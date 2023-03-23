Как нам обустроить один день России

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23 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:39  |  vz.ru
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Что спасет черное золото от большого обвала

Евгений Биятов/РИА Новости
Нефть подешевела в этом году уже на 14%, упав до самого низкого уровня с 2021 года. Против нее играет целая серия разных факторов. Однако торговцы нефтью оптимистично верят, что долго в таком темпе черное золото не протянет. К лету падение может остановиться, а во втором полугодии снова начнется рост. Однако есть факторы, которые могут смешать все карты.  Подробности...
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Как великий комбинатор Березовский переиграл самого себя

В конце 1990-х олигарх Борис Березовский находился в зените своего могущества Александр Чумичева/ТАСС
10 лет назад в эмиграции, в английской деревушке Аскот умер Борис Березовский, бывший российский олигарх. В «лихие 90-е» безвестный профессор математики втерся в доверие к Кремлю, став теневым правителем страны и заодно – миллиардером. Березовский ухитрялся манипулировать одновременно и российскими силовиками, и чеченскими головорезами. Как же случилось, что «самый хитрый» человек России в итоге потерпел фиаско? Подробности...
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Против беспилотников Украины поможет «воздушная ПВО»

Миг-29 ведет огонь из пушки. Возможно, это будущее средство борьбы с БПЛА противника Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская ПВО демонстрирует выдающуюся эффективность в ходе спецоперации – однако даже таких возможностей оказалось недостаточно для полного закрытия неба от угроз с воздуха. Приграничные территории нашей страны почти ежедневно терроризируют украинские беспилотники. И все же есть способ противодействия и этой проблеме, достаточно неожиданный.  Подробности...
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Премьер Японии в Киеве помог скорее России

Кисиду должна интересовать подготовка к так называемому весеннему контрнаступлению ВСУ Reuters
Владимир Зеленский получил в подарок от премьера Японии Фумио Кисиды полмиллиарда долларов. Ради его вручения японец даже посетил Киев и Бучу, как будто ему это действительно было нужно. В этот день на Украине разыгрался почти идеальный с точки зрения интересов России спектакль, который наверняка разозлит Китай. Но Кисида все-таки может быть опасен для нас – пусть не на Украине, но в другом месте.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как нам обустроить один день России

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. Подробности...

Сидя в Гааге, невозможно играть в Нюрнберг

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Новый закон Зеленского направлен против США и военных

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинские военные очень недовольны тем, что их хотят ограничить в правах – они восприняли это как личное оскорбление. И это может аукнуться ЗЕ-команде вне зависимости от того, будет принят закон или нет. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Снаряды с ураном для ВСУ

«Контрнаступление ВСУ»: Что? Где? Когда?

Польша спланировала крах Украины

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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

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  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Борис Акимов

    Как нам обустроить один день России

    Борис Акимов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    23 марта 2023, 09:00

    Есть проблема, которая меня мучала и терзала много лет. И я далеко не один такой. А сейчас, когда некоторые хотят нас всех переименовать в Московию и украсть наше прошлое, проблема эта становится еще более важной.

    Раз в год, на праздник, я испытываю неловкое чувство. Это происходит 12 июня. Каждый год в этот день все новые собственные дети – их у меня много – спрашивают, а что мы отмечаем в этот день? Вообще, я детей с малых лет обучаю необходимости быть внимательными к деталям. К историческим – тем более. И вот они, обученные мною, приходят и спрашивают:

    – Папа, а что мы 12 июня празднуем?

    – День России, – отвечаю я.

    – Это день рождения страны?

    – Не совсем.

    – Ну а что мы отмечаем?

    Тут я начинаю продолжительное вступление на тему того, что, вообще говоря, иногда памятные даты возникают по каким-то сиюминутным политическим причинам, и со временем люди забывают, почему возник этот праздник. И вообще не парятся. Просто празднуют. Тут некоторые дети вспоминают мои же слова о том, что важно быть внимательным к деталям. Папа неправ, в общем. Приходится колоться: «Дети, в этот день 12 июня 1990 года Верховный совет РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете». Бррр! Что сказал-то?

