Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

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13 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Украина атаковала «Приазовье» по двум причинам

ВСУ вновь атаковали российский разведывательный корабль А.Бричевский/wikipedia.org
ВСУ вновь атаковали российское разведывательное судно. Как сообщили в Минобороны, шесть украинских морских дронов, пытавшихся уничтожить корабль Черноморского флота «Приазовье», были уничтожены. Какие цели преследует противник и как Россия может противостоять угрозе в Черном море? Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Почему Америка занервничала из-за «китайской базы на Кубе»

Визит Блинкена в Китай вновь оказался под угрозой из-за шпионского скандала REUTERS/Jason Lee
Крайне неприятная для США информация вброшена в СМИ всего за несколько дней до визита главы Госдепа в Пекин. Утверждается, что Китай располагает на Кубе некой «разведывательной базой», способной следить за Юго-Востоком США. И хотя все причастные стороны это опровергают, американская реакция оказалась очень нервной. Почему происходящее в любом случае идет на пользу России? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Великую Отечественную сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС, сжигавших города Германии. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Подробности...

Байден выгоден России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Старый конь все-таки хочет идти на переправу. Джо Байден уже выразил желание идти на перевыборы, а американская политическая традиция обязывает партию уважать желание действующего президента. Подробности...

Россия будет скучать по Берлускони

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, киевский политолог
Берлускони был убежденным сторонником укрепления отношений между Европой и Россией. Ему обоснованно приписывается роль главного посредника при создании в 2002 году Совета Россия – НАТО. Тогда многим казалось, что учреждение Совета поставит точку в холодной войне. Но после событий в Ираке, на Украине и в Грузии выяснилось, что точка сменилась многоточием, пусть и не по вине Берлускони. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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Страна широко отметила День России

12 июня в стране прошел традиционный праздник – День России. Активности и торжественные мероприятия охватили все 89 регионов. В Кремле прошла церемония вручения медалей Героя Труда и Государственных премий
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Умер Сильвио Берлускони

Умер ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Он скончался на 87-м году жизни от тяжелой хронической болезни
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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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    Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    Максим Соколов
    публицист
    13 июня 2023, 12:00

    Сразу преамбула. Данный текст не рассчитан на тех – а их число в последнее время умножилось, – кто сладостно поет:

    «О Сталине мудром, родном и любимом
    Чудесную песню слагает народ    ».

    С точки зрения автора, ни мужичья чума 1929–1933 годов, ни гонения на Церковь, заставляющие вспомнить времена Диоклетиана, ни террор 1936–1939 годов с посадками правых, виноватых, четвертьвиноватых и тех, кто на одном плетне сушил с ними онучи, – недостаточно располагают к пению чудесных песен. Хотя психологически этих людей можно понять. В трагедии «Царь Федор Иоаннович» Луп-Клешнин, прислужник Годунова, философически замечает:

    «Эх, батюшка ты наш, Иван Васильич!
    Когда б ты здравствовал, уж как бы ты
    И Шуйских, и Нагих поуспокоил!    »

    Прогрессивная общественность долго являла выдающуюся дерзость – вплоть до прямой измены – и, наверное, многие желали бы поуспокоить «Эхо Москвы», отчаянных оппозиционеров etc., даже призывая тень Иоанна Васильевича. Кстати, Луп-Клешнин не питал иллюзий по поводу царя мудрого, родного и любимого. Беседуя с нянькой царевича Дмитрия, он прямо говорит:

    Фото: РИА Новости

    «…Покойный государь,
    Блаженной памяти Иван Васильич,
    На медленном огне тебя бы, ведьму,
    Изволил сжечь!    »

    Латынина, Шац и Альбац все-таки не удостаивались таких угроз даже от самых рьяных поклонников товарища Сталина. Но все же говори на Сталина, говори и по Сталину. При том что черных дел за ним числится выше крыши, в их списке наблюдается удивительный парадокс. Казалось бы, на войне, и притом столь ожесточенной, как Великая Отечественная, архизлодейство товарища Сталина должно было проявиться особенно ярко и выпукло. Тем более что, воюя с Третьим рейхом, который про кампанию на Восточном фронте открытым текстом заявил, что тут никакие прежние законы и обычаи войны недействительны, можно было бы по образцу нацистов проявлять такую же беспримерную жестокость к войскам и населению рейха. Чего, однако, не случилось.


    Да, в начале войны при спешном отступлении были расстрелы заключенных в тюрьмах (похоже, в соответствии с инструкциями, содержавшимися в секретных пакетах), но скорее это проходило по линии несентиментального отношения к врагам народа (или к тем, кого сочли таковыми). Было и безжалостное отношение к собственным войскам. Тут и советские генералы отмечали, что можно было в некоторых случаях щадить своих солдат. Хотя это всегда вопрос деликатный – жалость может обернуться еще большими потерями.

    Но, собственно, и все. При повороте войны на Запад, вплоть до взятия Берлина и Праги, самые антисоветски настроенные историки отмечали преимущественно мародерство. Утверждений, что все это совершалось по прямому приказу советского командования и лично товарища Сталина, не было, да и быть не могло. Скорее, это было проявление идущего снизу старинного «Три дня на откуп – это закон войны». Хорошего тут мало, а на воинскую дисциплину влияет совсем не лучшим образом, и советским командирам можно поставить в вину, что они смотрели на это сквозь пальцы. В гораздо большей степени, чем это было допустимо.

    С другой стороны, то же «Три дня на откуп» наблюдалось и на Западном фронте. Англичане, французы, американцы так же грабили и так же проявляли большую половую распущенность. Во всяком случае, говорить о беспримерном варварстве Красной армии нет оснований. Смертного советского плена тоже не было. В отличие от смертного немецкого. В плену было печально, но на уровне тоже печального тылового снабжения своего собственного населения.

    И совсем не наблюдалось варварских бомбардировок, направленных прежде всего против мирного населения. Англо-американская авиация неумолимо сжигала города Германии, в том числе и не имеющие военного значения или к тому моменту его утратившие (бомбардировка Мюнхена в последние дни апреля 1945 года). Сталинские соколы не отметились подвигами королевских ВВС. При том что в чрезмерном гуманизме товарища Сталина трудно обвинить. Здесь, наверное, другое. Ведение войны без личного ожесточения. Со страшной кровью, но без фанатизма. Примерно, как если сопоставить французов в Москве в 1812 году и русских в Париже в 1814 году.

    Можно возразить, что уж зато с собственной страной товарищ Сталин обращался немилосердно, но ведь мы говорим не о черных делах вообще, а именно о военных преступлениях, по части которых европейцы превзошли азиатского варвара во много раз.

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