Крым всегда возвращается весной

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21 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Самая тяжелая ракета в мире огорчила Илона Маска

Сверхтяжелую ракетную систему Илон Маск анонсировал еще в июле 2010 года, тогда она называлась Falcon XX Скриншот из видео/ SpaceX
В четверг состоялось долгожданное испытание ракетной системы Starship. Самый большой из сверхтяжелых ракет, созданных человечеством, удалось оторваться от стартового стола и подняться на высоту в 38 километров, но потом начались проблемы, в том числе и критические. Что это – промежуточный успех или полный провал? Насколько Илону Маску удалось то, что он задумывал? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В неё можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...

Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Генсек НАТО в Киеве: главное

Бразилия переходит к противникам США

Мирный план Макрона: главное

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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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    Крым всегда возвращается весной

    Владислав Исаев
    политолог
    21 апреля 2023, 08:56

    Так уж повелось, что Крым возвращается в Россию весной. В 2014-м и в 1944-м было так. Вот и 240 лет назад Екатерина Великая подписала указ о включении Крыма в состав Российской Империи в апрельские дни. Странно, что досужие шутники до сих пор не связали эту особенность с приближением туристического сезона.

    И да, я не оговорился – Потемкин тогда, в 18 веке, тоже Крым не захватывал, а возвращал. Ведь ещё в 10-12 веках в Крыму существовали русские поселения и Тмутараканское княжество.

    Впрочем, любые претензии на те или иные территории на основании того, что «когда-то они были нашими» разбиваются о тот факт, что всё нынешнее человечество некогда вышло из Африки. Все же остальные территории – захвачены, причем, по историческим меркам, довольно недавно.

    И, более того – возможность захватить и удерживать те или иные территории – единственный объективный критерий, который определяет права той или иной этно-государственной общности на них. Нет, это не банальное «право сильного». Сила, как и хитрость, может позволить захватить территорию, но не позволяет удерживать её достаточно долго, при этом обеспечивая лояльность местного населения и получая больше ресурсов, чем требует удержание контроля. Именно поэтому многие империи, сколоченные в считанные годы, как царство Александра Македонского или Третий Рейх, так быстро рассыпались. И именно поэтому Россия всегда возвращается на территории, которые когда-то ей принадлежали, пусть даже до возращения порой проходят десятилетия, а иногда и целые века.

    В эту игру человечество играло давно. Ассирийская держава все завоеванные территории приводила к покорности, уничтожая на них всё живое, вплоть до плодовых деревьев, и даже неживое – сжигая дома и разрушая храмы, срывая крепости. Поэтому в тот день, когда все соседи решили, что жить рядом с ассирийцами невозможно, некому на этих землях было встать на защиту Ашшура, да и самих ассирийцев для этого оказалось маловато.

    Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

    Римляне действовали более системно – строили дороги и мосты, вводили универсальную правовую систему, даже отчасти интегрировали местных в свою систему управления. Но по сути оставались оккупантами, выкачивающими из провинций ресурсы для того, чтобы «красиво тусоваться» у себя в метрополии. Похожим образом действовали и британцы, но в итоге после того, как обе империи рассыпались, никто и никогда не захотел вернуться под власть Рима, как и под власть Лондона.

    Те же арабы, а вслед за ними и турки, оказались мудрее. Любому, кто готов был принять ислам и идентичность новой империи, они давали в своём мире равные права. И благодаря этому даже спустя 14 веков после выхода Пророка из Медины арабский и исламский мир сохраняет высокий уровень интеграции – даже несмотря на то, что экономически страны, его составляющие, очень слабо связаны. В этой слабой хозяйственной интеграции, отчасти, причина того, что ни Халифат, ни Османская Империя не сохранились до наших дней и не имеют шансов на возрождение.

    Со стороны христиан неким аналогом подобного устройства государства выступила, например, Австрийская Империя, интегрировавшая всех, кто готов был принять католичество. Причем настолько тесно, что даже после распада Австро-Венгрии её бывшие католические подданные оказались в окопах Второй Мировой войны по одну линию фронта, а сегодня – в НАТО. Но вот с интеграцией православных и мусульман у Вены ничего не вышло, как и с выстраиванием единой экономики.

    В этом смысле Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В неё можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Более того, в рамках этого государства ресурсы текли не только и не столько от окраин к центру, но нередко и в обратном направлении. Выравнивая диспропорции, поддерживая, превращая всё подконтрольное пространство в страну, единую не только административно, но и культурно, и экономически.


    Да, порой такой подход вызывал возмущение у жителей метрополии, недовольных необходимостью «кормить Кавказ». Да, в особенно сложные моменты развития эти расходы ложились на страну непосильным бременем. Часто и жители присоединенных территорий, порой присоединенных по их же слезным просьбам, в какие-то моменты проявляли нелояльность. Но долгосрочно это приводило к тому, что после каждого очередного распада от внутренних дрязг или под внешними ударами все земли, где когда-то поднимался русский флаг, снова оказывались в его тени. И жители всего чуть более века назад присоединенных Казанского и Астраханского ханств шли освобождать от поляков Москву, а менее чем через три десятилетия после штурма Грозного российской армией чеченцы сражаются в первых рядах СВО.

    Так уж повелось, что Крым возвращается в Россию с весной. Но «весна» – это не всегда про календарь. Весна – это очередное возрождение России после суровой исторической зимы. И сколько бы зим ни ждали нас впереди, мы знаем, что весна обязательно наступит вслед за суровой стужей. Как знал Иван Телегин, читавший в замерзающей Москве 1918 года Даше из Карамзина о том, как в 1613 году везли по разоренной смутой стране в Москву испуганного мальчика Мишу – будущего царя.

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