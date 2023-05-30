Китайская экономика заставляет американцев отступать

Китайская платежная система подминает американскую Visa

Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все шестьдесят лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России?

Китайская платежная система UnionPay впервые заняла первое место на рынке дебетовых карт вместо Visa, заняв 40,03% против 38,78% у американской платежной системы, следует из исследования международной компании Nilson Report. Тогда как в 2011 году доля Visa на рынке составляла 80%. То есть за двенадцать лет ее доля на рынке упала в два раза, тогда как доля UnionPay за это же время наоборот выросла – фактически с нуля до около 40,03%.

В 2021 году UnionPay уже вплотную подошла к американской платежной системе, и отставала от американцев менее чем на один процент. А прошлый год стал переломным: китайской платежной системе, наконец, удалось обойти конкурента.

Объем операций по картам UnionPay составили 16,227 млрд долларов против 14,109 млрд долларов по американской платежной системе. Транзакции Visa с использованием именно дебетовых карт достигли 63,91% от всех платежей, и здесь доля UnionPay тоже выше – 75,12%.

Что касается MasterCard, то эта платежная система уже давно в аутсайдерах. В 2021-2022 годах доля ее дебетовых карт упала почти на 18,5%, с 39,53% до 21,19%.

Как же китайской платежной системе UnionPay, созданной только в 2002 году, удалось пройти такой стремительный путь от никем неизвестной платежной системы до лидера рынка, и победить старожил – американскую Visa, история которой насчитывает более 60 лет? Причин успеха несколько.

«Во-первых, Китай является страной с самой большой численностью населения в мире. Китайские власти обязали всех китайцев перейти на расчеты по национальной карте и иметь хотя бы одну карту UnionPay. Поэтому уже менее чем через 10 лет с начала своего существования, в 2010 году, UnionPay заняла первое место в мире по количеству выпущенных пластиковых карт. Вслед за этим показателем стало расти количество совершаемых по картам UnionPay операций», – отмечает Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

Во-вторых, Китай имеет огромные торговые связи с другими странами. Учитывая, что это крупнейшая по объему ВВП по ППС экономика в мире, то карта UnionPay начала активно выпускаться и в других странах.

«То, что карты UnionPay стали активно приниматься во всем мире дало дополнительный импульс к росту количества и объемов совершаемым операций Свою лепту внесли и китайские туристы, которые с учетом совершаемых ими трат являются желанными гостями во всем мире», – говорит Марков.

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Эксперт отмечает, что на самом деле UnionPay сумела еще до пандемии завоевать свое место под солнцем, и потеснить Visa. Однако в 2021 году американской платежной системе удалось вернуть свои лидирующие позиции в мире. «Обороты китайской UnionPay упали из-за общей настороженности в мире к Китаю, который считается источником пандемии коронавируса. Кроме того, из-за пандемии резко просел международный туризм и деловые поездки, особенно в Китай и из Китая», – объясняет собеседник. Однако по мере стабилизации ситуации с коронавирусом, UnionPay стал наращивать свои обороты.

Помогли росту операций китайской платежной системы также санкции Запада против России, и уход из России американских платежных систем. Россияне больше не могут пользоваться картами Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками, за рубежом в поездках или при онлайн оплате на зарубежных сайтах. Теперь для операций внутри страны доступна собственная платежная система «Мир», которая получила широкую популярность среди россиян. Однако свободно расплачиваться ей или снимать с нее наличные в любой зарубежной стране не получится из-за санкций.

«Альтернативой для россиян стала китайская UnionPay, которую начали активно выпускать многие российские банки. Россияне стали активно использовать эти карты для расчетов за рубежом», – говорит Марков.

Однако карты UnionPay тоже имеют как свои достоинства, так и свои минусы.

Согласно данным сайта «Сравни.ру» на март 2023 года, в России карту UnionPay можно открыть в Газпромбанке, Россельхозбанке, ВБРР, Банке Санкт-Петербург, Почта Банке, банке «Русский стандарт», банке «Зенит», Примсоцбанке и в банке «Солидарность». Причем, некоторые банки даже выпускают виртуальную карту китайской платежной системы, то есть без пластикового носителя, и даже карту, которая поддерживается сразу двумя платежными системами – «Мир» и UnionPay (это так называемая кобейджинговую карта).

Что касается карт китайской платежной системы, выпущенных в России, то условия в разных банках отличаются. Где-то выпуск и обслуживания дороже, но зато снимать наличные дешевле. В других банках с точностью да наоборот. За снятие наличных почти всегда будет комиссия.

В России расплачиваться картами UnionPay (выпущенными российскими банками) и снимать с них деньги можно почти без ограничений. По крайней мере в самой платежной системе UnionPay уверяют, что в России их карты принимают в 95% POS-терминалов и банкоматов. Если такие карты выпущены зарубежными банками, то в России могут быть проблемы с их использованием.

«При сохранении текущей геополитической и экономической ситуации в мире, россияне полностью переключатся на UnionPay и не скоро вернутся к картам других систем.

В настоящее время UnionPay еще не полностью заменила по функционалу американские карты, но, если ситуация продлится, то будет найдено решение всех мешающих этому проблем, и UnionPay займет в России первое место среди платежных карт зарубежных платежных систем», – уверен Марков.

По данным самой UnionPay, китайские карты работают в 181 стране мира, включая Турцию, Таиланд, ОАЭ, Японию, Сингапур, Вьетнам, Австралию, США. Однако из-за санкций против России, эти карты могут принимать не везде.

Пока россияне опытным путем узнают, где карты UnionPay, выпущенные российскими банкам, принимают за рубежом, а где с этим могут быть проблемы.

Российские туристы создали таблицу в Excel, где описывают свой опыт использования российской карты UnionPay в разных странах онлайн и офлайн. Кроме того, телеграм-канал UnionPay в России также создал таблицу, в которой можно проверить, как работает карта UnionPay каждого банка в конкретных странах, магазинах, банкоматах, включая комиссии.