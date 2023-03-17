Запад начал войну с Россией задолго до начала СВО

Взгляд
17 марта, пятница  |  Последнее обновление — 11:52  |  vz.ru
Разделы

Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему военные в США адекватнее политиков

Великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, заявил Остин после переговоров с Шойгу Zuma, Сергей Бобылев/ТАСС
Пентагон резко снизил накал страстей вокруг упавшего в Черное море беспилотника. Его шеф Ллойд Остин лично позвонил Сергею Шойгу, назвал Россию великой державой и подчеркнул важность контактов с ней. Такое легко можно было представить десять лет назад, но для нынешней политики США это нечто невообразимое. Чем Остин отличается от тех американцев, которые засели в Госдепе и Белом доме?  Подробности...
Перейти в раздел…

Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

ВСУ сосредотачивают технику и активизируются на южном направлении REUTERS/Oleksandr Ratushniak
В Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. О каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия подобным замыслам?  Подробности...
Перейти в раздел…

Асад отдает России священный долг

Башар Асад возложил цветы к Вечному огню у Кремлевской стены Михаил Терещенко/ТАСС
Сирия стала участницей глобальной геополитической партии, которая прямо сейчас разыгрывается совместно Россией и КНР. По крайней мере, такой вывод можно сделать по результатам визита сирийского лидера Башара Асада в Москву. Чем был необычен этот визит, какие обязательства взял на себя Асад и как это может помочь российской спецоперации на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Как москвичи против польского ига восстали

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев. Подробности...

Запад начал войну с Россией задолго до начала СВО

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя. Подробности...

Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

Перейти в раздел…

Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
Подробности...

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
Подробности...

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пекин: Поездка Си Цзиньпина в Россию будет визитом мира
    ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении США выступили против прекращения огня на Украине США отказались приносить России извинения за инцидент с беспилотником Турция запретила заправку российских самолетов производства США
    Минобороны показало первые кадры применения «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов Китай заверил в готовности стоять с Россией «спина к спине» Объем экстренных кредитов банкам от ФРС США поставил рекорд
    МИД опроверг заявления США о недействительности приостановки Россией действия ДСНВ Медведев: Американцы вконец оборзели Французский политик обвинил США в подрыве «Северных потоков» «АвтоВАЗ» решил переименовать бывший завод Nissan в Петербурге

    Главная тема


    Пентагон продемонстрировал здравый подход в ситуации с MQ-9 в Черном море

    60 км от Севастополя


    CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря

    глобальный конфликт


    Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине

    поддержка украинских раскольников


    РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра

    Видео

    линия соприкосновения


    Планам ВСУ на Запорожском направлении помешает сама природа

    статус иностранного


    Кому в Киргизии мешает русский язык

    штурм промзоны


    Артемовск готовят к филигранной военной операции

    саммит AUKUS


    Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

    подъем со дна моря


    Как Россия добудет секреты американского беспилотника

    главная кинопремия


    Дмитрий Дабб: «Оскар» чуть-чуть испоганил хороший фильм

    на войне как на войне


    Сергей Козлов: Государственный терроризм в США поставлен на поток

    вклад в историю


    Владислав Исаев: Силиконовый пузырь начал лопаться

    на ваш взгляд


    После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе реже?
    Глеб Кузнецов

    Запад начал войну с Россией задолго до начала СВО

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    17 марта 2023, 10:32

    Ровно пять лет назад в парламенте Британии прошли дебаты, посвященные отравлению Скрипаля.

    Джонсон – тогда еще министр иностранных дел – впервые озвучил то, что сегодня стало на Западе «мейнстримом»: тезис о фундаментальной вине «русских», россиян, перед всем миром. День рождения термина fundamental guilt по отношению к России.

    Звучали призывы сплотиться против общего врага, выступить единым фронтом против России, слово «война» звучало настолько часто, что, кажется, это не 2018-й, а 2022 год. «Мы должны признать, что страна находится в состоянии войны с жестоким врагом» и вот это вот всё.

    Умеренно выступил только один человек – Корбин, тогдашний лидер лейбористов. Он позволил себе сказать, что «ответ должен быть решительным, соразмерным и основанным на четких доказательствах».

    Ему кричали: «Позор!». Собственные депутаты-лейбористы оскорбляли его: «Лейбористы всегда отбрасывают межпартийные разногласия, когда отечеству грозит жестокий враг и требуется сплоченность всей нации в борьбе с ним». 

    Фото: Matt Dunham/AP/ТАСС

    Позднее, в ходе уже собственной избирательной кампании, Джонсон поставит перед консерваторами публичную цель: Defeat Jeremy Corbin («Победить Джереми Корбина»). И решит ее. Сегодня косточки Корбина и «корбинитов», изгнанных из партии, догрызает лояльное «национальному консенсусу» руководство лейбористов. В следующий парламент попасть у них шансы исчезающе малы. Непонимание фундаментального характера противостояния с «русскими», непризнание «состояния войны» уже в 2018-м сделало Корбина в глазах прессы и политического класса «пособником врага», который вполне заслуживает быть исторгнутым из политического тела единой британской нации.

    Традиционный европейский политический нарратив подразумевал «спасение народов из тьмы невежества», от преступных и растленных элит. От Макколея с британским образованием для индийцев до идеологов поздней холодной войны и советской интерпретации развития постколониальной Африки это было общим местом. Просто каждый понимал под «тьмой невежества» что-то свое.

    До какого-то момента западное предложение к этому и сводилось: «ограничим/окажем давление на режим, поможем «оппозиционерам», «реализуем культурные проекты», продемонстрировав «преимущества», и тем самым поможем народам освободиться». Но все это умерло, причем не в марте 2022-го, а значительно на годы раньше.

    Уже на примере тогдашнего диалога с Корбином («мы должны бороться с нарушением прав человека правительством РФ внутри страны и за ее пределами и оказывать поддержку оппозиции», «мы должны предупреждать о том, какой вред может нанести межгосударственным отношениям действия парамафиозных групп и коррумпированных олигархов») и английского мейнстрима с «национальным консенсусом перед лицом врага», «фундаментальной виной», «презрением, сарказмом и неповиновением» (термин Терезы Мэй о внешней политике РФ) мы видим крах рациональной модели и появление модели «войны за существование». 

    Широко освещалось в европейской прессе, что своеобразный совместный «комитет по экономическим санкциям» был создан ЕС и США еще в 2021 году, решения были сформулированы и разложены по конвертам задолго до известных событий, что позволило вводить санкции быстро и без обсуждений.

    Но правда в том, что и нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны также сильно загодя. И в час X – как и в случае с экономикой – надо было просто вскрыть нужный конверт и выкрутить громкость на максимум.

    «Санкции против простых людей» – от невозможности получать пенсию за пределами РФ и всего сонма банковских проблем до Steam и ограничений на торговлю товарами повседневного спроса или научного/спортивного обмена – это не «баг системы» от растерянности, а сознательная политика. Разница между санкциями против олигархов и против всех остальных только в том, что у олигархов есть возможность представить свои дела в суде и прикупить на сдачу с адвокатских гонораров немножечко медийности «официальных оппозиционеров».

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •