как было и в прошлом году, китайская экономика придет к росту всего на 2% или 3% в последующих годах. Кажется, что рост на 2-3% это совсем неплохо, и такому росту позавидуют многие западные экономики, где либо стагнация, либо рецессия.

Однако, учитывая масштаб китайской экономики в мировом разрезе, а она даже превосходит американскую экономику по ВВП по ППС, снижение темпов роста с 6-8% до 2-3% – это ощутимый удар по самому Китаю, его торговым партнерам и в целом по мировой экономике.

Каждый дополнительный 1% роста экономики КНР приводит к росту остальных экономик на 0,3% (подсчеты МВФ), поэтому влияние Китая на мировую экономическую ситуацию сложно переоценить,

говорит Лукьянчиков. По его словам, в первую очередь от замедления китайской экономики пострадают его ближайшие соседи – Южная Корея, Тайвань, Юго-Восточная Азия и Австралия.

Пострадает также рынок энергоресурсов. Цены на нефть сразу пошли вниз, как только вышли не очень хорошие данные по Китаю. А после объявления китайскими властями поддержки рынку недвижимости цены на нефть сразу немного подросли. Китай – главный потребитель этого товара, и проблемы в китайской экономике моментально отражаются на спросе на нефть, и далее – на ее цене. И в этом плане для России, которая наращивает экспорт нефти и газа в Поднебесную, и вообще китайская экономика – крупнейший потребитель российского сырья, выгоден экономически сильный и быстрорастущий Китай.

«Еще сильнее рискуют снизиться цены на металлы, ведь экономика КНР потребляет около 60% мировой добычи железной руды и около 50% мирового производства рафинированной меди, никеля и цинка»,

– отмечает Лукьянчиков.

«Пока мы ожидаем роста китайской экономики в 2023 году на 5,5%, что выше официальной цели правительства в 5%. Проблема в том, что снижение темпов роста ВВП может не только продолжиться, но и ускориться в последующие годы – например, МВФ предрекает рост китайской экономики менее чем на 4% в год уже к 2026 году», – говорит Лукьянчиков. Желающих вкладываться в падающую экономику будет становится в разы меньше. Без продолжения экономического чуда у Китая не будет сил дальше соперничать, и побеждать своего главного конкурента – США. И это не только экономическое противостояние, это борьба за глобальную власть и влияние, которые обеспечат долгосрочное процветание победившей стране.