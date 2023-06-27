Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

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27 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:18  |  vz.ru
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Во время мятежа тревожные граждане заплатили «налог на панику»

Паника заставляет людей совершать импульсивные поступки Сергей Пивоваров/РИА Новости
Неудавшийся мятеж на выходных спровоцировал специфическую финансовую активность части россиян. Одни побежали в банки снимать наличные, другие – в супермаркеты за продуктами, третьи – в обменники, где курс доллара доходил до 200 рублей, четвертые покупали за бешеные деньги авиабилеты. Панические действия крайне опасны, так как легко может окунуть экономику страны в кризис. Быстрое купирование политического кризиса стало спасением. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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«Пикник» российского дипломата ввел в ступор Австралию

Россия нуждается в новом здании посольства в Австралии Reuters
Российский дипломат три дня жил в строительном вагончике на пустыре в столице Австралии, шокируя своим невозмутимым видом жителей Канберры и вызывая бурную реакцию премьер-министра страны. Что делал там представитель России с дипломатическим иммунитетом – и почему он в итоге вынужден был этот пустырь покинуть? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...

Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕкоманда хочет использовать свое еврейство в отношениях с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как построить новый мир

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. Подробности...
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Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Будет ли война между США и Мексикой

Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 6 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    27 июня 2023, 12:05

    Взрывчатка, повредившая «Северные потоки» осенью прошлого года, может сдетонировать снова, перекроив уже германский внутриполитический ландшафт. Вопросов вокруг расследования подрыва газопроводов со временем становится все больше. А сама эта тема не только не спешит уходить из актуальной повестки, но, как хорошее вино, набирает силу и крепость.

    На фоне углубляющегося экономического кризиса в ЕС и в Германии в частности, очевидным образом встает вопрос о необходимости реанимировать работы «Северных потоков». Последним его поднял премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер, представляющий Христианский демократический союз (ХДС). «Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас», – заявил на днях Кречмер.

    Саксонский лидер последовательно выступал за ремонт и перезапуск газопровода «Северный поток – 1», который, в отличие от «Северного потока – 2», не находился под санкциями и вполне успешно работал до диверсии. Кречмер видит в проекте восстановления трубы не только пользу для германской промышленности, но и основу для восстановления экономических отношения с Россией. Впрочем, федеральные власти позицию Кречмера так же последовательно игнорировали. А самого его обвиняли в пророссийской позиции. К слову, именно Кречмер в 2019 году в составе небольшой германской делегации посетил Петербургский международный экономический форум, навлекши на себя гнев «передовой» германской общественности.

    Между тем биржевые цены на газ в Европе снова пошли вверх на фоне новостей из России о действиях ЧВК «Вагнер». Это значит, что зависимость ЕС, пусть и в значительно меньшей степени, чем раньше, но сохраняется. Впереди – новый отопительный сезон, а с ним и новый виток заполнения европейских газовых хранилищ. При этом, в отличие от 2022 года, подпитки в виде топлива из «Северных потоков» уже не будет, а тонкая струйка газового транзита через Украину может оборваться в любой момент, еще больше усугубив энергетический кризис.

    Интересно и то, что активно педалируемая тем же канцлером Шольцем тема развития проектов «зеленого» водорода также требует восстановления работоспособности импортных газопроводов. Потенциально по «Северному потоку» может транспортироваться не только газ, но и газоводородная смесь, получение которой из импортных источников прямо прописано в европейской стратегии «зеленой» энергетики. Значительная часть поставок «зеленого» водорода была зарезервирована за Украиной, которая по понятным причинам в данном проекте участвовать никак не сможет.

    Фото: Danish Defense Ministry/Global Look Press

    Олаф Шольц и так называемая светофорная правительственная коалиция в Германии, хоть и понимают серьезность вызовов, с которыми уже столкнулась экономика, сделать, похоже, ничего не могут. Слишком разные политические платформы партий, входящих в коалицию, не дают возможности выработать единую позицию, тем более по такому чувствительному вопросу, как восстановление «Северных потоков». Давят на Германию и США, для которых восстановленный «Северный поток – 1» будет означать частичную утрату с таким трудом отжатого европейского рынка газа, а вместе с ним и рычагов политического влияния на Берлин. Вместе с тем игнорировать тему «Северных потоков» до бесконечности не получится. В очередной раз столкнувшись с дефицитом газа и высокими ценами на него, правительство Германии вынуждено будет объясняться перед избирателями, отвечая на вопрос, что именно было сделано для того, чтобы избежать нового витка энергокризиса.

    При этом германский кабмин и населяющие его представители политических партий крайне непопулярны уже сейчас. Последний соцопрос, сделанный по заказу телеканала ARD, показал, что правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стремительно теряет поддержку населения. За нее готовы проголосовать 18%, тогда как на парламентских выборах 2021 года она набрала почти 26% голосов. Партнеры по коалиции тоже сильно сдали: «зеленые» набирают 14%, «Свободная демократическая партия» (СвдП) – 7%.

    На этом фоне по-настоящему угрожающе для действующей власти смотрится рейтинг правых популистов в лице «Альтернативы для Германии» (АдГ), рейтинг которой больше, чем у любой из составляющих нынешней «светофорной коалиции», – 19%. На днях представитель АдГ Роберт Зессельман впервые победил на выборах главы округа в Тюрингии, что вызвало бурю эмоций о растущей «правой угрозе» в германском политическом истеблишменте. В первой половине 2024 года состоятся выборы в ряде восточногерманских земель, в результате которых АдГ может еще больше упрочить свое влияние на региональном уровне (на федеральном уровне АдГ остается нерукопожатным партнером).


    И ХДС, которая является рейтинговым лидером (29%), и АдГ активно эксплуатируют тему «Северных потоков» в своей политической риторике. И это неслучайно. По мнению некоторых германских экспертов и Москвы, трубопроводы действительно подлежат восстановлению. К тому же это можно сделать сравнительно быстро – ремонтные работы могут занять от полугода до года при надлежащем финансировании. Но кто будет оплачивать банкет, будь даже политическое решение об этом принято?

    Реанимация трубы максимально актуализирует вопрос о поиске виновных в диверсии. Тот же Кречмер призвал правительство «высказать свою точку зрения» с учетом того, что ЦРУ, по его словам, за несколько недель до диверсии на газопроводах уведомило об этом правительство ФРГ и назвало предполагаемых организаторов из Киева. Речь идет о высказанных рядом СМИ нескольких вариантах «украинского следа» в подрыве «Северных потоков». Причем, если в начале речь шла о неизвестной проукраинской группе, не связанной с Зеленским и Ко, то теперь говорят о том, что действия украинских диверсантов координировал напрямую главком ВСУ Валерий Залужный. По крайне мере, на такой версии настаивает американское издание Politico.

    Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след», это будет иметь далеко идущие последствия. Во-первых, Киев может стать удобной жертвой, которая позволит вывести за скобки роль в подготовке и реализации диверсии таких стран, как США, Великобритания, Норвегия, Польша – между ними можно поставить союзы «и»/«или» в зависимости от степени вовлеченности. Во-вторых, Берлин сможет «дисконтировать» свое участие в проектах будущего восстановления или помощи Украине на сумму убытков, причиненных европейским участникам Nord Stream (компаниям Wintershall, Gasunie, Engie) и германской экономике в целом. И Украина еще может остаться должна.

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