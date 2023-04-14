Вечная бдительность – цена кармана

Мы привыкли к тому, что так называемые «служба безопасности Сбербанка», «старший следователь ФСБ» etc. (сокращенно – ЦИПСО) стреляют по площадям. Их расчет – на массовость. 99% абонентов пошлет ЦИПСОшников к бую (сразу или после обмена двумя-тремя фразами), но 1% клюнет – и будет героями Украины выпотрошен. Тактика известная – спам вообще (не обязательно украинского происхождения) работает так же.

Но тут есть проблема усталости от жуликов. Как говорил Остап Бендер Шуре Балаганову: «И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну год еще, ну два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить». Поэтому надо искать новые ходы и новые методики.

Одна из них есть отказ от массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – в пользу жульничества индивидуализированного. Учитывающего род занятий и социальное положение клиента.

Так появились звонки от имени министра науки и высшего образования В.Н. Фалькова и президента РАН Г.Я. Красникова. Псевдо-министр и псевдо-президент хотят того же, чего всегда желают в ЦИПСО – личных данных, позволяющих раскурочить банковский счет. Но звонят не всякому, а только сотрудникам науки и высшей школы.

Что и понятно. Условную тетю Маню и дядю Васю вполне можно ободрать как липку, напугав старшим следователем ФСБ и вытянув под этим соусом банковские реквизиты. Ибо МВД, ФСБ, прокуратура в принципе касаются до всех и каждого. Кроме, может быть, отшельницы Агафьи Лыковой. Но токарю, слесарю, а равно пекарю – тем более провинциальному – глубоко фиолетов звонок министра науки или президента РАН. Полномочия последних вообще никак не пересекаются с интересами рабочих и крестьян.

Но не так с деятелями науки и высшей школы. Даже совсем незначительными вроде старшего преподавателя провинциального заборостроительного университета (бывшего техникума). С одной стороны, тщеславия никто не отменял. Как указывал своему денщику Швейку фельдкурат Отто Кац: «Я у архиепископа был! Сам Ватикан проявляет интерес к моей персоне». С другой стороны, ученый муж может быть замешан и в некоторых сомнительных негоциях, пусть даже мелких, отчего смелое посылание важного ученого лица к бую может быть опрометчивым – лучше почтительно объясниться.

Этот прием может работать не только с деятелями науки. Какой-нибудь юный атташе, которому звонит человек, представляющийся С.В. Лавровым, тоже может проявить недостаток критического мышления, хотя бы в своей речи псевдо-Лавров являл всю мощь южнорусского гэканья.

Так что методика имеет большое будущее. Ее можно отчасти сравнить с также индивидуализированной методикой российских Бруно и Буффальмако – пранкеров А.В. Столярова (Лексус) и В.А. Кузнецова (Вован), которые представляясь видными деятелями незалежной Украины, побуждают европейских и американских нотаблей делать разные интересные заявления. Еще в 2017 году они от имени тогдашнего украинского премьера Гройсмана рассказали конгрессменше США Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом свою марионетку Айболита. Конгрессменша отнеслась к этому сообщению крайне серьезно: «Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу вмешательства в этой стране». За конгрессменшей последовали Борис Джонсон, Столтенберг, Урсула и многие другие столпы западной демократии.

Конечно, Вован и Лексус не причиняют ущерба кошелькам этих столпов. Следуя завету Петра I «Дабы дурость каждого была всем видна», они причиняют ущерб только их репутации, да и то незначительный. На нынешнем этапе развития западной демократии дурацкая слава ничуть не вредит своему обладателю – и чуть ли даже не наоборот. См. главу МИД ФРГ Анналену.

Тогда как ЦИПСОшные инноваторы, овладевая методиками хитроумного пранка, и про кошельки не забывают. Чем укрепляют наших граждан в мысли: «Вечная бдительность – цена кармана».