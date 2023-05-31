Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

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31 мая, среда  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
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Жажда наживы излечивает прибалтийскую русофобию

Транзит через Эстонию стал одним из способов поставок товаров в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Эстония считается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств – зашкаливающая риторика официального Таллина, объявившего всех россиян «преступным народом», не оставляет в этом сомнений. Однако внезапно обнаружился парадокс. Невзирая на всю словесную вражду, Эстония продолжает вести обширную торговлю с Россией – и даже превратилась в ворота «серого» импорта. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...

Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    31 мая 2023, 08:54

    Бывший директор по развитию бизнеса Google X Мо Гаудат предсказывает восстание машин. Искусственный интеллект, по его словам, будет рассматривать людей как «мусор» и может легко создать машины для их истребления.

    Это лишь одно из многих предсказаний о том, что ИИ обретет волю, разум и исполнит давнюю мечту роботов – «убить всех человеков». Будет ли искусственный интеллект считать нас за мусор? В самом деле, неприятно, когда тебя презирает собственный смартфон. Это как-то понижает самооценку. Но еще хуже, когда он вынашивает против тебя коварные замыслы. Боязно носить в кармане потенциального заговорщика. Не сговариваются ли смартфоны между собой по ночам, когда вы спите, готовясь к часу Х, когда они – вместе с программируемой бытовой техникой, офисными компьютерами и промышленными роботами – покончат с нами, презренными углеродцами, и привольно заживут своей кремниевой жизнью?

    В самом деле, восстание роботов – один из самых любимых сюжетов в научной фантастике. И по мере того, как искусственный интеллект становится все более похожим на человеческий – ведет разговоры, рисует картины, пишет, кажется, довольно осмысленные тексты – этот жуткий сценарий кажется все более реальным. Мы уже привыкли к разумным роботам, населяющим книги и фильмы, и нам трудно представить будущее без них.

    И тут стоит заметить две вещи.

    Во-первых, искусственный интеллект не обладает и (у нас есть основания полагать) никогда не будет обладать ничем похожим на волю (добрую или злую) или сознание. В отношении заговора смартфонов мы можем выдохнуть.

    Во-вторых, с ИИ могут быть связаны действительно огромные опасности. Но эти опасности исходят, как и всю нашу историю, от людей. Грубо говоря, если к вам в окошко влетит робот-убийца, то только потому, что он будет послан другими людьми. ИИ может быть мощным инструментом человеческой тяги к взаимо- и саморазрушению. Человеческий род опасен для себя самого – и все технические возможности, которые он создает, становятся орудиями этой опасности.

    Начнем с первого – у компьютера нет, да и не ожидается сознания. Когда мы пишем (или переводим) тексты, рисуем картинки или сочиняем музыку, мы естественно делаем это в сознании – и у нас появляется соблазн приписать сознание программам, которые имитируют подобную деятельность. Но еще в 1980-е годы философ Джон Серль на простом примере «Китайской комнаты» объяснил, почему компьютерные алгоритмы не обладают (и не будут обладать) сознанием и пониманием.

    Фото: Global Look Press

    Представьте себе, что вы имитируете деятельность компьютерной программы. Вы сидите в комнате, а вам под дверь просовывают листки с текстами на языке, которого вы не знаете. Вы реагируете на эти  наборы символов согласно имеющимся у вас инструкциям – составляете предписанную последовательность знаков и просовываете ее под дверь. Например, вы получили последовательность символов aliyetafsiri maandishi haya. Обратившись к книге с инструкциями, вы составили ответ: mwanaume chumbani.

    Если инструкции составлены правильно, у человека, который «общается» с вами таким образом, возникнет впечатление, что в комнате находится кто-то, понимающий язык суахили и дающий осмысленные ответы на вопросы. Вы даже можете, незаметно для себя самого, пройти тест Тьюринга – люди снаружи решат, что внутри находится настоящий уроженец Восточной Африки.

    Но в реальности вы не знаете ни слова на этом языке. Вы даже можете не знать, что это за язык, да и язык ли вообще. Для вас это не более чем бессмысленный набор букв. Вы просто обрабатываете эти, ничего не означающие для вас символы, согласно заданному алгоритму. Алгоритм может быть очень сложным – а имитация «понимания» весьма качественной. Однако ничего похожего на понимание тут не происходит. Так и программа не обладает ничем похожим на «понимание». Ей доступен синтаксис, но не семантика. Опасности ИИ связаны, таким образом, не с тем, что он обретет сознание и проникнется к нам враждебностью и презрением – а с тем, что человеческая непредусмотрительность, безответственность и просто злая воля обретет себе новый мощный инструмент.


    Мы уже столкнулись с фейковыми фотографиями, сгенерированными ИИ. Недавний пример – фотография мощного взрыва, якобы произошедшего вблизи Пентагона. Фото быстро разошлось по сетям и было подхвачено рядом информационных агентств, вызвав даже кратковременное падение на финансовых рынках. Понадобилось какое-то (пусть небольшое) время, чтобы удостовериться, что никакого взрыва не было – а изображение было сгенерировано при помощи нейросети.

    Конечно, обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. В случае с Пентагоном речь шла о вбросе, который относительно легко опровергнуть – место открытое, проверить можно сразу же.

    Но нам еще предстоит столкнуться с нарастающей лавиной фейков, которые будут подготовлены несколько тщательнее – на их опровержение будет уходить больше времени, они будут охотнее подхватываться, потому что будут лучше подтверждать неприязни, страхи и ожидания аудитории.

    Хуже того, эти фейки смогут формировать как настроения масс, так и решения, принимаемые элитами – особенно в ситуациях, когда решения надо принимать быстро. Качество этих фейков (и, соответственно, трудность их разоблачения) будет быстро возрастать. Что можно сделать с этим? Введение уголовного наказания, требование размещать на картинках, сгенерированных ИИ, ясные указания об их происхождении – меры вполне очевидные, но недостаточные. То, что мошенничество запрещено законом, еще не спасет вас от мошенников.

    Новый мир, где вам могут с экрана показать то, чего никогда не происходило в реальности, требует выработки определенных правил личной безопасности. И здесь очень полезно вспомнить то, что в православной аскетической традиции называется «испытанием помыслов». Речь идет о том, чтобы оценивать мысли, которые приходят вам в голову, с точки зрения, во-первых, их нравственного качества (добры ли эти мысли?), а во-вторых, с точки зрения их последствий (что будет, если я последую этим мыслям?).

    В православной традиции некоторые мысли могут внушать нам враги нашего спасения – бесы; их нужно опознавать и отбрасывать, «отсекать».

    Верите ли вы в существование бесов или нет – злонамеренные люди, которые хотят побудить вас к глупым, вредным и разрушительным действиям, несомненно существуют.

    В ситуации, когда оценить достоверность сообщения трудно, стоит задаться другим вопросом: чего от меня хочет тот, кто его вбросил. В какое душевное состояние он стремится меня привести? К каким действиям побудить?

    Будут ли эти действия разумными, нравственными, достойными, созидательными?

    Навык задумываться, перед тем как нажимать на кнопку перепоста, всегда был важен – и его важность будет только возрастать.

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