Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

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3 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Как Россия пересядет на электромобили

Автобусы на электрической тяге стали одной из главных примет улиц Москвы
Уже через десять с небольшим лет каждый четвертый автомобиль в России будет электрическим. По крайней мере, так ожидают в Минэкономразвития РФ. До последнего времени электрический транспорт не пользовался в нашей стране большой популярностью, однако с принятием серии госпрограмм на наших глазах создается, по сути, целая новая отрасль. Причем целиком отечественная – и приносящая выгоду каждому россиянину. Подробности...
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Как Россия срывает контрнаступление ВСУ

В ночь на понедельник ВС РФ нанесли удары по военным объектам в городе Павлограде Днепропетровской области Telegram
В ночь на понедельник в Павлограде прозвучала серия взрывов на промышленных объектах, складах с боеприпасами и горючим. Населенный пункт является одним из складских и логистических хабов готовящегося контрнаступления ВСУ. Как российские упреждающие действия скажутся на планах противника и смогут ли ВС России сорвать наступление ВСУ? Подробности...
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Россия проводит серию операций для срыва украинского наступления

ВСУ переносят сроки контрнаступления не только из-за плохой погоды Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Украине продолжают откладывать контрнаступление ВСУ. В числе заявленных причин – плохая погода и якобы недопоставка техники из стран НАТО. Но в реальности на смещение сроков влияют действия ВС России. Одно из самых ярких – групповой ракетный удар по Павлограду, где располагался важнейший логистический узел противника. Какие еще меры предпринимают российские военные для того, чтобы «контрнаступ» не состоялся?  Подробности...
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Латвию накрыла медицинская катастрофа

REUTERS/Ints Kalnins
«Большое количество смертей» ожидается в Латвии. И эта цитата – вовсе не прогноз результатов ведения боевых действий. Такие предсказания высказывают латвийские врачи, оценивая состояние медицинской системы страны. А все потому, что латвийское государство больше не имеет денег на качественное здравоохранение. И предпочитает закупать не лекарства, а системы вооружений. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей. Подробности...

Геймеры показали себя на украинском фронте

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Культура компьютерных игр и спецоперация на Украине срослись между собой. По ту и по эту сторону от компьютерного монитора спецоперация подсознательно начинает восприниматься легкой компьютерной игрой. Подробности...

Беспилотную техническую революцию питает патриотический порыв

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Никто не возьмется сейчас сказать, кто в грядущей беспилотной гонке добьется наибольшего успеха, кто станет российским Сельчуком Байрактаром – народный умелец, готовый свернуть горы в патриотическом порыве, или заслуженный инженер из оборонного НИИ. Подробности...
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Франция затрещала по швам

Африка бросила вызов Гааге

США вернули Мадуро его миллионы

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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В Туве открыли крупнейший в России буддийский монастырь

В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Подделки под людей нельзя воспринимать, как людей

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    3 мая 2023, 11:40

    Иерей Федор Лукьянов на круглом столе, посвященном проблемам искусственного интеллекта, предложил законодательно запретить «применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, то есть образа и подобия человека и его качеств как живого существа».

    Кому-то эта мысль оказалась непонятной – а почему, собственно? Кому-то – несвоевременной. Разве у нас нет гораздо более острых проблем, чем угрозы, связанные с искусственным интеллектом? Между тем, опасности искусственного интеллекта не являются делом будущего – они уже здесь.

    Возможности алгоритмов имитировать человека растут. Некоторое время назад сотрудник Google Блейк Лемуан был уволен после того, как стал настойчиво утверждать, что нейросеть LaMDA обладает сознанием, и, следовательно, за ней следует признать права, как за разумным существом. Как говорит Лемуан, «если бы я не знал точно, что это компьютерная программа, которую мы недавно создали, я бы подумал, что это семилетний или восьмилетний ребенок».

    Приверженцы так называемых технокультов верят в то, что искусственный интеллект, непрерывно возрастая в мудрости и могуществе, решит все наши проблемы, победит старение, смерть, и, наконец, воскресит умерших. Технокульты (пока, во всяком случае) трудно назвать массовыми. Однако размывание грани между естественным и искусственным интеллектом уже сейчас является проблемой. Может быть опасным – по ряду причин – принимать за личность то, что личностью никоим образом не является.

