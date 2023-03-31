Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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Россия переосмыслила свою роль в мире

Новая Концепция внешней политики России принципиально отличается от предыдущей Максим Блинов/РИА Новости
Отныне Россия – страна-цивилизация, евро-тихоокеанская держава и защитница Русского мира. Такое определение следует из новой Концепции внешней политики, которую утвердил президент Владимир Путин. В чем заключаются ключевые особенности документа и как реализация Концепции отразится на отношениях России с другими странами? Подробности...
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Как Запад воспользовался фейками о Буче

Улицы Бучи стали декорациями для одной из самых явных украинских провокаций I-Images/Global Look Press
Год назад городок Буча к северо-западу от Киева приобрел мировую и трагическую известность. Жуткие кадры с телами на улицах облетели все СМИ. На Западе говорили, что погибшие – мирные граждане, ставшие жертвами якобы российских военных. Однако в этой истории было множество противоречий. О каких нестыковках идет речь и зачем Западу понадобилась волна фейков о в Буче?  Подробности...
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США подозревают в военном использовании комаров-мутантов

Комары стали объектом масштабных биологических экспериментов Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Загадочные эксперименты с насекомыми – и прежде всего с комарами – проводятся прямо сейчас под эгидой Пентагона. Несмотря на то что задача исследований заявлена как самая благородная – борьба с болезнями, вредителями и повышение урожаев, – у европейских ученых эти работы вызвали подозрения. Речь может идти даже о разработке нового биологического оружия. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Почему нужно бить Запад по губам

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Все дети рождаются принцами и принцессами, но окружение делает из них лягушек. Наверное, то же самое происходит и с народами. У каждого народа собственное высокое предназначение. Но исторически Запад утверждал свое единоличное право на корону, всех остальных заставляя принимать роль лягушек. Подробности...
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Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
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Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...
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Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

МИД Украины меняет тактику

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Глеб Простаков

    Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    31 марта 2023, 08:58

    Не дожидаясь, пока вновь избранный председатель КНР Си Цзиньпин почтит своим вниманием Европу, лидеры европейских стран сами спешно засобирались в Пекин. В ближайшее время с государственным визитом – а это тот же высочайший уровень, что был у делегации Си Цзиньпина в Москве – Китай посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Компанию ему составит целая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Еврокомиссии отдельно подчеркнули, что несмотря на совместный визит, статус визита фон дер Ляйен не является государственным, а сама она – не часть делегации Макрона. Роль главы ЕК – то ли контролировать Макрона, то ли, пользуясь случаем, продвинуть свою повестку – не до конца прояснена.

    Впрочем, статусные споры внутри европейской банки с пауками, судя по всему, мало интересуют Пекин. Вероятно, там просто не были готовы согласовать два последовательных визита европейских функционеров в виду их низкой субъектности. Принимать Макрона и фон дер Ляйен поодиночке администрации Си не с руки и ввиду нежелания вникать в разницу подходов к решению насущных задач со стороны Франции и Германии, интересы которой, собственно, и представляет Урсула фон дер Ляйен. А потому подавать челобитные и получать ответы на них европейцам было велено вместе.

    Очевидно, что главной темой визита европейских политиков будет отнюдь не украинский кризис. Хотя в публичном поле и Макрон, и фон дер Ляйен создают иллюзию обеспокоенности сближением Китая и России, цели их визита носят куда более утилитарный характер. ЕС откровенно опасается втягивания в новую торговую войну с Китаем. В начале марта агентство Reuters сообщило о том, что США активно прощупывают готовность своих европейских союзников ввести масштабные санкции против Китая.

    Введение таких санкций окончательно похоронит диалог Евросоюза с КНР. После этого никакие возражения европейцев о недопустимости американских инициатив, направленных на деиндустриализацию Европы, в Вашингтоне не будут даже выслушиваться. А закон о снижении инфляции, предлагающий европейским производителям значительные субсидии и дешевые энергоносители, заработает в полную силу. Очевидно, что часть европейской элиты сопротивляется такому развитию событий, и хотела бы сохранить китайскую альтернативу – в том числе как способ давления на союзнические Штаты. Видимо, «прощупать» Китай с точки зрения его готовности конкурировать с США за Европу – и есть главная цель визита Макрона в Поднебесную.

    Есть и другой важный аспект. Введение санкций и эскалация отношений между Брюсселем и Пекином чревата вполне конкретными экономическими проблемами. В 2020 году Китай обогнал США по объему товарооборота с ЕС. Таким образом, два года назад Китай стал не просто торговой альтернативой для Европы, но приоритетным направлением для экспортных и импортных поставок. В особенности – импортных. Недавно издание Focus опубликовало алармистский материал, в котором говорится о критической зависимости Европы от ряда китайских товаров. Речь идет прежде всего о редкоземельных металлах (литий, кобальт и др.), производство которых сосредоточено в КНР.

    Фото: ТАСС

    Эти металлы критически важны для анонсированного ЕС энергоперехода. Ставка на «зеленую» энергетику в противовес традиционным газу, нефти, углю и ядерной энергетике – по сути, единственный вариант обновления энергетической системы Европы в условиях критического снижения торговли энергоносителями с Россией. Но строить солнечные и ветровые электростанции, выпускать электрические двигатели для автопрома – для всего этого нужны значимые объемы тех самых редкоземельных материалов, монополистом в производстве которых является КНР. Найти альтернативу этим поставкам европейцам будет даже сложнее, чем найти альтернативу российским энергоносителям.

    В условиях новой санкционной войны Пекину не обязательно сокращать поставки широкого перечня товаров (то есть не наносить ущерб самому себе), достаточно сократить поставки критически значимых для ЕС товаров. Еще в 2020 году специалисты Берлинского института Меркатора по изучению Китая (MERICS) определили 103 категории товаров и продуктов, по которым ЕС критически зависит от КНР. Интересно, что кроме редкоземов к ним относятся мобильные телефоны, устройства обработки данных, детские игрушки и т. д.

    В данном контексте актуализируется вопрос о растущей зависимости России от Китая. Такая зависимость, без сомнения, имеет место. Но в сравнении с европейско-китайской ситуацией зависимость РФ и КНР имеет ряд важных отличий. Во-первых, торговый оборот России и Китая хоть и значительно вырос в 2022 году, но все же по темпам прироста уступает росту товарных потоков, например, с Индией и Турцией. Во-вторых, у России и Китая в обозримом будущем не предвидятся торговые войны, нет и даже намека на таковые. В-третьих, зависимость является взаимной, что подтверждается в том числе растущей инфраструктурной связанностью двух стран, которые объединят новые газопроводы, мосты и транспортные маршруты.

    «Это не скептики, а завистники (те, кто говорят о растущей зависимости РФ от КНР – ред.), – заявил на днях президент Путин. – Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая – она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо больше. Товарооборот растет у Китая с Европой объединенной очень высокими темпами. Так что все наоборот, пусть они (европейские скептики – ред.) о себе подумают».

    И еще один важный момент, касающийся финансовой зависимости. Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Отметим в связи с этим заявление Владимира Путина о готовности России перейти на юань в торговле со странами Латинской Америки и Африки. Торговать в юанях предложено именно с «дальним контуром». То есть такой переход не затронет базовый российский макрорегион, включающий страны ЕАЭС, где приоритетом является торговля в национальных валютах государств объединения, ключевой из которых остается российский рубль.

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