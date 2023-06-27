Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Взрывчатка, повредившая «Северные потоки» осенью прошлого года, может сдетонировать снова, перекроив уже германский внутриполитический ландшафт. Вопросов вокруг расследования подрыва газопроводов со временем становится все больше. А сама эта тема не только не спешит уходить из актуальной повестки, но, как хорошее вино, набирает силу и крепость.

На фоне углубляющегося экономического кризиса в ЕС и в Германии в частности, очевидным образом встает вопрос о необходимости реанимировать работы «Северных потоков». Последним его поднял премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер, представляющий Христианский демократический союз (ХДС). «Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас», – заявил на днях Кречмер.

Саксонский лидер последовательно выступал за ремонт и перезапуск газопровода «Северный поток – 1», который, в отличие от «Северного потока – 2», не находился под санкциями и вполне успешно работал до диверсии. Кречмер видит в проекте восстановления трубы не только пользу для германской промышленности, но и основу для восстановления экономических отношения с Россией. Впрочем, федеральные власти позицию Кречмера так же последовательно игнорировали. А самого его обвиняли в пророссийской позиции. К слову, именно Кречмер в 2019 году в составе небольшой германской делегации посетил Петербургский международный экономический форум, навлекши на себя гнев «передовой» германской общественности.

Между тем биржевые цены на газ в Европе снова пошли вверх на фоне новостей из России о действиях ЧВК «Вагнер». Это значит, что зависимость ЕС, пусть и в значительно меньшей степени, чем раньше, но сохраняется. Впереди – новый отопительный сезон, а с ним и новый виток заполнения европейских газовых хранилищ. При этом, в отличие от 2022 года, подпитки в виде топлива из «Северных потоков» уже не будет, а тонкая струйка газового транзита через Украину может оборваться в любой момент, еще больше усугубив энергетический кризис.

Интересно и то, что активно педалируемая тем же канцлером Шольцем тема развития проектов «зеленого» водорода также требует восстановления работоспособности импортных газопроводов. Потенциально по «Северному потоку» может транспортироваться не только газ, но и газоводородная смесь, получение которой из импортных источников прямо прописано в европейской стратегии «зеленой» энергетики. Значительная часть поставок «зеленого» водорода была зарезервирована за Украиной, которая по понятным причинам в данном проекте участвовать никак не сможет.

Олаф Шольц и так называемая светофорная правительственная коалиция в Германии, хоть и понимают серьезность вызовов, с которыми уже столкнулась экономика, сделать, похоже, ничего не могут. Слишком разные политические платформы партий, входящих в коалицию, не дают возможности выработать единую позицию, тем более по такому чувствительному вопросу, как восстановление «Северных потоков». Давят на Германию и США, для которых восстановленный «Северный поток – 1» будет означать частичную утрату с таким трудом отжатого европейского рынка газа, а вместе с ним и рычагов политического влияния на Берлин. Вместе с тем игнорировать тему «Северных потоков» до бесконечности не получится. В очередной раз столкнувшись с дефицитом газа и высокими ценами на него, правительство Германии вынуждено будет объясняться перед избирателями, отвечая на вопрос, что именно было сделано для того, чтобы избежать нового витка энергокризиса.

При этом германский кабмин и населяющие его представители политических партий крайне непопулярны уже сейчас. Последний соцопрос, сделанный по заказу телеканала ARD, показал, что правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) стремительно теряет поддержку населения. За нее готовы проголосовать 18%, тогда как на парламентских выборах 2021 года она набрала почти 26% голосов. Партнеры по коалиции тоже сильно сдали: «зеленые» набирают 14%, «Свободная демократическая партия» (СвдП) – 7%.

На этом фоне по-настоящему угрожающе для действующей власти смотрится рейтинг правых популистов в лице «Альтернативы для Германии» (АдГ), рейтинг которой больше, чем у любой из составляющих нынешней «светофорной коалиции», – 19%. На днях представитель АдГ Роберт Зессельман впервые победил на выборах главы округа в Тюрингии, что вызвало бурю эмоций о растущей «правой угрозе» в германском политическом истеблишменте. В первой половине 2024 года состоятся выборы в ряде восточногерманских земель, в результате которых АдГ может еще больше упрочить свое влияние на региональном уровне (на федеральном уровне АдГ остается нерукопожатным партнером).

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И ХДС, которая является рейтинговым лидером (29%), и АдГ активно эксплуатируют тему «Северных потоков» в своей политической риторике. И это неслучайно. По мнению некоторых германских экспертов и Москвы, трубопроводы действительно подлежат восстановлению. К тому же это можно сделать сравнительно быстро – ремонтные работы могут занять от полугода до года при надлежащем финансировании. Но кто будет оплачивать банкет, будь даже политическое решение об этом принято?

Реанимация трубы максимально актуализирует вопрос о поиске виновных в диверсии. Тот же Кречмер призвал правительство «высказать свою точку зрения» с учетом того, что ЦРУ, по его словам, за несколько недель до диверсии на газопроводах уведомило об этом правительство ФРГ и назвало предполагаемых организаторов из Киева. Речь идет о высказанных рядом СМИ нескольких вариантах «украинского следа» в подрыве «Северных потоков». Причем, если в начале речь шла о неизвестной проукраинской группе, не связанной с Зеленским и Ко, то теперь говорят о том, что действия украинских диверсантов координировал напрямую главком ВСУ Валерий Залужный. По крайне мере, на такой версии настаивает американское издание Politico.

Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след», это будет иметь далеко идущие последствия. Во-первых, Киев может стать удобной жертвой, которая позволит вывести за скобки роль в подготовке и реализации диверсии таких стран, как США, Великобритания, Норвегия, Польша – между ними можно поставить союзы «и»/«или» в зависимости от степени вовлеченности. Во-вторых, Берлин сможет «дисконтировать» свое участие в проектах будущего восстановления или помощи Украине на сумму убытков, причиненных европейским участникам Nord Stream (компаниям Wintershall, Gasunie, Engie) и германской экономике в целом. И Украина еще может остаться должна.