Мурашко: Искусственный интеллект никогда не заменит работу медсестры

Глава Минздрава Мурашко поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил медсестер с профессиональным праздником – Международным днем медицинской сестры.

«Медицинские сестры являются самой многочисленной частью работников здравоохранения. Благородная, но трудная профессия медсестры ценилась во все времена. Она требует высочайшего профессионализма, огромного терпения, доброты, участия, умения сопереживать больному, принимать его страдания близко к сердцу. Кто хоть раз обращался за медицинской помощью, хорошо знает, что медсестра – главный помощник врача», – сказано в поздравлении главы Минздрава на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что без медицинских сестер немыслима работа любого лечебного учреждения, ведь значительная доля медицинской помощи оказывается именно сестринским персоналом. Медицинскую сестру никогда не заменят компьютеры и роботы, подчеркнул он.

В России сегодня трудятся более 1 млн медицинских сестер. Ежегодно более 100 тыс. человек начинают обучение по программам среднего медицинского образования, и год от года число желающих связать свою жизнь с медициной растет.

«Благодарю всех медицинских сестер за бескорыстную помощь тем, кто в этом нуждается, за самоотверженный труд и верность профессии. Желаю новых профессиональных успехов, неисчерпаемой энергии, благополучия вашим близким и, конечно, каждому из вас крепкого здоровья», – сказал министр.