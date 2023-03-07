Где найти настоящие символы Украины

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7 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:54  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Запад осознал невозможность поражения России на Украине

Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине Attila Husejnow/Global Look Press
В ходе визита в Варшаву президент США Джо Байден охладил пыл прибалтийских и польских политиков, то и дело призывающих добиваться военного поражения России на Украине, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, среди восточноевропейских союзников Киева возникли опасения, что западные лидеры намерены смягчить позицию Зеленского относительно переговоров с Москвой. Почему Белый дом недоволен агрессивной русофобией своих вассалов? Подробности...
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Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
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Зерновой крах выносит приговор всей экономике Украины

Способность Украины производить зерно стремительно уменьшается Сергей Мальгавко/ТАСС
«Не-воз-мож-но!» Таким эмоциональным восклицанием украинские фермеры оценивают вероятность провести предстоящую посевную. Иначе говоря, житница Европы, которой до последнего времени действительно была Украина, больше не может производить зерно. Виноваты в этом не только резко выросшие цены на удобрения, но в целом вся антироссийская политика киевского режима. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...

Западные санкции поменяли свою цель

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Под санкционные ограничения попадет все больше потребительских товаров. И в этом просматривается новый важный тренд санкционной политики Запада. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Джугашвили укреплял государство самым безобразным способом

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Джугашвилизм прямо или косвенно уничтожил миллионы людей для того, чтобы вкрутить электрическую лампочку, построить завод, отправить детей в школу или посадить солдата в танк и самолет. Подробности...
Обсуждение: 156 комментариев
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Почему ВСУ не уходят из Артемовска

Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
    Игорь Караулов

    Где найти настоящие символы Украины

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    7 марта 2023, 09:06

    В Российском университете дружбы народов (РУДН) обнаружился стенд с украинской государственной символикой – желто-голубым флагом и трезубцем. Разумеется, абсурдность происходящего не осталась незамеченной, ведь уже второй год наши солдаты сражаются с армией, действующей под этими самыми символами. Причем мало того, что дело происходит в крупном и известном московском вузе. РУДН (некогда носивший имя Патриса Лумумбы) традиционно воспринимается как вуз особенный, имеющий политическое значение. Когда-то это был действенный инструмент советской «мягкой силы»; от тех времен остался анекдот про то, как русский вместе с французом и американцем попадает в плен к людоедскому племени и русского не съедают, потому что вождь с ним вместе учился в «Лумумбе». Теперь же непонятно, чья «мягкая сила» работает в РУДН, наша или вражеская, и зачем нам вообще учреждение подобного рода, если иностранных студентов в нем не учат любить и уважать Россию.

    Студенческий совет вуза отреагировал настоящей истерикой, изобразив «ужас и непонимание» по поводу «сотен отвратительных комментариев, носящих националистический характер». Что называется, с больной головы на здоровую, ибо люди в Сети возмущались именно тем, что демонстрируется символика государства, в котором возобладали крайние националисты.

    Конечно, национальные землячества – это одна из тех традиций РУДН, которые делали этот вуз интересным и своеобразным. Бразильское землячество даже карнавал среди зимы устраивало, совсем как в Рио-де-Жанейро. Сейчас внешнему наблюдателю об интернациональном характере вуза в первую очередь напоминает обилие разнообразных этнических кафе на территории студгородка. В роли иностранцев стали чаще выступать студенты из бывших советских республик, но атмосфера этнической пестроты никуда не делась. Так, на выставке землячеств были, помимо стенда Украины, экспозиции студентов из Грузии, Молдавии, Черногории, Сербии, Кипра и Греции. Вероятно, на всех стендах демонстрировалась государственная символика соответствующих стран, вот и украинцы решили быть как все.

    Но ведь нужно же и голову на плечах иметь! Как можно давать диплом о высшем образовании студенту без головы? Если же голова есть, но работает в антироссийском направлении, то такой человек тоже, видимо, не очень нужен в московском вузе. Это касается и студентов, и тех преподавателей, которые проходили мимо, но предпочли не заметить ничего предосудительного.

