В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

То, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Начинается первая крупная забастовка профсоюза с требованием ограничить влияние искусственного интеллекта на профессию. В роли передового отряда пролетариата – Гильдия сценаристов США (WGA).

Причина – противоречия между WGA и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), организацией, представляющей интересы студий, таких как Warner Bros, Paramount, NBC Universal и т. д., в том числе по поводу роли ИИ в индустрии в будущем.

Гильдия выдвинула ряд требований:

– применение ИИ в проектах должно регламентироваться;

– он не должен писать или переписывать литературный материал (основу сценария, написанную с нуля) или исходный материал (источник, если сценарий пишется на его основе);

– уже готовые сценарии представителей WGA не должны использоваться для обучения компьютерных моделей.

AMPTP ответил отказом и предложением использовать ежегодную встречу для «обсуждения достижений в области технологий». В ответ Гильдия отказалась заключать новый трехлетний контракт на таких условиях и объявила о забастовке со 2 мая.

Пока нет признаков, что производители фильмов, сериалов и шоу собираются в ближайшее время полностью заменить людей на ИИ в написании сценариев, но их реакция оказалась вполне говорящей. Уже существуют десятки моделей, созданных специально для этого: от Dramatron до Alphabet и Wordcraft, от Google до AI Screenwriter и DeepStory AI. Преимущества их использования – экономия и скорость – очевидны для любого продюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.

Схема предлагает два варианта трудоустройства для «традиционных» сценаристов: профессия «инженера по подсказкам ИИ», работа которого заключается в максимально точном подборе запросов для получения нужного результата, или редактора сценариев, написанных ИИ, который будет приводить их в вид, максимально похожий на творение человека. Обе профессии окажутся порядком менее прибыльными, чем сценарист, и их близящийся расцвет – как раз то, что беспокоит сценаристов WGA.

Пока ИИ не может выдавать сценарии высокого качества, но с помощью людей их можно превратить в удобоваримые, а заодно не нужно платить сценаристам полную зарплату, так как редактирование стоит дешевле. С этим уже столкнулись многие фрилансеры, чья работа связана с написанием текстов: заказчики, осознав финансовые преимущества ИИ, отказываются от их услуг, вместо этого предлагая за в разы меньшие деньги приводить в порядок тексты, сгенерированные автоматически. Вечно зеленый Маркс: «Капиталиста интересует лишь разница между ценой рабочей силы и стоимостью, которую она создает».

Для сценаристов введение ИИ в повседневное использование также означает, что их имя не будет упомянуто в титрах. В феврале 2023 года разразился скандал вокруг короткометражного аниме от Netflix «Собака и мальчик», фоны для которого сгенерировал ИИ по приблизительному наброску от руки (финальное редактирование также производилось вручную). В титрах художник указывался как «ИИ (+ человек)», но если производителя модели Netflix указал, то человек так и остался безымянным. По словам студии, это стало экспериментом, направленным на компенсацию нехватки рабочей силы в аниме-индустрии. Это вызвало волну возмущения. Ведь нет никакой нехватки рабочей силы, есть только нехватка компаний, готовых обеспечивать достойные условия труда.

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WGA, будучи организацией людей креативных, сформулировала и вполне онтологические (а не только финансовые) основания своего возмущения. ИИ ничего не генерирует с нуля, а «срыгивает то, чем его кормят». Без человеческого вдохновения производство фильмов будет топтаться на месте, воспроизводя одно устаревшее клише за другим. Тут можно было бы и поиронизировать, учитывая качество Marvel/Netflix-продукции в среднем.

Но мы не будем этого делать, просто зафиксировав первый абсолютно марксистский по духу протест против «обесценивания человеческого мира по мере роста стоимости мира вещей» и пожелав ему всяческих удач.

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