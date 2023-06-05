Китай борется за сохранение экономического чуда

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5 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Украина подставила своих польских союзников

Польских крестьян разоряют украинские конкуренты Beata Zawrzel/Reuters
В понедельник, 5 июня, истекает срок введенных Еврокомиссией ограничений на ввоз украинского зерна в страны Восточной Европы. Украина боится, что эмбарго будет продлено, а украинские крестьяне понесут «миллиарды долларов» убытков. Однако в реальности гигантские убытки несут соседи Украины – и это уже названо «убийством польского сельского хозяйства». Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Варшава может предъявить волынский счет Киеву

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Накануне 80-й годовщины начала Волынской резни в Варшаве опять заговорили об извинениях Киева за действия украинских националистов. Но странно ожидать этого от духовных наследников Бандеры. Подробности...

«Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Культурно-историческая роль иконы «Троица» Рублева в воплощении идеи Святой Руси. В этом смысле икона равноценна, как символ, Киево-Печерской лавре и Киеву, которые пока не являются российскими. Подробности...
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Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
4 июня 1916 года Юго-Западный фронт под командованием генерала Алексея Брусилова начал наносить серию ударов по австро-венграм. Предприятие имело неожиданный для многих успех – позиционный фронт был прорван. По меркам Первой мировой это было довольно редким явлением. Но это было только началом дела. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

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Выгоды США от конфликта на Украине

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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    Китай борется за сохранение экономического чуда

    Запад надеется на закат китайской экономики
    Китайская экономика удивляет
    		  
    5 июня 2023, 11:40
    Фото: imago stock&people/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Китайская экономика разочаровывает экономистов. Они ожидали бурный рост после отмены ковидных ограничений, а теперь ждут конца китайского экономического чуда. Почему китайцы стали меньше тратить, что за структурные проблемы тянут китайскую экономику вниз и какое влияние это оказывает на другие экономики, а также на нефть и металлы?

    В прошлом 2022 году экономика Китая уже не дотянула до цели в 5,5%, и ВВП страны вырос лишь на 3%. Для понимания: в 2021 году экономика Китая выросла на 8,1%, а до этого были еще более высокие показатели.

    Однако провал 2022 года списали на политику нулевого ковида, поэтому ее отмена в 2023 года создала воодушевленные ожидания по быстрому восстановлению китайской экономики. Мировая экономика очень надеялась на Китай, который должен был подтянуть спрос на сырье вместе с ценами на него, а также в целом подтянуть мировую экономику. Ведь это одна из крупнейших экономик мира. И сначала все шло, как надо, но данные за апрель напугали экономистов. Как-то очень быстро показатели китайской экономики начали показывать замедление. Эпоха быстрого роста в Китае закончилась, констатировали экономисты Bloomberg.

    «Весь первый квартал 2023 года китайская экономика росла лучше ожиданий. Проблемы начались в мае, когда мы начали постепенно узнавать экономические данные КНР за апрель. Сначала апрельский индекс PMI оказался ниже 50, а затем вышли данные, которые показали существенное сокращение импорта, в том числе ресурсов. Инвесторам также не понравились практически нулевая инфляции, очень низкие объемы кредитования и не такой высокий рост розничных продаж в апреле, как ожидалось», – рассказывает Роман Лукьянчиков, аналитик Freedom Finance Global.

    Что же произошло с китайской экономикой? Что же тянет ее назад и не дает развиваться? Во-первых, разочаровывает спад потребительской активности: сначала китайцы действительно стали больше ходить в рестораны и путешествовать, чего долго не могли делать. Но этот ажиотаж начинает спадать, и китайцы начинают снова экономить.  

    По словам Лукьянчикова,

    китайцы стали меньше потреблять из-за страха потерять работу, так как рецессия в западных странах приводит к снижению спроса на китайский экспорт, в результате чего уменьшается загруженность китайских заводов, на которых работает большинство китайского населения.

    «В конце концов обычный китайский рабочий не видит роста зарплат и предпочитает экономить «на всякий случай», особенно после многократных, длительных и порой неожиданных локдаунов во время пандемии коронавируса в КНР», – добавляет он.

    Бум на рынке недвижимости и чрезмерные инвестиции, которые подпитывают экономический рост более десяти лет, закончились. Здесь накопились огромные долги. Это одна из многочисленных структурных проблем страны. Однако власти Китая намерены действовать и планируют оживить рынок недвижимости: они объявили, что разрабатывают новые меры поддержки, в частности, может быть снижен первоначальный ипотечный взнос и другое.