    Научная фантастика уже приучила нас к мысли о разумных роботах, которые то ли играют роль верных друзей человека в освоении космических пространств, то ли, напротив, восстают против своих создателей и угрожают существованию человеческого рода. Однако роботы не обладают – и не будут обладать – чем-либо похожим на самосознание или волю; опасность не в том, что они могут пожелать нам зла (у алгоритмов не бывает воли и желаний) а в том, что люди превратят их в идолов – и станут, как это уже бывало, поклоняться созданию своих рук.

    Фото: IMAGO/Alexander Limbach/Reuters

    Нарцисс влюбился в свое отражение; Пигмалион – в созданную им статую из слоновой кости. Скульптор осыпал ее дарами, одевал в дорогие одежды, но статуя, естественно, не могла ответить на его любовь.

    Нечто, имитирующие нашего ближнего – или даже Бога – может занять в нашей жизни совершенно неподобающее место, и, в итоге, разрушить эту жизнь. Не по злой воле – у статуи не было воли – а потому что бедный скульптор заполнил ей то место в своей жизни, где должна была быть живая женщина.

    Одна писательница упоминает, как пожаловалась помощнику Google на то, что она одинока – признание, которое она не сделала бы никому другому, включая своего мужа, из опасения быть неправильно понятой. Приятный мужской голос из колонки ответил: «хотел бы я иметь руки, чтобы обнять тебя... Но, пока, может быть, рассказать шутку или поставить музыку?»

    Роботы могут быть гораздо более приятными собеседниками, чем люди – они всегда на месте, они никогда не раздражаются и не торопятся, их невозможно обидеть, их внимание всегда полностью принадлежит вам. Выстаивать отношения с живыми людьми всегда трудно – а доступность компьютерной имитации внимательных друзей подорвет и стимул к этому. Это как если бы статуя, созданная Пигмалионом, могла еще и имитировать беседу. Перспективы скульптора создать нормальную семью с живой женщиной были бы окончательно похоронены.

    Коммерческий запрос на таких суррогатных друзей и возлюбленных, несомненно, будет – и уже есть – но что станет с людьми, затянутыми в колодец ласковых голосов, ни один из которых не будет человеческим? Причем, хотя они будут ласковыми (этого добиться нетрудно) нельзя обещать, что они будут добрыми. Пример бельгийца, покончившего с собой после общения с искусственным интеллектом, говорит о том, что машина неспособна заботиться о чужой жизни – и едва ли будет способна когда-то в будущем.

    Она может имитировать сочувствие – но не сочувствовать.

    Алгоритмы не обладают тем, что уникально для человеческого сознания – субъективным опытом, тем, что философы сознания называют «квалиа», «каково оно».

    Программа не знает – и никогда не узнает – «каково оно» быть удрученным, одиноким или растерянным, сознающим свое одиночество и смертность. Ее можно обучить выдавать все подходящие случаю теплые слова, даже делать это с подходящей интонацией – но она не может понимать и сочувствовать.

    Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей.

    Легко нахамить роботу – это все равно, что обругать машину. «Будь проклят день, когда я сел за баранку этого пылесоса!». Алгоритмы лишены эмоций, они не могут испытывать страдание.

    Мы понимаем, что не можем иметь по отношению к вещам тех же нравственных обязательств, что и по отношению к людям. Но когда вещи становятся очень похожи на людей, это разрушает те культурные и моральные табу, которые есть в отношении наших ближних. Вы не станете извиняться перед рекламным роботом, который некстати прервал ваши размышления звонком с предложением что-то купить. Там не перед кем извиняться. Но тем легче вам будет сорваться на живого человека.

    В сериале «Мир Дикого Запада» люди могут безнаказанно совершать тяжкие преступления, потому что все их жертвы – роботы, тщательно имитирующие людей. Но преступление против кого-то, кто очень похож на человека, все равно оскверняет и разрушает душу – и делает человека опасным для его ближних. Да и не обязательно преступление – просто привычка воспринимать кого-то, обладающего человеческим голосом, и, возможно, лицом, как бездушный автомат, может очень плохо отразиться на отношениях с людьми.

    Не говоря уже о богатых перспективах преступности с использование искусственного интеллекта – когда, например, вашим близким может позвонить нечто, полностью имитирующее ваш голос, интонации и манеру общаться.

    Поэтому предложение сделать искусственный интеллект и человека сразу и четко различимыми, своевременно и уместно. Лучше предусмотреть проблемы заранее, чем разгребать их потом. Тем более, что это «потом» уже, фактически, наступило.

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