    Это событие всегда, мягко говоря, было весьма сомнительным. Но если раньше в Российской Федерации предпочитали не обращать внимания на такие символические «странности» в собственном устройстве, то сейчас, в условиях наступления новой эпохи – эпохи обретения русскими национальной идентичности – праздник отделения России от России вообще-то выглядит так себе.

    Крайне неуместные явления жизни – пусть и незначительные – мешают обрести ощущение цельного пространства, построенного по интуитивно понятным правилам, такого, в котором чувствуешь себя как дома. Ведь чем родной дом отличается от самых замечательных гостей? Именно тем, что за каждой фотографией на стене, за каждой тарелкой, за каждой щеколдой на окне – какая-то личная, может быть, незначительная, но одновременно важная для тебя история. Так и в нашем общем пространстве – в России, во всяком случае, в идеальном ее образе – каждая деталь ее устройства должна быть важной для каждого из нас. Очень трудно себе представить жителя России, для которого важным и ценным может быть декларация о государственном суверенитете РСФСР, провозгласившая приоритет законов Советской Социалистической России над законами СССР.

    Это первая часть моего выступления. Будем ее считать претендующей на деконструкцию смысла праздника 12 июня. Вторая часть исключительно конструктивная. Любая деконструкция, отказ, отмена, снос и т. д. – это всегда общественный раскол. А раскол – это всегда новая травма. Даже если деконструкция и отмена носит совершенно здравый, справедливый и даже технический характер. Всегда найдутся общественные силы, которые воспримут любые символические изменения как оскорбительные, обидные и дискриминирующие. Поэтому при любых таких действиях нужно быть аккуратным – если только нет цели спровоцировать раскол.

    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    Цель любого государственного праздника – точно не в том, чтобы раскалывать общество или троллить его символической бессмысленностью события. У праздника 12 июня в этом смысле есть несколько и позитивных составляющих. Во-первых, он уже есть. Это важно – отмена того, что есть, всегда травмирующая. Поэтому не надо отменять. Во-вторых, это летний праздник, а лишний выходной летом – это само по себе праздник. В-третьих, день России или день рождения России – это само по себе верное и понятное событие. Здорово, когда можно отметить день рождения чего-то для тебя ценного.

    В 1862 году в России был невероятный, большой праздник. Вся страна много лет готовилась и собралась в 1862 году отметить 1000-летний юбилей. В Великом Новгороде появился памятник 1000-летию Руси. Его открывал император Александр Второй, а на его строительство сбросилась вся страна! Он и сейчас стоит. Хотя во время Великой Отечественной немцы его разобрали и пытались вывезти в Германию. Советские войска отбили памятник, и он был после войны восстановлен. Советская власть восстановила памятник с крестом и множеством знаменательных деятелей царской России – что само по себе является отдельным символически значимым событием.

    Итак. Если все это подытожить, то предложение следующее. Давайте оставим 12 июня праздник День России. Но насытим этот день настоящим смыслом – воспоминанием о зарождении страны. Пусть 12 июня будет днем рождения России. И каждый год в этот день мы будем вспоминать, что нам уже более 11 веков от роду. И можно уже потихоньку готовиться к новому юбилею – в 2062 году будет 12 веков. А в этом, 2023 году, 12 июня нам исполнится 1161 год. Понятно, что 862 год носит, скорее, символический характер. Понятно, что и точная дата самого события 12 июня – тоже лишь символ. Но праздник – это вообще всегда символ. Новый Год, строго говоря, тоже символ. Понятная символичность вообще главная основа успеха того или иного праздника.

    Я специально пораньше завел этот разговор, чтобы мы с вами убедили окружающий нас русский мир насытить праздник 12 июня новыми-старыми смыслами. И чтобы на День России мы могли без ужимок и ухмылок поднять бокалы за здоровье 1161-летней собственной страны. 

    И будет нам что рассказать похитителям истории с соседних территорий. Ну и мне лично будет что сообщить младшей Марфе, когда она придет с вопросами о том, что же это такое – 12 июня? 

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