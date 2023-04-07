Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

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7 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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Байден предал Аляску из-за России

Байден нарушил свое обещание не трогать нефть на Аляске REUTERS
США начинают добывать нефть на Аляске. Они уже привезли туда технику и людей. Это яркий пример того, как американский президент не выполняет предвыборные обещания. Американские экологи просто в шоке от предательства своего избранника. Почему Байден – ярый сторонник «зеленой повестки» – перешел на сторону нефти? И какую роль в этом играет Россия и Евросоюз? Подробности...
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Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
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Россия лишит Украину монополии на мову

России пригодятся специалисты со знанием украинского языка в области безопасности и обороны Владимир Синдеев/ТАСС
Минпросвещения продолжает работу над учебниками украинского языка, которые отправятся в новые регионы России. Предполагается, что школьники смогут изучать мову как факультативно, так и в качестве родного языка. Сообщения об этом вызвали бурную дискуссию в Сети. В чем заключаются аргументы и контраргументы сторон? И какой в целом должна быть политика России в отношении украинского языка?  Подробности...
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Грузия отказалась стоять перед Вашингтоном «на одной ножке»

Грузинские спецслужбы не исключают, что беспорядками 7-8 марта управляла «рука Вашингтона» EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС
Большая Америка и маленькая Грузия продолжают ссориться по полной программе. Не успела стихнуть их ссора вокруг закона об иностранных агентах, как разразилась новая. Госдеп наложил санкции на четырех высокопоставленных грузинских судей, обвинив служителей Фемиды в коррупции. Это вызвало гнев в Тбилиси. Пусть даже к этим судьям и есть претензии, разве это не внутреннее дело маленькой и гордой республики? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Хочется надеяться и на то, что поступок Треповой, в отличие от дела Засулич, не породит и моды на терроризм среди нашей молодежи. Уж больно непрезентабельно она выглядит в этой истории. Но риск такой существует. Ведь таких «Даш» у нас в стране немало. Подробности...

Человечество теряет инстинкт размножения

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Впервые рождение детей становится экономически нецелесообразным – такого действительно никогда в истории не было. Современный мир обеспечивает куда более комфортную и благополучную жизнь одинокому бездетному человеку. Подробности...
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Отмена Болонской системы не решит главную проблему образования

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Радикалы, призывающие отменить бакалавриат или ЕГЭ, поступили бы честно и профессионально, признав, что критикуемые ими особенности нашей системы образования к Болонской отношения не имеют. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Макрон в Китае и переговоры по Украине

Остатки Украины скормят Польше

Обсуждение: 4 комментария

Как наказать Финляндию за НАТО

Обсуждение: 8 комментариев
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
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    Преступления Треповой и Засулич роднит их бессмысленность

    Владислав Исаев
    политолог
    7 апреля 2023, 12:50

    История порой подкидывает нам совпадения, больше похожие на злые издевки. Вроде истории царского дома Романовых, начавшейся в Ипатьевском монастыре в Костроме и завершившейся в подвале дома купца Ипатьева в Екатеринбурге. Или судьбы Таганрога, некогда строившегося Петром Первым, еще до переориентации планов экспансии на Север, в качестве новой столицы, всего через век с четвертью ставшего местом смерти другого императора, Александра I, уже в статусе глубокой провинции.

    Вот и тот факт, что исполнительница теракта в Петербурге оказалась однофамилицей жертвы одного из самых знаменитых подобных эпизодов в российской истории, генерал-губернатора Трепова, поневоле заставил вспомнить о выстреле Веры Засулич. Тем более, что и в биографиях террористок есть немало общего. Они почти ровесницы (25 – Треповой, а Засулич на момент покушения было 27), обе рано потеряли отцов, обе были прилежными ученицами и вполне могли встроиться в нормальную гражданскую жизнь, обе долго искали себя и в итоге предпочли этому нелегальную политическую деятельность, за что привлекались к ответственности, но не слишком суровой.

    Впрочем, на этом сходства заканчиваются. Засулич не пыталась выдать себя за невинную овечку, жертву коварных интриганов. Она не выполняла приказов зарубежных спецслужб, тем более не рассчитывала в результате своего поступка получить теплое местечко на чужбине и денежное вознаграждение.

    Роднит оба преступления и их бессмысленность. Макс Фомин, он же Владлен Татарский, при всех его заслугах не был человеком, оказывающим решающее влияние на ход СВО. Его гибель никого не заставила отступить, наоборот, в очередной раз подтвердила, что нынешнее украинское государство должно быть уничтожено. Трепов был неплохим управленцем, построил в столице водопровод, канализацию и немало общественных зданий. Но даже его гибель, если что и изменила бы в государственной политике, то далеко не в ту сторону, о которой мечтали борцы за «народное счастье». Скорее, как и все теракты того времени, привела бы к «закручиванию гаек», в рамках которого были свернуты практически все прогрессивные элементы судебной реформы, проведенной при Александре II. В документах того времени четко прослеживается, как после каждого теракта отменялось какое-нибудь из послаблений. Вот и оправдательный приговор Засулич привел к тому, что все дела о нападениях на военных и чиновников были переданы в ведение Военных судов.

