Танковые экипажи ВСУ, отправленные в Польшу на переподготовку, уже присылают свои красноречивые отзывы о готовящихся к отправке на Украину «Леопардах». Танкист с ником trakiUA и символом «Азова»* на аватаре пишет в социальных сетях сообщение, полное обсценной лексики: брони на танках нет, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже.

Таким образом, поставляемые на Украину «Леопарды» доведены обратно до состояния времен Второй мировой войны, с них снята вся передовая электроника и модернизированная защита, необходимая для ведения современной войны.

Мало того, что «кошкам» вырвали когти, их еще и мало. С самого начала ФРГ с партнерами намеревались передать Украине в общей сложности 112 танков «Леопард», об этом прямо говорилось в заявлении правительства Германии. Позже звучали заявления, что 36 машин для полного украинского танкового батальона будет достаточно.

МИД Польши сообщал, что страна поставит Украине 14 танков «Леопард-2», находящихся в собственности Германии. И только через две-три недели после того, как украинские военные закончат подготовку по управлению этой военной техникой. Возможно, по несколько машин в качестве символической поддержки передадут Украине такие страны, как Финляндия или Норвегия, но на них рассчитывать не стоит, так как страны упорно соревнуются в том, кто поставит Украине оружие позже всех. Еще три танка к концу марта обещает Португалия.

О точных сроках говорить бесполезно, так как военное время измеряется тактами военных действий, а не отрывными листками календаря. Коллективный Запад ожидает результатов того, как разрешится ситуация вокруг Артемовска/Бахмута, и уже по результатам зимней кампании будет понятно, что и в каких объемах стоит поставлять. Но сроки называются, и они дают понять о серьезности намерений западных правительств.

К примеру, министр армии США Кристин Вормут утверждает, что наиболее реальный срок поставки «Абрамсов» на Украину – через год. И добавляет, что существует много различных обстоятельств, которые запросто могут увеличить эти сроки до двух лет. Скорее всего, западные партнеры США по НАТО, которые в этой прокси-войне являются первым прокси, тоже будут тянуть с поставками своих вооружений второму прокси – Украине, ориентируясь на эти же сроки.

Кроме того, подготовка и переброска техники всегда были для блока НАТО настоящей головной болью. Эдвард Люттвак, американский историк, специалист по международным отношениям и военной стратегии, бывший советник президента Рейгана, в своей книге «Стратегия. Логика войны и мира» красноречиво рассказывает, как обычно работает логистическая мысль военного ведомства США. Во время проведения операции «Союзная сила» (бомбардировок Югославии) рассматривался вариант использования 18 ударных и десантных вертолетов. Их перебазировали ближе к югославской границе, начались многочисленные согласования. Выяснялось, что вертолеты недостаточно модернизированы для проведения операции, потом – что пилоты не имеют подходящей подготовки, что не установлено подходящее вооружение, нет подходящих снарядов и патронов, необходимого оборудования. В конечном счете вертолеты были готовы вылететь и выполнить боевую задачу через некоторое время уже после завершения бомбардировок. К тому же один из вертолетов был потерян из-за какой-то технической ошибки.

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Видимо, на это же и намекает Кристин Вормут, называя сроки, совпадающие с реалистичными сроками завершения СВО и поражением украинской неонацистской верхушки, которой для полного косплея сегодня не хватает разве что немецких танков с крестами на боках. Вряд ли вызовет удивление, если танки им под конец все же поставят, приведя к полной аутентичности – сняв всю современную электронику, защиту и приборы, которых не было в 1941-1945 годах.

То, что ВСУ рано или поздно перейдет на музейное оружие, было понятно уже в самом начале спецоперации. Уже тогда в Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обучили обращению с пулеметом Дегтярева образца 1927 года. В своем Telegram-канале участник украинского батальона «Азов»* Сергей Коротких жаловался, что бойцов сил территориальной обороны учат пользоваться реликтовым оружием – пулеметом «Максим» и винтовкой Бердана, поскольку более современным аналогам не суждено попасть им в руки.

