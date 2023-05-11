В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

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11 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Где в России растут зарплаты быстрее всего

Дефицит кадров способствует росту зарплат в России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский рынок труда переживает колоссальные изменения. Некоторые виды бизнеса столкнулись с трудностями, но для целых отраслей и санкции, и даже СВО принесли их сотрудникам значительное повышение зарплат. Какие специалисты, за какие деньги и почему востребованы в России прямо сейчас? Подробности...
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Россия упростила жизнь миллиону грузин

Россия решила снять санкции с Грузии ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
У решения Москвы отменить визы для граждан Грузии и восстановить авиасообщение нашлись противники в Тбилиси среди проамериканских сил. Но официальные грузинские власти приветствовали это решение. Какой будет новая страница российско-грузинских отношений? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Запад делает Зеленскому намек о самоубийстве

Зеленский не хочет никаких мирных переговоров, но Запад может его заставить IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/apaimages/ТАСС
«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля. Подробности...

Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены. Подробности...
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Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев

Карл III доразвалит Британскую империю

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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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    В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    11 мая 2023, 09:38

    То, о чем так долго говорили большевики, свершилось. Начинается первая крупная забастовка профсоюза с требованием ограничить влияние искусственного интеллекта на профессию. В роли передового отряда пролетариата – Гильдия сценаристов США (WGA).

    Причина – противоречия между WGA и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), организацией, представляющей интересы студий, таких как Warner Bros, Paramount, NBC Universal и т. д., в том числе по поводу роли ИИ в индустрии в будущем.

    Гильдия выдвинула ряд требований:

    – применение ИИ в проектах должно регламентироваться;

    – он не должен писать или переписывать литературный материал (основу сценария, написанную с нуля) или исходный материал (источник, если сценарий пишется на его основе);

    – уже готовые сценарии представителей WGA не должны использоваться для обучения компьютерных моделей.

    AMPTP ответил отказом и предложением использовать ежегодную встречу для «обсуждения достижений в области технологий». В ответ Гильдия отказалась заключать новый трехлетний контракт на таких условиях и объявила о забастовке со 2 мая.

    Пока нет признаков, что производители фильмов, сериалов и шоу собираются в ближайшее время полностью заменить людей на ИИ в написании сценариев, но их реакция оказалась вполне говорящей. Уже существуют десятки моделей, созданных специально для этого: от Dramatron до Alphabet и Wordcraft, от Google до AI Screenwriter и DeepStory AI. Преимущества их использования – экономия и скорость – очевидны для любого продюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.

    Фото: Imago Images/REUTERS

    Схема предлагает два варианта трудоустройства для «традиционных» сценаристов: профессия «инженера по подсказкам ИИ», работа которого заключается в максимально точном подборе запросов для получения нужного результата, или редактора сценариев, написанных ИИ, который будет приводить их в вид, максимально похожий на творение человека. Обе профессии окажутся порядком менее прибыльными, чем сценарист, и их близящийся расцвет – как раз то, что беспокоит сценаристов WGA.

    Пока ИИ не может выдавать сценарии высокого качества, но с помощью людей их можно превратить в удобоваримые, а заодно не нужно платить сценаристам полную зарплату, так как редактирование стоит дешевле. С этим уже столкнулись многие фрилансеры, чья работа связана с написанием текстов: заказчики, осознав финансовые преимущества ИИ, отказываются от их услуг, вместо этого предлагая за в разы меньшие деньги приводить в порядок тексты, сгенерированные автоматически. Вечно зеленый Маркс: «Капиталиста интересует лишь разница между ценой рабочей силы и стоимостью, которую она создает».

    Для сценаристов введение ИИ в повседневное использование также означает, что их имя не будет упомянуто в титрах. В феврале 2023 года разразился скандал вокруг короткометражного аниме от Netflix «Собака и мальчик», фоны для которого сгенерировал ИИ по приблизительному наброску от руки (финальное редактирование также производилось вручную). В титрах художник указывался как «ИИ (+ человек)», но если производителя модели Netflix указал, то человек так и остался безымянным. По словам студии, это стало экспериментом, направленным на компенсацию нехватки рабочей силы в аниме-индустрии. Это вызвало волну возмущения. Ведь нет никакой нехватки рабочей силы, есть только нехватка компаний, готовых обеспечивать достойные условия труда. 

    WGA, будучи организацией людей креативных, сформулировала и вполне онтологические (а не только финансовые) основания своего возмущения. ИИ ничего не генерирует с нуля, а «срыгивает то, чем его кормят». Без человеческого вдохновения производство фильмов будет топтаться на месте, воспроизводя одно устаревшее клише за другим. Тут можно было бы и поиронизировать, учитывая качество Marvel/Netflix-продукции в среднем.

    Но мы не будем этого делать, просто зафиксировав первый абсолютно марксистский по духу протест против «обесценивания человеческого мира по мере роста стоимости мира вещей» и пожелав ему всяческих удач. 

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