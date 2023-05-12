Мы не «отменяем» американцев

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12 мая, пятница  |  Последнее обновление — 10:08  |  vz.ru
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Запад пытается поссорить Россию с ОПЕК

Новый рекорд по экспорту нефти обнуляет санкции Егор Алеев/ТАСС
Россия в апреле показала новые рекордные объемы экспорта сырой нефти морским транспортом, посчитал Bloomberg. Запад намекает на то, что Москва обманывает ОПЕК+, и вместо сокращения, наоборот, наращивает добычу. При этом западное агентство не замечает, что такая статистика превращает их собственные санкции в фикцию. Подробности...
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Боррель поссорился со Столтенбергом

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит не от генсека НАТО, а от членов НАТО, настаивает Боррель STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вступил в заочную дискуссию на повышенных тонах с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Формальный повод – членство Украины в альянсе, вопрос о котором не Столтенберг должен решать. Но в реальности Боррель ломает комедию для совсем другой аудитории. Подробности...
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Как Донбасс сделал первый шаг к возвращению домой

Девять лет назад состоялся референдум о самоопределении ДНР и ЛНР Михаил Джапаридзе/ТАСС
11 и 12 мая в России отмечаются два праздника – День ЛНР и День ДНР. Эти даты неслучайны – именно девять лет назад в ходе референдумов о самоопределении республики сделали первый шаг к тому, чтобы на фоне агрессивных действий киевских властей выйти из состава Украины и вернуться домой в Россию. Что стало реальной причиной этих референдумов и в какой обстановке они проводились?  Подробности...
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Пролетарский бунт поставил ядерную державу Пакистан на грань гражданской войны

Друг России, экс-премьер Хан освобожден из тюрьмы под давлением восставшего народа PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Восстание, поднятое в Пакистане сторонниками Имрана Хана, увенчалось успехом. Местная Фемида освободила экс-премьера, задержанного 9 мая. Правда, МВД грозится вновь отправить его за решетку. Накануне в крупнейших городах, включая столицу, вспыхнули полноценные бои – сторонники Хана громили воинские части и полицейские участки, захватывая оружие. Каковы шансы Хана на возвращение к власти и как это скажется на влиянии России в регионе? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Мы не «отменяем» американцев

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»? Подробности...

Мариуполь демонстрирует волю к возрождению

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим. Подробности...

В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли. Подробности...
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Боррель и генсек НАТО: ссора из-за Украины

Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Мы не «отменяем» американцев

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    12 мая 2023, 08:56

    Как сообщает The Wall Street Journal, ряд граждан США, несмотря на призывы своего правительства, отказываются покинуть Россию. Например, 48-летний Джозеф Роуз говорит: «Я родился в Америке в 1974 году, и меня учили, что Россия – плохое место, где живут плохие люди. Но сейчас я чувствую ровно наоборот. Россия похожа на Запад во многих отношениях, а в некоторых отношениях и лучше».

    Другие проживающие в России американцы настаивают, что «чувствуют себя дома и в безопасности, несмотря на напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой», хотя и говорят о том, что избегают обсуждать военные действия на Украине. Российские власти, как сказано в публикации, «говорят американцам «добро пожаловать» – пока они соблюдают закон».

    Но что интересно – автор материала в WSJ не отмечает ничего похожего на «кампанию отмены», которая была бы симметричным ответом подобной кампании на Западе. Не так давно Альваро Варгас Льоса писал в The American Spectator: «Русские художники, спортсмены, исполнители и деятели культуры подвергаются цензуре, нападкам и стыжению в Соединенных Штатах и Европе», причем независимо от их политической позиции – просто из-за того, что они русские. Сам Льоса – как и многие авторы в американских медиа – писал об этом явлении с решительным неодобрением, да и, конечно, поддержка «отмены» была далеко не всеобщей. Тем не менее само явление имеет место.

    Как оно возникло и почему его нет у нас? Один из неизбежных психологических эффектов острого конфликта – это упрощение картины мира. Деление рода людского на две группы: «нас» – хороших и «их» – плохих, причем принадлежность к «плохой» группе определяется по чисто анкетным данным – «неправильное» гражданство, «плохая» фамилия, выдающая подозрительное происхождение, зловещий акцент. Во время опасности люди скатываются к примитивным племенным настройкам – есть наше племя и есть враждебное, чтобы показать лояльность своему, ты должен ненавидеть представителей чужого.

    Это – инстинктивное поведение, направленное на то, чтобы минимизировать проблемы лично для себя. Но помогает ли оно «своим»? Нет. Это контрпродуктивно – вы создаете себе врагов там, где у вас могли бы быть сторонники. В России ничего подобного не происходит – по крайней мере, автор статьи в WSJ об этом не сообщает, а у нас есть все основания полагать, что если бы что-то подобное имело место, то он не упустил бы случая об этом рассказать. Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»? Можно назвать несколько причин.

    Фото: Richard B. Levine/Global Look Press

    Во-первых, «отмена» предполагает идеологию коллективной ответственности – человек определяется своей принадлежностью к группе, причем эти группы четко делятся на «угнетенных» и «угнетателей». «Угнетенные», как жертвы несправедливости, всегда правы, в ходе истории у них накопились огромные счета, предъявляемые к оплате. А вот «угнетатели» всегда неправы, и с ними в принципе невозможно обойтись несправедливо: что бы им ни сделали, это все равно будет лишь очень малым и недостаточным воздаянием за все их исторические преступления.

    Такая картина мира побуждает подчеркнуто резко отмежеваться от «угнетателей», в страхе избегать любого намека на то, что у вас с ними может быть что-то общее, и выражать свою безоговорочную поддержу «правому делу» угнетенных. В России пока держится представление об индивидуальном выборе и индивидуальной ответственности – человек отвечает за себя, за свой выбор, за свои поступки. Его следует оценивать как личность, а не как члена группы.


    Во-вторых, в России (во всяком случае, пока; мы не знаем, как будут развиваться события) мало активизма. На Западе за «культурой отмены» стоит главным образом не государство, а «неравнодушные граждане», которые бдительно следят, не замечен ли кто в «порочащих связях». У нас никакие возмущенные борцы за все хорошее не названивают в корпорации, требуя уволить сотрудников неправильного происхождения или неправильного гражданства. Кое-какие активисты есть, но их возможности запугивать всех остальных очень невелики.

    В-третьих, у нас сохранилась (в значительной мере, из-за слабости активизма) способность ценить доброе (или хотя бы невраждебное) отношение. Прозападные, «хорошие русские», которые осудили все, что от них требовалось, и поддержали все, что было нужно, довольно болезненно столкнулись с тем, что такая политическая позиция не спасает их от «отмены».

    В России, напротив, охотно цитируют тех американцев, которые настроены по отношению к нашей стране если не дружелюбно, то хотя бы сдержанно. У нас сохраняется понимание того, что при угрожающе плохих отношениях с правительством США, американцы – очень разные люди. И они действительно очень разные – и по своим политическим предпочтениям, и по своим человеческим качествам. США настолько неоднородная страна, что некоторые американские комментаторы говорят о «холодной гражданской войне». Мы, конечно, чаще видим на наших экранах только одну сторону этой страны – глобалистов, проталкивающих по всему миру жуткие и болезненные извращения. Но есть и другая Америка, которая наследует тому лучшему, что было в ее истории – верующие, трудолюбивые, честные люди.

    Некоторые из этих людей выбрали жить и работать у нас – и мы рады их видеть. Эти люди показывают, что народы не сводятся к правительствам, а история не сводится к конфликтам. У нас, русских и американцев, есть надежда на лучшее будущее. И мы ценим эту надежду.

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