    Было, по некоторым данным, у той истории следствие и более значительное. Есть ряд свидетельств того, что именно оправдание – при массовой поддержке среди элит – женщины, во время войны (как раз шла очередная Русско-турецкая 1877-1878 годов, в ходе которой русские освобождали братушек) стрелявшей в заслуженного генерала, заставило Отто фон Бисмарка отказаться от традиционного союза с Россией в пользу еще недавно враждебной Австро-Венгрии. Обновленная империя Франца-Иосифа, в которой статус венгров был повышен, показалась ему более устойчивым союзником. И первым делом Железный канцлер начал кампанию дискредитации российских займов на европейском рынке. В итоге Санкт-Петербургу пришлось идти за кредитами к французам и заключать с ними военный союз. Из этого союза потом выросла пресловутая Антанта, а гонка вооружений привела к Первой мировой войне. Эффект немалый, но вряд ли Засулич мечтала о всемирной бойне. Она вообще в дальнейшем отказалась от насильственных методов политики, и даже Октябрьскую революцию, ставшую следствием той войны, не приняла.

    Фото: ТАСС,Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Но пока общее впечатление такое, что оценка обществом поступка Треповой, за редкими исключениями, преимущественно уже уехавшими из ненавистной России, куда более негативна, чем та, которую получил полтора века назад выстрел Засулич. Хотя усилия к отмывке ее образа, во всяком случае в западных СМИ и соцсетях, предпринимаются – сопоставимые с той кампанией, которая проводилась либералами в далеком 1877 году. Так что, уверен, ни один суд, будь это даже суд присяжных, не объявит ее невиновной под аплодисменты восторженной публики.

    Хочется надеяться и на то, что поступок Треповой, в отличие от дела Засулич, не породит и моды на терроризм среди нашей молодежи. Уж больно непрезентабельно она выглядит в этой истории. Но риск такой существует. Ведь таких «Даш» у нас в стране немало. Поколение, родившееся в 90-х, но не помнящее того времени, те, чье детство и подростковый возраст пришлись на сытые 2000-е. Мальчики и девочки из среднего класса, воспитанные на установках общества потребления, на образе Запада как образца и идеала такого общества, в момент взросления воткнувшиеся с разгону в предощущение новой мировой войны.

    Для них обострение отношений России с Западом совпало с переходом к взрослой жизни с ее трудностями, а посыпавшиеся запреты и санкционные ограничения стали дополнительным стрессом. Они готовились к красивой и легкой жизни в мире, где гарантированный доход, легкие деньги от покупки акций всяких «фейсбуков» с «теслами» через смартфон, стартапы, тотальная роботизация, свободное перемещение по миру и свободная любовь, швейцарские сыры и лавандовый раф. Они все видели себя сплошь Стивами Джобсами и Илонами Масками, модными художниками и дизайнерами, фотомоделями и кинозвездами. А вместо этого оказались в осажденном военном лагере, где какие-то скучные взрослые дядьки объясняют им, что даром ничего не будет, вседозволенности не будет, да и вообще грозятся в армию забрать.

    Они не способны понять причин этого и найти себе место в новом мире, а потому испытывают дикий стресс. Винить в этом благословенный Запад они не могут, ибо это их мечта. Остается ненавидеть Россию и ее народ. Они проявляют агрессивную иррациональность и сами по себе, без всяких зарубежных кураторов. Но если их поманят морковкой успешного успеха в «лучшем из миров», куда они и так готовы бежать даже бесплатно на роль бесправных эмигрантов, они согласны на всё. Надо признаться, мы их упустили. И теперь не знаем, как вернуть. Для них не то что власть не авторитет, но даже их родители, не обеспечившие красивой жизни. А уж тем более моложавые энергичные дядьки из проправительственных движений. То, что многие из них при первых выстрелах войны, а уж тем более после начала мобилизации поспешили сбежать, не решает проблемы. Там они, не найдя себе применения, еще быстрее и проще пойдут на сотрудничество с нашими врагами.

    Но это не значит, что с ними не нужно работать. Даже большевикам удавалось кого-то из белоэмигрантов убедить вернуться, кого-то перевербовать, кого-то убедить в своей правоте или склонить к помощи Родине несмотря на политические разногласия. Самых опасных и непримиримых пришлось захватить или ликвидировать. Гораздо сложнее с теми, кто остался здесь. Они могут всю жизнь прожить «во внутренней эмиграции», отравляя сознание окружающих, воспитывая себе смену. А могут, как забытая мина, рвануть в любой момент. И минимизировать их вред может лишь создание такой России, в которой у них не будет поддержки. Такой, которой можно будет только гордиться и восхищаться.

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