Вайкуле занялась гробокопательством

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24 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Чем Россия заменит батарейки Duracell

Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
Производитель батареек Duracell уходит из России. Пришедшая накануне новость стала причиной небольшого потребительского ажиотажа: некоторые стали покупать дополнительный объем источников питания «на всякий случай». Звучал вопрос: справится ли Россия своими силами? Но оказывается, в стране уже имеются собственные производители батареек. И уход американского бренда лишь расчистит им дорогу. Подробности...
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Украина имитирует весеннее наступление

В Херсонской области опровергли создание плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сообщения о занятии ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра опровергнуты российскими властями. Тем не менее подготовка украинской армии к атакам на российские позиции очевидна. Параллельно с предприятий Запорожья вывозят ценное промышленное оборудование. Означает ли это, что пообещавший Западу военные успехи Киев сам в них не верит? Подробности...
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Как Россия прорывает водную блокаду Донбасса

В ДНР запускают новый водовод для снабжения жителей республики vskmo.ru
К началу мая планируется запуск водовода, который свяжет реку Дон с агломерацией Донбасса. Тем самым, как считают эксперты, России удастся прорвать водную блокаду региона, устроенную Украиной. В чем заключается суть этого проекта, почему сложность его возведения сопоставима с крупнейшими стройками времен СССР и как его реализация изменит жизнь дончан?  Подробности...
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На пути Швеции в НАТО встал радикальный либерализм

Расмус Палудан во время очередной акции по сожжению Корана Patrik C Osterberg/Reuters
Шведский суд отменил запрет на публичные мероприятия с сожжением Корана. А ведь, казалось бы, Швеция должна быть прямо заинтересована в прекращении этих актов надругательства над священной для мусульман книгой, ведь они ссорят ее с Турцией и мешают вступлению в НАТО. Кто и почему сжигает Коран в Швеции и почему это так сложно остановить? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Вайкуле занялась гробокопательством

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда Вайкуле может нести, что угодно. Старость не радость. Особенно, если и в молодости большим умом не отличалась. Подробности...

Объективная реальность существует, просто доступна не каждому

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Наша главная данность сегодня – СВО. Но чтобы понять ее смысл, следует размышлять. Причем размышлять не формально, а в исторической перспективе. Подробности...
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Каннибализм Запада перестает быть мифом

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода. Подробности...
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Вайкуле занялась гробокопательством

    Максим Соколов
    публицист
    24 апреля 2023, 10:07

    Известная в советское время эстрадная певица Л. С. Вайкуле сочла нужным высказаться касательно еще оставшихся на территории Латвии памятников советским воинам, павших в Великую Отечественную войну.

    Она сообщила, что памятники павшим на войне не имеют художественной ценности, а потому ей непонятно желание преклониться перед солдатским монументом. Если же кто-то хочет воздать честь погибшим родственникам, он может пойти на кладбище к своему отцу в стране, где тот жил.

    Тут все прекрасно. Художественная ценность, как необходимое условие, оберегающее памятник от утилизации – возможно, ей следует посетить США (памятники солдатам, павшим на гражданской войне), а также Францию и Германию, где чтут память погибших в Первую мировую войну (со второй сложнее). Сказать, что все эти монументы являются шедеврами (особенно это относится к США), значило бы сильно погрешить против истины. Стоит на постаменте солдат с ружьем – и все. Казенные памятники в русских селах и райцентрах и то отличаются большим художеством.

    Да и вообще критерий художественности размыт. Спросите Анналену Бербок, является ли художественным монумент в Трептов-парке с русским солдатом и немецкой девочкой на руках. И что скажут раболепствующие перед соединенным Западом болгарские министры про памятник русскому солдату Алеше в Пловдиве? Весьма вероятно, что их эстетическое чувство будет возмущено такими тоталитарными скульптурами.

    Совет пойти на кладбище в России и там поклониться – если очень хочется – тоже вряд ли уместен. В боях за освобождение Латвии пало 150 тысяч красноармейцев и все они покоятся в латвийской земле. Возможно, случаи, когда прах солдата был перенесен из Латвии в Россию, имели место, но это были случаи редчайшие и единичные. А что делать потомкам красноармейцев, живущих в Латвии, и вовсе непонятно. Ввести исправленную формулу «Чемодан, вокзал, Россия, урна с прахом?». Возможно латвийским политикам, взявшим курс на полное выдавливание русских (кроме сотрудников признанного в РФ СМИ-иноагентом «Медузы*» и им подобных), это понравится. А возможно и нет. См. пражский инцидент со сносом памятника спасителю Праги маршалу Коневу – «Снести снесем, но памятник не отдадим». Перезахоронение сотен тысяч останков (что и технически трудно, ведь павшие покоятся в братских могилах), свободные латыши могут и не позволить. Просто, чтобы нагадить.

    Фото: Нина Зотина/РИА Новости

    Оппоненты Вайкуле – если певица из провинциального кабаре вообще достойна оппонирования – могут дивиться как ее развитому эстетическому чувству, так и вообще мощи интеллекта. Хотя, конечно, непонятно, зачем. На второй год украинской кампании столько певцов ртом, начиная с Примадонны, пропели свое высокоинтеллектуальное, что сегодня предъявлять им претензии вообще странно. Лучше по совету адм. Колчака не трогать артистов, кучеров и проституток.

    Единственный интересный вопрос, почему богиня судьбы Лайма (так в балтийской мифологии) сочла нужным говорить о каменных солдатах. Как это касается ейного варьете?

    Более лестным для государственного и общественного строя Латвийской Республики был бы ответ: «Она у нас из юрмальского ансамбля песни и пляски, что хочет, то и поет, чего пристали к старушке». Действительно, добивая свой седьмой десяток, провинциальная звезда вправе нести, что угодно. Старость не радость. Особенно, если и в молодости большим умом не отличалась.

    Хуже, если она не имела удачного случая промолчать. См. советскую практику – особенно до 1953 года, – когда деятели искусств, наряду с передовиками производства, а равно чабанами, доярками и оленеводами были обязаны высказывать свое мнение по важным политическим вопросам. «Как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу».

    Можно, конечно, было и не высказывать, но тогда уж и не обижаться на последующие неприятности.

    Если тоненький поток казенных субсидий (бюджет Латвии и вообще невелик, а на культуру – наипаче), идущих на содержание Лайминого кафешантана, зависит от того, станет ли Вайкуле поддерживать генеральную линию гробокопательства, тогда совсем печально. Даже и старушек в покое не оставят.

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