В Российском университете дружбы народов (РУДН) обнаружился стенд с украинской государственной символикой – желто-голубым флагом и трезубцем. Разумеется, абсурдность происходящего не осталась незамеченной, ведь уже второй год наши солдаты сражаются с армией, действующей под этими самыми символами. Причем мало того, что дело происходит в крупном и известном московском вузе. РУДН (некогда носивший имя Патриса Лумумбы) традиционно воспринимается как вуз особенный, имеющий политическое значение. Когда-то это был действенный инструмент советской «мягкой силы»; от тех времен остался анекдот про то, как русский вместе с французом и американцем попадает в плен к людоедскому племени и русского не съедают, потому что вождь с ним вместе учился в «Лумумбе». Теперь же непонятно, чья «мягкая сила» работает в РУДН, наша или вражеская, и зачем нам вообще учреждение подобного рода, если иностранных студентов в нем не учат любить и уважать Россию.

Студенческий совет вуза отреагировал настоящей истерикой, изобразив «ужас и непонимание» по поводу «сотен отвратительных комментариев, носящих националистический характер». Что называется, с больной головы на здоровую, ибо люди в Сети возмущались именно тем, что демонстрируется символика государства, в котором возобладали крайние националисты.

Конечно, национальные землячества – это одна из тех традиций РУДН, которые делали этот вуз интересным и своеобразным. Бразильское землячество даже карнавал среди зимы устраивало, совсем как в Рио-де-Жанейро. Сейчас внешнему наблюдателю об интернациональном характере вуза в первую очередь напоминает обилие разнообразных этнических кафе на территории студгородка. В роли иностранцев стали чаще выступать студенты из бывших советских республик, но атмосфера этнической пестроты никуда не делась. Так, на выставке землячеств были, помимо стенда Украины, экспозиции студентов из Грузии, Молдавии, Черногории, Сербии, Кипра и Греции. Вероятно, на всех стендах демонстрировалась государственная символика соответствующих стран, вот и украинцы решили быть как все.

Но ведь нужно же и голову на плечах иметь! Как можно давать диплом о высшем образовании студенту без головы? Если же голова есть, но работает в антироссийском направлении, то такой человек тоже, видимо, не очень нужен в московском вузе. Это касается и студентов, и тех преподавателей, которые проходили мимо, но предпочли не заметить ничего предосудительного.

Ответственность конкретных людей, надеюсь, будет установлена в ходе проверки, которую проводит министерство образования. Однако остается вопрос о нашем отношении к украинской символике. Признаемся себе в том, что борьба с чужими символами нас не очень увлекает. Это не в характере нашего народа. Это на Украине, да и в Европе, топчут наши флаги и рубят головы нашим орлам. Но мы-то понимаем, что символы сами по себе ни в чем не виноваты.

У всех стран есть флаги. Порой они чисто формальные, как у Финляндии или Норвегии (крест какого-то цвета на каком-то фоне). Иногда они красивы, как бело-сине-черный эстонский флаг. Хороший флаг, а руководство страны поганое. То же мы видим в случае Украины. Ее желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Взяли образ ясного неба, взяли образ пшеничного поля, соединили – и получили не счастливую жизнь на плодородной земле, а «москаляку на гиляку». Что ж, очень жаль, что и флаг Украины, и украинский трезубец, тоже символ исторически почтенный и ни в чем не виноватый, раз за разом поганят какие-то нелюди: то Петлюра, то Бандера, то Зеленский. Но ничего не поделаешь, из чисто санитарных соображений придется все это из нашего обихода изъять. Когда-нибудь, после денацификации Украины, эта символика может найти свое место где-нибудь в ресторанах украинской кухни – висят же в иных американских пивных флаги Конфедерации.

Что же можно посоветовать украинским студентам РУДН, если они хотят прилично выглядеть в России? Наверное, стоило бы подобрать другую символику. Скажем, обойтись вышиванками, хотя и их киевский режим пытается подверстать к бандеровскому делу. В конце концов, вышиванки бывают и русские, и белорусские, так что в этом отношении мы до сих пор братья. Можно было вместо жовто-блакитного флага вывесить на стенде флаг УССР – в память о тех временах, когда между нашими странами не было ни вражды, ни даже границы. Но лучше всего рассказать о настоящей Украине – о том, какой могучей и осмысленной была эта земля в составе единой страны.

Например, на выставке землячеств можно было бы рассказать о роли Украины в победе над германским нацизмом. Да, этих страниц истории теперь стесняются в Киеве, но в Москве-то стесняться нечего. О разведчике Кузнецове, о генерале Ватутине, о форсировании Днепра. Золотые звезды городов-героев Киева и Одессы – это тоже символы Украины.

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Украина как индустриальная держава ушла в прошлое. Но было же время, когда на ее территории процветала инженерная мысль. Украинские студенты РУДН могли бы рассказать своим товарищам про КБ Антонова и легендарный самолет-гигант «Мрия», так бездарно погибший от украинских обстрелов год назад. Про «Южмаш», где делались космические ракеты, а теперь, видимо, складируется и ремонтируется натовское вооружение. Про великих сварщиков, отца и сына Патонов, которые разрабатывали революционные технологии и для создания танковой брони, и для строительства мостов, и для сварки на околоземной орбите. Вот вам настоящие, достойные символы Украины.

Наконец, подумаем о культурном наследии, которым богата земля Украины. Об одесском мифе, который создавали Исаак Бабель, Леонид Утесов и другие талантливые одесситы. О киевском мифе, который не сложился бы без Михаила Булгакова. Наконец, об Эдуарде Лимонове, прославившем родной Харьков в литературе.

Да, мы говорим о символах той Украины, которой сегодня нет. Но те символы, которые были отвергнуты на государственном уровне, вполне могут и должны быть живы в сознании отдельных людей. И если уж в РУДН есть украинское землячество, то почему бы его членам не стать хранителями и пропагандистами этих символов? Мне кажется, это было бы куда достойнее, чем выставлять напоказ ту же символику, которая сегодня наиболее часто встречается на шевронах украинских вояк – и на их же кладбищах.