Мятеж – это способ сделать тяжелую ситуацию намного хуже

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Эксперимент над турецкой экономикой окончен

В Турции начали бороться с высокой инфляцией Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press
Турецкий регулятор впервые за два года поднял ставку. Это означает, что Эрдоган закончил двухлетний экономический эксперимент, который вызывал недоумение у экономистов. Впрочем, так называемая эрдоганомика принесла Турции не только десятизначную инфляцию и девальвацию лиры, но и свои положительные плоды. Что ждет столь значимого торгового партнера России в Европе? Подробности...
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Путин выступил с обращением к гражданам России

кадр из видео
Президент России Владимир Путин в обращении призвал граждан России отбросить распри в период спецоперации, заявив, что судьба страны в данный момент требует единения всех сил. Подробности...
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Контрактники усилили армию и экономику России

По мнению экспертов, контрактники стали лучшей частью российского общества Николай Хижняк/РИА Новости
Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев? Подробности...
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Африка и Россия преподали Макрону урок

Президент Рамафоса не будет рад видеть президента Макрона LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС
«Для Франции это выглядит как унижение». Такими словами политологи оценили реакцию ЮАР на категорическое заявление России: Москва не желает видеть Макрона на ближайшем саммите БРИКС в Южной Африке. Претория дала понять, что пойдет навстречу желанию Москвы, а президент Франции, который напрашивался на этот визит, получил политическую пощечину. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Мятеж – это способ сделать тяжелую ситуацию намного хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Наш собственный страшный опыт говорит о том, что свалиться в пропасть хаоса и смуты можно очень легко. Из множества исторических примеров можно вывести истины, которые остаются неизменными из раза в раз. Подробности...

Мятеж – 100% зло

Владимир Мединский
Владимир Мединский, помощник президента РФ, доктор исторических наук
Никакие декларируемые «благие» цели – не оправдание, мятеж – 100% зло. Мятеж лишь ухудшает жизнь страны и людей. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Пригожин заражен бонапартизмом

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Ради чего Пригожину на самом деле нужно было класть жизни «вагнеровцев» в Артемовске? Ради победы России или ради завоевания авторитета, который позволил бы ему выйти в Наполеоны? Сам же Пригожин за одну ночь поставил под вопрос подвиг своих ребят. Подробности...
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Батискаф «Титан» потонул из-за расизма

Обсуждение: 5 комментариев

Перед носом Макрона захлопнули дверь

Толпа желающих у дверей БРИКС

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Премия 1 миллион рублей за уничтоженный танк «Леопард» – это:
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Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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  • Нет, нужно запускать новые

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    Мятеж – это способ сделать тяжелую ситуацию намного хуже

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    25 июня 2023, 10:30

    То, что мы пережили в минувшие сутки, многие сравнивали с событиями Первой Мировой войны, и особенно со смутой, которая разразилась у нас ближе к ее концу.

    К любым историческим аналогиям надо подходить с осторожностью – события не повторяются буквально. Но из множества исторических примеров можно вывести истины, которые остаются неизменными из раза в раз. Например, то, что мятеж и смута в воюющем государстве, какими бы соображениями они себя не оправдывали, всегда приводят к резкому ухудшению ситуации.

    До мятежа люди находят свое положение возмутительным и невыносимым – а после него безвозвратно рухнувшее прошлое начинает представляться золотым веком и потерянным раем. Этому учит весь мировой опыт – а особенно наш, отечественный.

    Есть горькая шутка про то, что кто не учит уроки истории, тот обречен на их повторение, а кто учит – обречен смотреть, как их повторяют другие.

    В мире вообще очень мало мудрости. Однако это значит, что каждая ее крупица ценна, и вклад каждого человека, который в кризисной ситуации ищет поступать рассудительно и ответственно, важен.

    Фото: РИА Новости

    Поэтому нам, действительно, стоит обратиться к одному из самых важных и тяжелых для нас уроков – Первой Мировой войне и тому, что последовало за ней. Две революции, гражданская война, и, в итоге, тирания.

    Первая Мировая была несравненно более тяжелым испытанием, чем всё, что мы переживаем сейчас. Тогда имела место не «прокси-война», а самое прямое военное столкновение с Германской, Австро-Венгерской и Османской империями. За время войны в действующую армию было мобилизовано 15 800 000 человек – то есть 8,7 % населения России. По данным генштаба, на октябрь 1917 года потери составили 775 369 человек убитыми, 3 223 508 ранеными и 4 043 548 пленными.

    Хотя ситуация была далеко не столь тяжелой, как во время Великой Отечественной – враг не стоял под Москвой и не осаждал Петербург – некоторые территории Российской Империи были заняты противником. Тяжелым было и экономическое бремя войны.

    Беды народа были совершенно реальны, и пропаганде мятежников было за что зацепиться. Правительство – и лично царскую чету – обвиняли в измене, работе на противника и тотальной коррупции.

    Это повторялось настолько настойчиво – передавалось из уст в уста, печаталось во множестве памфлетов и листовок – что «было очевидно всем думающим людям». Мятеж против «прогнившего царского режима» представлялся не только оправданным, но и совершенно необходимым для спасения страны.

    После того, как он произошел, и власть перешла к временному правительству, была создана «Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц Российской империи».

    Все члены комиссии были решительными противниками старого режима и преследовали вполне понятную политическую цель разоблачить его предполагаемые преступления.

    Но тогда еще держалось какое-то ува10жение к общественному мнению, правде и законности, и комиссия действовала в рамках определенных правил.

    Она пришла к признанию того, что обвинения в адрес царской четы и правительства, которыми распаляли себя революционеры, были просто ложными. Как писали в своем отчете следователи Б. Н. Смиттен и А. Ф. Романов, главная цель комиссии – «обнаружить в действиях бывших министров наличность государственной измены и других столь же важных преступлений» – оказалась неосуществимой.

    Но было уже поздно – «царизм пал», а через некоторое время пало и временное правительство. Большевики подписали брестский мир на самых тяжелых для России условиях. Россия оказалась в очень странном положении – потерпев полное поражение со стороны Германии. Державы, которая, в свою очередь, была на грани поражения – а вскоре это поражение и признала.

    Если бы не переворот, Россия была бы в числе победителей.

    В реальности она оказалась хуже, чем побежденной – когда в других странах Европы, тяжело пострадавших от войны, уже налаживалась мирная жизнь, в России все самое плохое только начиналось. 

    В ходе гражданской войны в России погибло, по разным оценкам, от 10 до 17 млн человек, при этом доля военных потерь не превышала 20%. Большинство стали жертвами голода, эпидемий, бандитизма и погромов. Около двух миллионов бежали из страны. Жуткое предсказание Лермонтова –

    Настанет год, России черный год,
    Когда царей корона упадет;
    Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
    И пища многих будет смерть и кровь...

    – исполнилось совершенно буквально. Вслед за кровавым хаосом установилась тирания – коллективизация, вызванный ей голод, массовые репрессии, все то, о чем мы сейчас читаем с ужасом – и тихой благодарностью, что это происходит не с нами.

    Этот страшный опыт говорит о том, что свалиться в пропасть хаоса и смуты можно очень легко. Мятеж – это всегда способ сделать даже тяжелую ситуацию намного хуже, многократно усугубить народные бедствия и проиграть уже было выигранную войну.

    Каковы бы ни были ваши претензии к действующей власти, поддерживать мятеж – самое преступное, безумное и безответственное, что только может быть. С чувством глубокого удовлетворения должен заметить, что мы все-таки выучили уроки истории: смуту в стране не поддержал практически никто.

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