    Ответственность конкретных людей, надеюсь, будет установлена в ходе проверки, которую проводит министерство образования. Однако остается вопрос о нашем отношении к украинской символике. Признаемся себе в том, что борьба с чужими символами нас не очень увлекает. Это не в характере нашего народа. Это на Украине, да и в Европе, топчут наши флаги и рубят головы нашим орлам. Но мы-то понимаем, что символы сами по себе ни в чем не виноваты.

    Фото: Zuma/ТАСС

    У всех стран есть флаги. Порой они чисто формальные, как у Финляндии или Норвегии (крест какого-то цвета на каком-то фоне). Иногда они красивы, как бело-сине-черный эстонский флаг. Хороший флаг, а руководство страны поганое. То же мы видим в случае Украины. Ее желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Взяли образ ясного неба, взяли образ пшеничного поля, соединили – и получили не счастливую жизнь на плодородной земле, а «москаляку на гиляку». Что ж, очень жаль, что и флаг Украины, и украинский трезубец, тоже символ исторически почтенный и ни в чем не виноватый, раз за разом поганят какие-то нелюди: то Петлюра, то Бандера, то Зеленский. Но ничего не поделаешь, из чисто санитарных соображений придется все это из нашего обихода изъять. Когда-нибудь, после денацификации Украины, эта символика может найти свое место где-нибудь в ресторанах украинской кухни – висят же в иных американских пивных флаги Конфедерации.  

    Что же можно посоветовать украинским студентам РУДН, если они хотят прилично выглядеть в России? Наверное, стоило бы подобрать другую символику. Скажем, обойтись вышиванками, хотя и их киевский режим пытается подверстать к бандеровскому делу. В конце концов, вышиванки бывают и русские, и белорусские, так что в этом отношении мы до сих пор братья. Можно было вместо жовто-блакитного флага вывесить на стенде флаг УССР – в память о тех временах, когда между нашими странами не было ни вражды, ни даже границы. Но лучше всего рассказать о настоящей Украине – о том, какой могучей и осмысленной была эта земля в составе единой страны.

    Например, на выставке землячеств можно было бы рассказать о роли Украины в победе над германским нацизмом. Да, этих страниц истории теперь стесняются в Киеве, но в Москве-то стесняться нечего. О разведчике Кузнецове, о генерале Ватутине, о форсировании Днепра. Золотые звезды городов-героев Киева и Одессы – это тоже символы Украины.   

     

    Украина как индустриальная держава ушла в прошлое. Но было же время, когда на ее территории процветала инженерная мысль. Украинские студенты РУДН могли бы рассказать своим товарищам про КБ Антонова и легендарный самолет-гигант «Мрия», так бездарно погибший от украинских обстрелов год назад. Про «Южмаш», где делались космические ракеты, а теперь, видимо, складируется и ремонтируется натовское вооружение. Про великих сварщиков, отца и сына Патонов, которые разрабатывали революционные технологии и для создания танковой брони, и для строительства мостов, и для сварки на околоземной орбите. Вот вам настоящие, достойные символы Украины.

    Наконец, подумаем о культурном наследии, которым богата земля Украины. Об одесском мифе, который создавали Исаак Бабель, Леонид Утесов и другие талантливые одесситы. О киевском мифе, который не сложился бы без Михаила Булгакова. Наконец, об Эдуарде Лимонове, прославившем родной Харьков в литературе.

    Да, мы говорим о символах той Украины, которой сегодня нет. Но те символы, которые были отвергнуты на государственном уровне, вполне могут и должны быть живы в сознании отдельных людей. И если уж в РУДН есть украинское землячество, то почему бы его членам не стать хранителями и пропагандистами этих символов? Мне кажется, это было бы куда достойнее, чем выставлять напоказ ту же символику, которая сегодня наиболее часто встречается на шевронах украинских вояк – и на их же кладбищах.     

     

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