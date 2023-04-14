Вечная бдительность – цена кармана

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14 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Устойчивость экономики России поразила Запад

МВФ ждет еще большего роста от российской экономики Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
МВФ уже второй раз улучшает прогноз по российской экономике на 2023 год. Если в прошлом году фонд ждал падения нашей экономики, то уже в январе переписал прогноз на рост. А в апреле фонд решил не скупиться и прибавил темпы роста ВВП России. Наша экономика после очередных жестких санкций снова удивляет западных экономистов. Как? Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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Какой будет роль Финляндии в НАТО

Финляндия до сих пор располагает призывной армией Takimoto Marina /SOPA/Reuters
ВМС Финляндии провели первые учения после вступления страны в НАТО. Финны бурно отмечают это событие, в стране, как пишут местные публицисты, «царит восторг и ура-настроения». Какими военными силами располагает Финляндия, как именно эта страна может усилить НАТО – и какие конкретно угрозы финские вооруженные силы отныне несут России? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Вечная бдительность – цена кармана

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...

Испуганным интеллектуалам некого винить

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Посредническая функция российской «прогрессивной» интеллигенции держалась на одном важном запрете: никакого «особого пути» у России быть не может. Над любыми подобными идеями было принято смеяться. Только копирование Запада, возведенное в ранг культа. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как немцы с треском провалили оборону Крыма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
13 апреля 1944 года Красная армия освободила Симферополь. Враг пытался сопротивляться в других частях Крыма, но немецкий план не пустить русских на полуостров уже провалился. Настало время окончательно вышвырнуть фашистов с нашей земли. Подробности...
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Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Максим Соколов

    Вечная бдительность – цена кармана

    Максим Соколов
    публицист
    14 апреля 2023, 09:00

    Мы привыкли к тому, что так называемые «служба безопасности Сбербанка», «старший следователь ФСБ» etc. (сокращенно – ЦИПСО) стреляют по площадям. Их расчет – на массовость. 99% абонентов пошлет ЦИПСОшников к бую (сразу или после обмена двумя-тремя фразами), но 1% клюнет –  и будет героями Украины выпотрошен. Тактика известная – спам вообще (не обязательно украинского происхождения) работает так же.

    Но тут есть проблема усталости от жуликов. Как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову: «И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну год еще, ну два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить». Поэтому надо искать новые ходы и новые методики.

    Одна из них есть отказ от массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – в пользу жульничества индивидуализированного. Учитывающего род занятий и социальное положение клиента.

    Так появились звонки от имени министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова и президента РАН Г.Я. Красникова. Псевдо-министр и псевдо-президент хотят того же, чего всегда желают в ЦИПСО – личных данных, позволяющих раскурочить банковский счет. Но звонят не всякому, а только сотрудникам науки и высшей школы.

    Что и понятно. Условную тетю Маню и дядю Васю вполне можно ободрать как липку, напугав старшим следователем ФСБ и вытянув под этим соусом банковские реквизиты. Ибо МВД, ФСБ, прокуратура в принципе касаются до всех и каждого. Кроме, может быть, отшельницы Агафьи Лыковой. Но токарю, слесарю, а равно пекарю – тем более провинциальному – глубоко фиолетов звонок министра науки или президента РАН. Полномочия последних вообще никак не пересекаются с интересами рабочих и крестьян.

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Но не так с деятелями науки и высшей школы. Даже совсем незначительными вроде старшего преподавателя провинциального заборостроительного университета (бывшего техникума). С одной стороны, тщеславия никто не отменял. Как указывал своему денщику Швейку фельдкурат Отто Кац: «Я у архиепископа был! Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне». С другой стороны, ученый муж может быть замешан и в некоторых сомнительных негоциях, пусть даже мелких, отчего смелое посылание важного ученого лица к бую может быть опрометчивым – лучше почтительно объясниться.

    Этот прием может работать не только с деятелями науки. Какой-нибудь юный атташе, которому звонит человек, представляющийся С.В. Лавровым, тоже может проявить недостаток критического мышления, хотя бы в своей речи псевдо-Лавров являл всю мощь южнорусского гэканья.

    Так что методика имеет большое будущее. Ее можно отчасти сравнить с также индивидуализированной методикой российских Бруно и Буффальмако – пранкеров А.В. Столярова (Лексус) и В.А. Кузнецова (Вован), которые представляясь видными деятелями незалежной Украины, побуждают европейских и американских нотаблей делать разные интересные заявления. Еще в 2017 году они от имени тогдашнего украинского премьера Гройсмана рассказали конгрессменше США Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом свою марионетку Айболита. Конгрессменша отнеслась к этому сообщению крайне серьезно: «Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу вмешательства в этой стране». За конгрессменшей последовали Борис Джонсон, Столтенберг, Урсула и многие другие столпы западной демократии.

    Конечно, Вован и Лексус не причиняют ущерба кошелькам этих столпов. Следуя завету Петра I «Дабы дурость каждого была всем видна», они причиняют ущерб только их репутации, да и то незначительный. На нынешнем этапе развития западной демократии дурацкая слава ничуть не вредит своему обладателю – и чуть ли даже не наоборот. См. главу МИД ФРГ Анналену.

    Тогда как ЦИПСОшные инноваторы, овладевая методиками хитроумного пранка, и про кошельки не забывают. Чем укрепляют наших граждан в мысли: «Вечная бдительность – цена кармана».

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