    На фоне текущих экономических данных, экономисты вспомнили про фундаментальные проблемы Китая, которых на самом деле довольно много. В числе структурных проблем Китая, которые называет экономист, зависимость страны от экспорта, который может снижаться из-за рецессии основных торговых партнеров США и ЕС. В Китае более дорогая рабочая сила по сравнению с остальными странами Южной и Юго-Восточной Азии. «Производственный рабочий в Таиланде согласен получать на 40% меньше, чем китайский коллега, а в Индии труд работника такой же квалификации будет стоить на 80% дешевле, чем в Китае», – говорит Лукьянчиков. Отсюда падение иностранных инвестиций в китайскую экономику. Никуда не делась и демографическая проблема – население сокращается и стареет, рабочих рук будет не хватать.

    Еще одна важная долгосрочная проблема Поднебесной – быстрорастущий долг как самого государства, так и корпоративного сектора. «Проблема заключается в том, что значительную часть инвестиций осуществляет госсектор, который заметно менее эффективен, чем китайский частный бизнес. Госсектор владеет почти 40% активов страны, но производит только около 25% ВВП. Вместо интенсивного развития госкомпании выбирают более легкий экстенсивный путь, который для достижения необходимого экономического роста требует куда больших инвестиций – а значит, и заимствований», – объясняет аналитик Freedom Finance Global.

    По его мнению, все эти проблемы приближают Китай к «ловушке среднего дохода». «Единственным известным способом для преодоления этой «ловушки» являются серьезные институциональных преобразования (независимый суд и свободные СМИ, децентрализация политической власти и т.д.). Именно эти шаги позволили Японии, Южной Корее и Тайваню преодолеть «ловушку среднего дохода» и превратиться в высокоразвитые страны. А большинство стран, которые отказались от таких реформ в итоге попрощались и с высоким экономическим ростом. Если Китай не повторит путь своих успешных соседей, то на его место придут пока менее успешные, но уже подающие надежды Индия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Филиппины», – считает Лукьянчиков.

    Некоторые западные экономисты считают, что вместо роста на 6-8% в год, как было и в прошлом году, китайская экономика придет к росту всего на 2% или 3% в последующих годах. Кажется, что рост на 2-3% это совсем неплохо, и такому росту позавидуют многие западные экономики, где либо стагнация, либо рецессия.

    Однако, учитывая масштаб китайской экономики в мировом разрезе, а она даже превосходит американскую экономику по ВВП по ППС, снижение темпов роста с 6-8% до 2-3% – это ощутимый удар по самому Китаю, его торговым партнерам и в целом по мировой экономике.

    Каждый дополнительный 1% роста экономики КНР приводит к росту остальных экономик на 0,3% (подсчеты МВФ), поэтому влияние Китая на мировую экономическую ситуацию сложно переоценить,

    говорит Лукьянчиков. По его словам, в первую очередь от замедления китайской экономики пострадают его ближайшие соседи – Южная Корея, Тайвань, Юго-Восточная Азия и Австралия.

    Пострадает также рынок энергоресурсов. Цены на нефть сразу пошли вниз, как только вышли не очень хорошие данные по Китаю. А после объявления китайскими властями поддержки рынку недвижимости цены на нефть сразу немного подросли. Китай – главный потребитель этого товара, и проблемы в китайской экономике моментально отражаются на спросе на нефть, и далее – на ее цене. И в этом плане для России, которая наращивает экспорт нефти и газа в Поднебесную, и вообще китайская экономика – крупнейший потребитель российского сырья, выгоден экономически сильный и быстрорастущий Китай.  

    «Еще сильнее рискуют снизиться цены на металлы, ведь экономика КНР потребляет около 60% мировой добычи железной руды и около 50% мирового производства рафинированной меди, никеля и цинка»,

    – отмечает Лукьянчиков.

    «Пока мы ожидаем роста китайской экономики в 2023 году на 5,5%, что выше официальной цели правительства в 5%. Проблема в том, что снижение темпов роста ВВП может не только продолжиться, но и ускориться в последующие годы – например, МВФ предрекает рост китайской экономики менее чем на 4% в год уже к 2026 году», – говорит Лукьянчиков. Желающих вкладываться в падающую экономику будет становится в разы меньше. Без продолжения экономического чуда у Китая не будет сил дальше соперничать, и побеждать своего главного конкурента – США. И это не только экономическое противостояние, это борьба за глобальную власть и влияние, которые обеспечат долгосрочное процветание победившей стране.
     
     
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