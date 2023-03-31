Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Не дожидаясь, пока вновь избранный председатель КНР Си Цзиньпин почтит своим вниманием Европу, лидеры европейских стран сами спешно засобирались в Пекин. В ближайшее время с государственным визитом – а это тот же высочайший уровень, что был у делегации Си Цзиньпина в Москве – Китай посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Компанию ему составит целая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Еврокомиссии отдельно подчеркнули, что несмотря на совместный визит, статус визита фон дер Ляйен не является государственным, а сама она – не часть делегации Макрона. Роль главы ЕК – то ли контролировать Макрона, то ли, пользуясь случаем, продвинуть свою повестку – не до конца прояснена.

Впрочем, статусные споры внутри европейской банки с пауками, судя по всему, мало интересуют Пекин. Вероятно, там просто не были готовы согласовать два последовательных визита европейских функционеров в виду их низкой субъектности. Принимать Макрона и фон дер Ляйен поодиночке администрации Си не с руки и ввиду нежелания вникать в разницу подходов к решению насущных задач со стороны Франции и Германии, интересы которой, собственно, и представляет Урсула фон дер Ляйен. А потому подавать челобитные и получать ответы на них европейцам было велено вместе.

Очевидно, что главной темой визита европейских политиков будет отнюдь не украинский кризис. Хотя в публичном поле и Макрон, и фон дер Ляйен создают иллюзию обеспокоенности сближением Китая и России, цели их визита носят куда более утилитарный характер. ЕС откровенно опасается втягивания в новую торговую войну с Китаем. В начале марта агентство Reuters сообщило о том, что США активно прощупывают готовность своих европейских союзников ввести масштабные санкции против Китая.

Введение таких санкций окончательно похоронит диалог Евросоюза с КНР. После этого никакие возражения европейцев о недопустимости американских инициатив, направленных на деиндустриализацию Европы, в Вашингтоне не будут даже выслушиваться. А закон о снижении инфляции, предлагающий европейским производителям значительные субсидии и дешевые энергоносители, заработает в полную силу. Очевидно, что часть европейской элиты сопротивляется такому развитию событий, и хотела бы сохранить китайскую альтернативу – в том числе как способ давления на союзнические Штаты. Видимо, «прощупать» Китай с точки зрения его готовности конкурировать с США за Европу – и есть главная цель визита Макрона в Поднебесную.

Есть и другой важный аспект. Введение санкций и эскалация отношений между Брюсселем и Пекином чревата вполне конкретными экономическими проблемами. В 2020 году Китай обогнал США по объему товарооборота с ЕС. Таким образом, два года назад Китай стал не просто торговой альтернативой для Европы, но приоритетным направлением для экспортных и импортных поставок. В особенности – импортных. Недавно издание Focus опубликовало алармистский материал, в котором говорится о критической зависимости Европы от ряда китайских товаров. Речь идет прежде всего о редкоземельных металлах (литий, кобальт и др.), производство которых сосредоточено в КНР.

Эти металлы критически важны для анонсированного ЕС энергоперехода. Ставка на «зеленую» энергетику в противовес традиционным газу, нефти, углю и ядерной энергетике – по сути, единственный вариант обновления энергетической системы Европы в условиях критического снижения торговли энергоносителями с Россией. Но строить солнечные и ветровые электростанции, выпускать электрические двигатели для автопрома – для всего этого нужны значимые объемы тех самых редкоземельных материалов, монополистом в производстве которых является КНР. Найти альтернативу этим поставкам европейцам будет даже сложнее, чем найти альтернативу российским энергоносителям.

В условиях новой санкционной войны Пекину не обязательно сокращать поставки широкого перечня товаров (то есть не наносить ущерб самому себе), достаточно сократить поставки критически значимых для ЕС товаров. Еще в 2020 году специалисты Берлинского института Меркатора по изучению Китая (MERICS) определили 103 категории товаров и продуктов, по которым ЕС критически зависит от КНР. Интересно, что кроме редкоземов к ним относятся мобильные телефоны, устройства обработки данных, детские игрушки и т. д.

В данном контексте актуализируется вопрос о растущей зависимости России от Китая. Такая зависимость, без сомнения, имеет место. Но в сравнении с европейско-китайской ситуацией зависимость РФ и КНР имеет ряд важных отличий. Во-первых, торговый оборот России и Китая хоть и значительно вырос в 2022 году, но все же по темпам прироста уступает росту товарных потоков, например, с Индией и Турцией. Во-вторых, у России и Китая в обозримом будущем не предвидятся торговые войны, нет и даже намека на таковые. В-третьих, зависимость является взаимной, что подтверждается в том числе растущей инфраструктурной связанностью двух стран, которые объединят новые газопроводы, мосты и транспортные маршруты.

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«Это не скептики, а завистники (те, кто говорят о растущей зависимости РФ от КНР – ред.), – заявил на днях президент Путин. – Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо больше. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они (европейские скептики – ред.) о себе подумают».

И еще один важный момент, касающийся финансовой зависимости. Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Отметим в связи с этим заявление Владимира Путина о готовности России перейти на юань в торговле со странами Латинской Америки и Африки. Торговать в юанях предложено именно с «дальним контуром». То есть такой переход не затронет базовый российский макрорегион, включающий страны ЕАЭС, где приоритетом является торговля в национальных валютах государств объединения, ключевой из которых остается российский рубль.