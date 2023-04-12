Дорога к миру не должна стать путем предательства

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12 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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Немцы передумали отказываться от мирного атома

Почти две трети жителей Германии выступили против отключения АЭС Sina Schuldt/dpa/Global Look Press
Через несколько дней в Германии закроются последние действующие атомные электростанции. Заканчивается целая эпоха в стране. Однако неожиданно две трети немцев оказались против. Потому что они на своих кошельках поняли, что чем больше источников энергии, тем безопасней. Однако дальше у немецких политиков планы в энергетике еще более опасные. Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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Электронные повестки меняют работу военкоматов

Призывникам начнут приходить электронные повестки Евгений Епанчинцев/ТАСС
Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных и уравняла электронные повестки с традиционными бумажными. Что меняется для призывников и военнообязанных, какие меры предусмотрены новым законом для уклонистов?  Подробности...
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«Ястреб» из США угрожает Европе миром и свободой

Капитолийский «ястреб» Рубио обещает оставить Макрона наедине с Украиной Zuma/ТАСС,Vincent Isore/Global Look Press
Один из самых антироссийски настроенных сенаторов США Марко Рубио обрушился на президента Франции Эммануэля Макрона, только что вернувшегося из Китая. Капитолийскому «ястребу» не понравилось, что Макрон хочет устранить Европу от конфликта вокруг Тайваня. В ответ, угрожает Рубио, США перестанут поддерживать Украину. Насколько эта «угроза» реальна? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Дорога к миру не должна стать путем предательства

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го. Подробности...

Лавра держится, но черти наглеют

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности. Подробности...
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Почему феминизм не стоит запрещать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма. Подробности...
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Атомная авантюра Германии

Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Андрей Полонский

    Дорога к миру не должна стать путем предательства

    Андрей Полонский
    писатель, историк
    12 апреля 2023, 09:00

    Приехали в Донецк. Второй раз – это совсем по-другому. Знакомая дорога, знакомое изменение ситуации сразу после поворота от Таганрога. Спокойный КПП в Успенском. Граница, но не стран, а миров. Макеевка под дождем. Ранняя весна в донецкой степи выглядит неприбранно, но это не значит, что грязно, просто степь еще не оделась в травы и цветы. На Матвеевом кургане вишня уже цветет. Среди черно-серого – ближе к границе стало пасмурно, утреннее солнце осталось между Миллерово и Каменском – такие разряды праздника, преображения. Надежное указание, что весна будет.

    ...В дом заходил, как к родным людям, и это тоже новое ощущение.

    Группа наша нынче немного другая по составу, чем в декабре. Мурада и Андрея Пепла очень не хватает. Зато Даниэль – очаровательный, хоть и непростой, как все крупные люди. Ну и так далее. Приозерские мужики, которые ехали часов на пять впереди нас, когда мы вошли, просто спали. Укатала их дорога.

    А мы с Даниэлем смотрелись на удивление бодро. Нас хватило и на разговоры, и на застолье, и на стояние во дворе под ночным донецким небом тоже хватило.

    Из разговоров. Да, мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Очень далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры и так далее. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го. Нет, не за нынешнюю СВО-войну, начавшуюся чуть больше года назад, а именно с 14-го.

    Но и нынешняя спецоперация берет дань, еще и какую обильную. Замечательный парень, маленький, кругленький, похожий на амура, будто сошедшего с греческой картинки, наверное, из греков, которых Екатерина переселила в Мариуполь и Таганрог – он за эти месяцы погиб. Последний раз, когда мы виделись в декабре, он спешил на свидание...

    По дороге стало больше зияющих ран домов – от прилетов. Но все равно это не Абхазия. Если не присматриваться – проезжаешь через обычные города и деревни ранней весной, когда земля-красавица только проснулась и умылась, но в порядок себя не привела.

    Фото: Николай Тришин/ТАСС

    Да, дорога к миру, к тому единственному миру, который не станет предательством по отношению к этой земле и ее судьбе – то есть к нашей победе – оказалась очень тяжелой. Ни в 2015 году, ни даже год назад такого почти никто не мог предположить. Хотя были и те, кто понимал...

    И вот мы ехали, и я думал, что мы где-то что-то малой толикой, ничтожным по значению усилием, но приближаем. Война неминуемо закончится миром, и люди снова станут говорить о любовных историях и бытовых проблемах, о жизни и ее устройстве, а политические решения и благоглупости останутся узкопрофессиональным делом, не влияющим на судьбы.

    Тогда, надеюсь, мы или те, кто придут за нами, явимся в этот край весной – просто на праздник, просто смотреть, как зацветают вишня и абрикос. 

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