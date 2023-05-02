Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

Первомай нынче проходит в ситуации, которая парадоксально возвращает в повестку некоторые марксистские принципы взаимоотношений труда и капитала.

Научно-техническая революция с внедрением ИИ во все сферы жизни человека и общества меняет позиции «труда и капитала» на рынке радикально. Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию.

Платить высокие зарплаты людям с высоким образованием оказывается не настолько необходимым в ситуации, когда «продавцами труда» могут выступать не только люди, но и машины. Цель же обладателей капитала остается прежней: минимизировать затраты и концентрировать этот самый капитал. Пессимистичные прогнозы – в результате внедрения ИИ во все сферы жизни общества число существующих сейчас рабочих мест может сократиться на 50%. Новые «невписавшиеся в рынок» – не традиционные аутсайдеры прошлого, выполнявшие легко механизируемый однообразный физический труд и оказывающиеся ненужными при любой научно-технической революции. Новые аутсайдеры – люди с высшим образованием, которые ранее создавали большую прибавочную стоимость, а потому обладали «ценностью» для капитала. Сегодня эта ценность рискует обнулиться. Нет ни одной причины для капитала платить зарплаты там, где достаточно купить подписку на ИИ-сервис.

Например, замена искусственным интеллектом врачей – идея, которая витает в воздухе с момента изобретения технологии. Почти все компьютерные модели, которые потенциально применимы для этих целей, проходят тестирование исключительно на способность соперничать с реальными врачами, а вовсе не на помощь им в интересах пациента. Так называемых инвесторов в 100% случаев интересует только один вопрос – можно ли заменить программой «мясного» специалиста. Начиная с 2020 года, когда DeepMind от Google справился с диагностикой рака молочной железы по снимкам несколько лучше, чем рентгенологи, сократив число ложноположительных результатов на 5,7%, а ложноотрицательных – на 9,4%. Заканчивая сегодняшним хайпом вокруг 2023 года GPT-4, давшего более 90% правильных ответов на экзамене на медицинскую лицензию.

Казалось бы, ковид, когда главным узким местом даже развитых систем здравоохранения оказался недостаток «физических врачей», должен был бы образумить капитал. Но нет. Есть сотни стартапов в медицинском применении ИИ. И нигде нет идей за пределами досужих разговоров и вранья политиков по расширению доступа к здравоохранению за счет расширения приема в медвузы и увеличения объемов и качества дополнительного медобразования.

Потому что ИИ эффективно концентрирует капитал, продавая труд по принципу «одного окна». Раздать 100 врачам по 100 условных рублей существенно менее выгодно с точки зрения капиталиста, чем забрать себе 10 000 от ИИ, выполнившего функции этих 100 человек.

В других сферах дела обстоят схожим образом: в проработке идеи о создании ИИ, который сможет анализировать законодательство и обширную базу судебных решений, чтобы выносить на их основе собственные. Это перенесет рассмотрение дела из зала суда в онлайн-пространство. Декларируемая цель вполне благая: обеспечить доступ к правосудию всем, кто его не имеет, главным образом, по финансовым причинам.

Аналогичные попытки предпринимаются во всех сферах, где задействована дорогостоящая образованная рабочая сила.

Зато ничего не угрожает тем, кто практикует тяжелый физический труд. От войны на низовых позициях до курьерской работы. Сложилась уникальная ситуация, когда они оказываются более незаменимыми, чем высококвалифицированные специалисты. Машине гораздо проще научиться выполнять сложные когнитивные операции, чем базовые моторные действия (так называемый парадокс Моравека). Ну и потенциальные проигравшие из «среднего класса» оказываются не готовы к борьбе за сохранение позиций и заработков (фактически «классовой борьбе») ни сами по себе, ни потому, что технологии контроля в руках капитала делают это дело обреченным на поражение с самого начала. В общем, с праздником, пока трудящиеся!

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