Как нам обустроить один день России

Есть проблема, которая меня мучала и терзала много лет. И я далеко не один такой. А сейчас, когда некоторые хотят нас всех переименовать в Московию и украсть наше прошлое, проблема эта становится еще более важной.

Раз в год, на праздник, я испытываю неловкое чувство. Это происходит 12 июня. Каждый год в этот день все новые собственные дети – их у меня много – спрашивают, а что мы отмечаем в этот день? Вообще, я детей с малых лет обучаю необходимости быть внимательными к деталям. К историческим – тем более. И вот они, обученные мною, приходят и спрашивают:

– Папа, а что мы 12 июня празднуем?

– День России, – отвечаю я.

– Это день рождения страны?

– Не совсем.

– Ну а что мы отмечаем?

Тут я начинаю продолжительное вступление на тему того, что, вообще говоря, иногда памятные даты возникают по каким-то сиюминутным политическим причинам, и со временем люди забывают, почему возник этот праздник. И вообще не парятся. Просто празднуют. Тут некоторые дети вспоминают мои же слова о том, что важно быть внимательным к деталям. Папа неправ, в общем. Приходится колоться: «Дети, в этот день 12 июня 1990 года Верховный совет РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете». Бррр! Что сказал-то?

Это событие всегда, мягко говоря, было весьма сомнительным. Но если раньше в Российской Федерации предпочитали не обращать внимания на такие символические «странности» в собственном устройстве, то сейчас, в условиях наступления новой эпохи – эпохи обретения русскими национальной идентичности – праздник отделения России от России вообще-то выглядит так себе.

Крайне неуместные явления жизни – пусть и незначительные – мешают обрести ощущение цельного пространства, построенного по интуитивно понятным правилам, такого, в котором чувствуешь себя как дома. Ведь чем родной дом отличается от самых замечательных гостей? Именно тем, что за каждой фотографией на стене, за каждой тарелкой, за каждой щеколдой на окне – какая-то личная, может быть, незначительная, но одновременно важная для тебя история. Так и в нашем общем пространстве – в России, во всяком случае, в идеальном ее образе – каждая деталь ее устройства должна быть важной для каждого из нас. Очень трудно себе представить жителя России, для которого важным и ценным может быть декларация о государственном суверенитете РСФСР, провозгласившая приоритет законов Советской Социалистической России над законами СССР.

Это первая часть моего выступления. Будем ее считать претендующей на деконструкцию смысла праздника 12 июня. Вторая часть исключительно конструктивная. Любая деконструкция, отказ, отмена, снос и т. д. – это всегда общественный раскол. А раскол – это всегда новая травма. Даже если деконструкция и отмена носит совершенно здравый, справедливый и даже технический характер. Всегда найдутся общественные силы, которые воспримут любые символические изменения как оскорбительные, обидные и дискриминирующие. Поэтому при любых таких действиях нужно быть аккуратным – если только нет цели спровоцировать раскол.

Цель любого государственного праздника – точно не в том, чтобы раскалывать общество или троллить его символической бессмысленностью события. У праздника 12 июня в этом смысле есть несколько и позитивных составляющих. Во-первых, он уже есть. Это важно – отмена того, что есть, всегда травмирующая. Поэтому не надо отменять. Во-вторых, это летний праздник, а лишний выходной летом – это само по себе праздник. В-третьих, день России или день рождения России – это само по себе верное и понятное событие. Здорово, когда можно отметить день рождения чего-то для тебя ценного.

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В 1862 году в России был невероятный, большой праздник. Вся страна много лет готовилась и собралась в 1862 году отметить 1000-летний юбилей. В Великом Новгороде появился памятник 1000-летию Руси. Его открывал император Александр Второй, а на его строительство сбросилась вся страна! Он и сейчас стоит. Хотя во время Великой Отечественной немцы его разобрали и пытались вывезти в Германию. Советские войска отбили памятник, и он был после войны восстановлен. Советская власть восстановила памятник с крестом и множеством знаменательных деятелей царской России – что само по себе является отдельным символически значимым событием.

Итак. Если все это подытожить, то предложение следующее. Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. И каждый год в этот день мы будем вспоминать, что нам уже более 11 веков от роду. И можно уже потихоньку готовиться к новому юбилею – в 2062 году будет 12 веков. А в этом, 2023 году, 12 июня нам исполнится 1161 год. Понятно, что 862 год носит, скорее, символический характер. Понятно, что и точная дата самого события 12 июня – тоже лишь символ. Но праздник – это вообще всегда символ. Новый Год, строго говоря, тоже символ. Понятная символичность вообще главная основа успеха того или иного праздника.

Я специально пораньше завел этот разговор, чтобы мы с вами убедили окружающий нас русский мир насытить праздник 12 июня новыми-старыми смыслами. И чтобы на День России мы могли без ужимок и ухмылок поднять бокалы за здоровье 1161-летней собственной страны.

И будет нам что рассказать похитителям истории с соседних территорий. Ну и мне лично будет что сообщить младшей Марфе, когда она придет с вопросами о том, что же это такое – 12 июня?