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30 мая, вторник  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все шестьдесят лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Китайский мирный план приучает Запад принять неизбежное

Ситуация на поле боя по-прежнему является определяющей для мирных переговоров Константин Михальчевский/РИА Новости
«На Западе появляется информация о готовности обсуждать вероятность закрепления за Россией некоторых бывших территорий Украины». Такими словами политологи оценивают результаты масштабного турне китайского дипломата Ли Хуэя по странам Европы. По ряду утечек, позиция Китая отчасти соответствует ожиданиям России, но отчасти все-таки не совсем. Почему Москва тем не менее поддерживает китайскую инициативу, касающуюся разрешения украинского кризиса? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
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Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
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    Китайская экономика заставляет американцев отступать

    Китайская платежная система подминает американскую Visa
    		   
    30 мая 2023, 09:00
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Ольга Самофалова

    Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все шестьдесят лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России?

    Китайская платежная система UnionPay впервые заняла первое место на рынке дебетовых карт вместо Visa, заняв 40,03% против 38,78% у американской платежной системы, следует из исследования международной компании Nilson Report. Тогда как в 2011 году доля Visa на рынке составляла 80%. То есть за двенадцать лет ее доля на рынке упала в два раза, тогда как доля UnionPay за это же время наоборот выросла – фактически с нуля до около 40,03%.

    В 2021 году UnionPay уже вплотную подошла к американской платежной системе, и отставала от американцев менее чем на один процент. А прошлый год стал переломным: китайской платежной системе, наконец, удалось обойти конкурента.

    Объем операций по картам UnionPay составили 16,227 млрд долларов против 14,109 млрд долларов по американской платежной системе. Транзакции Visa с использованием именно дебетовых карт достигли 63,91% от всех платежей, и здесь доля UnionPay тоже выше – 75,12%.

    Что касается MasterCard, то эта платежная система уже давно в аутсайдерах. В 2021-2022 годах доля ее дебетовых карт упала почти на 18,5%, с 39,53% до 21,19%.

    Как же китайской платежной системе UnionPay, созданной только в 2002 году, удалось пройти такой стремительный путь от никем неизвестной платежной системы до лидера рынка, и победить старожил  – американскую Visa, история которой насчитывает более 60 лет? Причин успеха несколько.

    «Во-первых, Китай является страной с самой большой численностью населения в мире. Китайские власти обязали всех китайцев перейти на расчеты по национальной карте и иметь хотя бы одну карту UnionPay. Поэтому уже менее чем через 10 лет с начала своего существования, в 2010 году, UnionPay заняла первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт. Вслед за этим показателем стало расти количество совершаемых по картам UnionPay операций», – отмечает Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

    Во-вторых, Китай имеет огромные торговые связи с другими странами. Учитывая, что это крупнейшая по объему ВВП по ППС экономика в мире, то карта UnionPay начала активно выпускаться и в других странах.

    «То, что карты UnionPay стали активно приниматься во всем мире дало дополнительный импульс к росту количества и объемов совершаемым операций Свою лепту внесли и китайские туристы, которые с учетом совершаемых ими трат являются желанными гостями во всем мире», – говорит Марков.

    Эксперт отмечает, что на самом деле UnionPay сумела еще до пандемии завоевать свое место под солнцем, и потеснить Visa. Однако в 2021 году американской платежной системе удалось вернуть свои лидирующие позиции в мире. «Обороты китайской UnionPay упали из-за общей настороженности в мире к Китаю, который считается источником пандемии коронавируса. Кроме того, из-за пандемии резко просел международный туризм и деловые поездки, особенно в Китай и из Китая», – объясняет собеседник. Однако по мере стабилизации ситуации с коронавирусом, UnionPay стал наращивать свои обороты.

    Помогли росту операций китайской платежной системы также санкции Запада против России, и уход из России американских платежных систем. Россияне больше не могут пользоваться картами Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками, за рубежом в поездках или при онлайн оплате на зарубежных сайтах. Теперь для операций внутри страны доступна собственная платежная система «Мир», которая получила широкую популярность среди россиян. Однако свободно расплачиваться ей или снимать с нее наличные в любой зарубежной стране не получится из-за санкций.  

    «Альтернативой для россиян стала китайская UnionPay, которую начали активно выпускать многие российские банки. Россияне стали активно использовать эти карты для расчетов за рубежом», – говорит Марков.

    Однако карты UnionPay тоже имеют как свои достоинства, так и свои минусы.

    Согласно данным сайта «Сравни.ру» на март 2023 года, в России карту UnionPay можно открыть в Газпромбанке, Россельхозбанке, ВБРР, Банке Санкт-Петербург, Почта Банке, банке «Русский стандарт», банке «Зенит», Примсоцбанке и в банке «Солидарность». Причем, некоторые банки даже выпускают виртуальную карту китайской платежной системы, то есть без пластикового носителя, и даже карту, которая поддерживается сразу двумя платежными системами – «Мир» и UnionPay (это так называемая кобейджинговую карта).

    Что касается карт китайской платежной системы, выпущенных в России, то условия в разных банках отличаются. Где-то выпуск и обслуживания дороже, но зато снимать наличные дешевле. В других банках с точностью да наоборот. За снятие наличных почти всегда будет комиссия.

    В России расплачиваться картами UnionPay (выпущенными российскими банками) и снимать с них деньги можно почти без ограничений. По крайней мере в самой платежной системе UnionPay уверяют, что в России их карты принимают в 95% POS-терминалов и банкоматов. Если такие карты выпущены зарубежными банками, то в России могут быть проблемы с их использованием.

    «При сохранении текущей геополитической и экономической ситуации в мире, россияне полностью переключатся на UnionPay и не скоро вернутся к картам других систем.

    В настоящее время UnionPay еще не полностью заменила по функционалу американские карты, но, если ситуация продлится, то будет найдено решение всех мешающих этому проблем, и UnionPay займет в России первое место среди платежных карт зарубежных платежных систем», – уверен Марков.

    По данным самой UnionPay, китайские карты работают в 181 стране мира, включая Турцию, Таиланд, ОАЭ, Японию, Сингапур, Вьетнам, Австралию, США. Однако из-за санкций против России, эти карты могут принимать не везде.

    Пока россияне опытным путем узнают, где карты UnionPay, выпущенные российскими банкам, принимают за рубежом, а где с этим могут быть проблемы.

    Российские туристы создали таблицу в Excel, где описывают свой опыт использования российской карты UnionPay в разных странах онлайн и офлайн. Кроме того, телеграм-канал UnionPay в России также создал таблицу, в которой можно проверить, как работает карта UnionPay каждого банка в конкретных странах, магазинах, банкоматах, включая комиссии.

     
     
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