Вызывали беспокойство в Киеве и уже состоявшиеся поставки тяжелого вооружения. Например, американских буксируемых гаубиц Howitzer М-777 в количестве 18 штук – облегченного варианта гаубицы M198, модернизированного под ведение огня «умными» снарядами Excalibur. Максимальная дальность стрельбы при использовании спецснарядов должна была составлять около 40 километров (наиболее дорогостоящих образцов – до 55 км), для обычных – 24 километра. Позже выяснилось, что «экскалибуров» в дополнение поставили очень мало, а наиболее дорогостоящих не поставили вообще, и огонь пришлось вести обычными снарядами. Кроме того, с пушек сняли всю электронику, позволяющую быстро наводить оружие для точного поражения цели, и даже на 24 километра орудия стреляют не так точно, как могли бы.

Теперь даунгрейду подвергнутся и «Леопарды», которые продолжают оставаться грозными машинами, но лишь по стандартам середины прошлого века. Их боевая мощь мало приспособлена к ведению современной войны. Во многом благодаря тому, что роль танка в современных военных конфликтах значительно поменялась.

Танк был создан как одно из средств прорыва фронта – наряду со штурмовыми подразделениями и газовой атакой. Он хорошо показал себя во Вторую мировую войну: немецкий блицкриг и танковое сражение под Прохоровкой стали звездным часом бронетанковых частей и пиком карьеры танка в армии. С тех пор значение танка и его эффективность неуклонно падала, а поддержание эффективности и перепрофилирование танков на решение других войсковых задач требовали постоянной дорогостоящей модернизации. Современные танки хорошо смотрятся на армейских календарях, но их реальная роль на фронте во многом сводится к мобильной артиллерии и подвозу солдат «на броне». Но и тогда они требуют поддержки в виде новых БМПТ «Терминатор» или «Панциря-С1». Как с этими новыми задачами будут справляться танки «Леопард-2», демодернизированные до состояния ведра с болтами, хороший вопрос. Возможно, их предшественники и прорывали линейный фронт в июне 1941 года, но сейчас армии активно используют эластичную и эшелонированную оборону, которая и сделала неэффективным любой лобовой танковый удар, для которого и предназначены «Леопарды» в базовой комплектации. Как же будут отбивать Артемовск 14 танков, переданных Украине Польшей?

Танки М1 «Абрамс», которые вряд ли вообще появятся на украинском театре военных действий, и нужны были только для того, чтобы с помощью цыганско-дипломатических фокусов разоружить Германию, машины того же поколения. Они с «Леопардами» не только внешне похожи, но обладают и схожими недостатками. Например, проблемой холодного пуска двигателя – очень грязного и очень долгого. Из-за этого машины не могут быстро вступить в бой по тревоге и уязвимы для внезапных ударов. Кроме того, они обладают чрезмерной массой. Вес танка «Леопард» в комплектации 2А6, о которых и идет речь, составляет 63 тонны, а «Абрамс» в наиболее реалистичной комплектации, которая будет поставлена на Украину (M1A1) – 57 тонн. Против российских танков Т-80У с массой 46 тонн, из-за чего последние заводятся быстрее, чище и требуют меньше предстартовых подготовок.

Все это вызывает большие сомнения не только в эффективности обещанных танков на поле боя, но и в том, что они вообще до этого поля боя доедут. Многое указывает на то, что сворачивается не только техническая помощь: западные страны начали отступать и от своих финансовых обещаний. По состоянию на декабрь 2022 года Украина получила меньше половины финансовых средств от обещанного. Помощь составила 31 млн евро из 64 млн евро, которые ей обещал выделить коллективный Запад. Вполне возможно, что трендом будущего сезона станет и половинчатость танков – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину.

* Организация запрещена в России.