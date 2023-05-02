Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

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2 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Экономику начали двигать вперед простые россияне

Россияне перестали бояться и снова тратят Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне начали меньше экономить и больше тратить. Это важная для экономического роста смена потребительского поведения. Почему россияне снова стали брать кредиты и совершать дорогие покупки? Как это поможет российской экономике? Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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ПАСЕ пожелала смерти детям Донбасса

ПАСЕ обвиняет Россию в геноциде за спасение детей из зоны СВО Сергей Аверин/РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в принятой резолюции назвала перемещение детей с украинской территории в Россию геноцидом. По данным европейских политиков, речь идет о якобы 19 тыс. «незаконно вывезенных» детях, которые в реальности были спасены из-под обстрелов украинской армии. В чем логика этого решения, насколько оно соотносится с защитой прав человека и как России отвечать на подобного рода резолюции? Подробности...
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«Райские острова» поставили будущее Франции под вопрос

На Таити уверяют, что прямо сейчас речь об отделении от Франции не идет Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters
Францию, возможно, ждет серьезное политическое потрясение – ничем не меньшее, чем ряд других ее соседей по Европе, отчаянно борющихся с сепаратизмом. Выборы на далеких островах в Тихом океане внезапно обнажили то, насколько хрупким в реальности является французское государство. Что будет, если Полинезия объявит о своей независимости, и причем здесь Китай? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию. Подробности...

Не пить патриарху чешского пива

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Теперь патриарх Кирилл не имеет права посещать Чехию (хотя он и прежде ее не посещал и даже не собирался), хранить деньги в чешских банках и владеть чешской недвижимостью, а также получать средства из Чехии. Нельзя, правда, назвать эту цену особенно болезненной. Подробности...

Русский дух – не в словах, а в подсознании

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Новые русские интеллигенты сильны, потому что формируются в трудные времена. В отличие от сбежавших – избалованных, слабых, склонных не делиться, а разделять. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

За что убрали Такера Карлсона

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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Искусственный интеллект делает аутсайдерами людей с высшим образованием

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    2 мая 2023, 10:46

    Первомай нынче проходит в ситуации, которая парадоксально возвращает в повестку некоторые марксистские принципы взаимоотношений труда и капитала.

    Научно-техническая революция с внедрением ИИ во все сферы жизни человека и общества меняет позиции «труда и капитала» на рынке радикально. Приход на «рынок труда» машинного интеллекта неизбежно подорвет «классовую гармонию» европейской социал-демократии, воспроизведенную в той или иной степени практически везде в мире, включая, кстати, и Россию.

    Платить высокие зарплаты людям с высоким образованием оказывается не настолько необходимым в ситуации, когда «продавцами труда» могут выступать не только люди, но и машины. Цель же обладателей капитала остается прежней: минимизировать затраты и концентрировать этот самый капитал. Пессимистичные прогнозы – в результате внедрения ИИ во все сферы жизни общества число существующих сейчас рабочих мест может сократиться на 50%. Новые «невписавшиеся в рынок» – не традиционные аутсайдеры прошлого, выполнявшие легко механизируемый однообразный физический труд и оказывающиеся ненужными при любой научно-технической революции. Новые аутсайдеры – люди с высшим образованием, которые ранее создавали большую прибавочную стоимость, а потому обладали «ценностью» для капитала. Сегодня эта ценность рискует обнулиться. Нет ни одной причины для капитала платить зарплаты там, где достаточно купить подписку на ИИ-сервис.

    Например, замена искусственным интеллектом врачей – идея, которая витает в воздухе с момента изобретения технологии. Почти все компьютерные модели, которые потенциально применимы для этих целей, проходят тестирование исключительно на способность соперничать с реальными врачами, а вовсе не на помощь им в интересах пациента. Так называемых инвесторов в 100% случаев интересует только один вопрос – можно ли заменить программой «мясного» специалиста. Начиная с 2020 года, когда DeepMind от Google справился с диагностикой рака молочной железы по снимкам несколько лучше, чем рентгенологи, сократив число ложноположительных результатов на 5,7%, а ложноотрицательных – на 9,4%. Заканчивая сегодняшним хайпом вокруг 2023 года GPT-4, давшего более 90% правильных ответов на экзамене на медицинскую лицензию.

    Казалось бы, ковид, когда главным узким местом даже развитых систем здравоохранения оказался недостаток «физических врачей», должен был бы образумить капитал. Но нет. Есть сотни стартапов в медицинском применении ИИ. И нигде нет идей за пределами досужих разговоров и вранья политиков по расширению доступа к здравоохранению за счет расширения приема в медвузы и увеличения объемов и качества дополнительного медобразования.

    Фото: KPA/Global Look Press

    Потому что ИИ эффективно концентрирует капитал, продавая труд по принципу «одного окна». Раздать 100 врачам по 100 условных рублей существенно менее выгодно с точки зрения капиталиста, чем забрать себе 10 000 от ИИ, выполнившего функции этих 100 человек.

    В других сферах дела обстоят схожим образом: в проработке идеи о создании ИИ, который сможет анализировать законодательство и обширную базу судебных решений, чтобы выносить на их основе собственные. Это перенесет рассмотрение дела из зала суда в онлайн-пространство. Декларируемая цель вполне благая: обеспечить доступ к правосудию всем, кто его не имеет, главным образом, по финансовым причинам.

    Аналогичные попытки предпринимаются во всех сферах, где задействована дорогостоящая образованная рабочая сила.

    Зато ничего не угрожает тем, кто практикует тяжелый физический труд. От войны на низовых позициях до курьерской работы. Сложилась уникальная ситуация, когда они оказываются более незаменимыми, чем высококвалифицированные специалисты. Машине гораздо проще научиться выполнять сложные когнитивные операции, чем базовые моторные действия (так называемый парадокс Моравека). Ну и потенциальные проигравшие из «среднего класса» оказываются не готовы к борьбе за сохранение позиций и заработков (фактически «классовой борьбе») ни сами по себе, ни потому, что технологии контроля в руках капитала делают это дело обреченным на поражение с самого начала. В общем, с праздником, пока трудящиеся!

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